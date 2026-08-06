Rolex inte lika stark kung längre – köparna har ny smak

Vill ha lyxklockor till vardagen

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Intresset för modeller som Datejust ökar, samtidigt som marknaden blivit mer prismedveten. Köpare söker i högre grad klockor som kan användas dagligen snarare än modeller som främst köps i investeringssyfte.

Dessutom är Rolex inte längre lika självklar på handleden hos många investerare, som istället vänder sig till konkurrenterna.

”Dagens köpare – och i synnerhet de yngre – fördelar sina pengar mer medvetet än under den tidigare hajpen” säger Balazs Ferenczi, chef för varumärkesengagemang på Chrono24.

Han tillägger:

”Detta har öppnat dörren för varumärken som Cartier, Patek Philippe och Vacheron Constantin, särskilt i takt med att smaken skiftar från spekulativa sportmodeller mot klassiska, mer eleganta klockor.”

Konkurrenterna gasar på

Rolex leder dock fortfarande när vi köper begagnade lyxklockor.

Klocktillverkaren är fortfarande det största varumärket på Chrono24 och stod för 31 procent av försäljningsvolymen under årets andra kvartal. Konkurrenterna som försöker hinna ikapp, Omega och Patek Philippe, låg på 11 respektive 6 procent under samma period.

Det stora hajpen kring Rolex-klockor som rådde under pandemin har nu lagt sig och priserna återgår till mer normala. Samtidigt ger köparnas spridda smak ett gyllene läge för uppstickare att ta chansen och sälja sina lyxklockor.

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