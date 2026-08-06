Rolex är fortfarande kungen på andrahandsmarknaden men konkurrenterna tar snabbt nya andelar. Det sker sedan köparnas smak håller på att förändras.
Rolex inte lika stark kung längre – köparna har ny smak
Rolex beskrivs ofta som en tidlös klocka, där till exempel Day-Date behåller sin ikoniska position sedan 1950-talet.
Kungen av klockor har länge lett intresset av lyxklockor, där samlare har fått dyrgriparna att nå nya rekordsummor, och armbandsuren kan stiga mer i värde än en bostadsrätt på Östermalm.
Rolex är fortfarande kungen men efter toppnivåerna 2022 har den globala marknaden för begagnade lyxklockor stabiliserats, enligt Chrono24:s prisindex.
Rolex leder fortfarande
Det betyder inte att Rolex förlorat sin attraktionskraft.
Tvärtom fortsätter märket att dominera handeln på andrahandsmarknaden, men prisutvecklingen varierar betydligt mer mellan olika modeller än tidigare.
För samlare och investerare innebär utvecklingen att det inte längre räcker att köpa vilken Rolex som helst i tron att värdet automatiskt ska stiga. Faktorer som modell, skick, servicehistorik, originalbox och certifikat har blivit allt viktigare för priset, berättar Robb Report.
Under pandemiåren 2020–2022 steg priserna på flera Rolex-modeller kraftigt när efterfrågan översteg utbudet. Framför allt sportmodeller i stål handlades långt över listpris och blev attraktiva investeringsobjekt.
Nu syns en tydlig förändring.
Vill ha lyxklockor till vardagen
Intresset för modeller som Datejust ökar, samtidigt som marknaden blivit mer prismedveten. Köpare söker i högre grad klockor som kan användas dagligen snarare än modeller som främst köps i investeringssyfte.
Dessutom är Rolex inte längre lika självklar på handleden hos många investerare, som istället vänder sig till konkurrenterna.
”Dagens köpare – och i synnerhet de yngre – fördelar sina pengar mer medvetet än under den tidigare hajpen” säger Balazs Ferenczi, chef för varumärkesengagemang på Chrono24.
Han tillägger:
”Detta har öppnat dörren för varumärken som Cartier, Patek Philippe och Vacheron Constantin, särskilt i takt med att smaken skiftar från spekulativa sportmodeller mot klassiska, mer eleganta klockor.”
Konkurrenterna gasar på
Rolex leder dock fortfarande när vi köper begagnade lyxklockor.
Klocktillverkaren är fortfarande det största varumärket på Chrono24 och stod för 31 procent av försäljningsvolymen under årets andra kvartal. Konkurrenterna som försöker hinna ikapp, Omega och Patek Philippe, låg på 11 respektive 6 procent under samma period.
Det stora hajpen kring Rolex-klockor som rådde under pandemin har nu lagt sig och priserna återgår till mer normala. Samtidigt ger köparnas spridda smak ett gyllene läge för uppstickare att ta chansen och sälja sina lyxklockor.
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