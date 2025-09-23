Zuckerbergs glasögon-fiasko: när framtiden kraschade på scen

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Från show till showstopper

Det var tänkt att bli Zuckerbergs ”one more thing”-ögonblick. Men i stället för att trollbinda publiken med sömlösa demos, tappade han tråden redan vid första försöket. En enkel videosamtalsfunktion vägrade starta. Publiken fnissade. Zuckerberg log stelt, skämtade något nervöst och försökte på nytt. Även andra moment fastnade i tekniskt limbo. Resultatet: en presentation som kändes mer som en IT-supportsession på ett medelstort svenskt kontor än som lanseringen av framtidens dator.

Sociala medier var obarmhärtiga. På X spreds klipp av Zuckerberg med texten ”Live demo — good luck”, och teknikbloggar jämförde honom med skolans elevrådsordförande som försöker få igång projektorn. Det blev knappast bättre av att Meta lagt enorma resurser på att bygga upp bilden av Zuckerberg som en techvisionär i Steve Jobs skepnad.

Meta Ray-Ban: sex timmars batteri och livstid av integritetsångest. (Foto: AP)

Det fungerade i teorin

Själva glasögonen ser faktiskt rätt snygga ut. Till skillnad från Googles gamla fiasko Glass smälter de in i vardagen och batteriet räcker en arbetsdag. Men under ett test körde styrarmbandet fast, Wi-Fi:et svajade och skärmen blinkade till och från. Det var mer Black Mirror än Silicon Valley-framtid. Android Central rapporterar samma problem: armbandet, döpt till Neural Band, har svårt att läsa av handgester i stökiga miljöer.

Den lilla detaljen: integritet

Problemet är inte bara tekniken. Meta har ett rykte om sig att vara slarvigt med data. Glasögon som filmar allt bäraren ser kan lätt bli en mardröm för den som inte vill vara statist i någon annans TikTok. En influencer berättade att hennes vaxare, bar Meta-glasögon under behandlingen. Det kan man kalla en smärtsam integritetsfråga. FBI noterade också att en gärningsman i New Orleans använt glasögonen för att reka inför ett attentat.

Och även när de används i vardagen är lampan som indikerar inspelning knappt synlig. Gizmodo påpekar att det gör gränsen mellan privat och offentligt suddig. Tom’s Guide rapporterar dessutom att Meta kan spara röstkommandon och inspelningar i upp till ett år. Det är knappast något som ökar förtroendet i en GDPR-styrd värld.

Glasögon som ser allt – utom sin egen framtid. (Foto: AP)

Kan pengar köpa tålamod

Meta kan bränna miljarder på VR och AI utan att aktieägarna flyr. Annonsmaskinen rullar in vinster på 18 miljarder dollar per kvartal. Zuckerberg själv medgav nyligen att hans AI-satsningar kan kosta ”ett par hundra miljarder” innan de ger resultat. Och ändå låter han nästan munter när han säger det.

Kommer vi verkligen att vilja ha dem

Det är möjligt att vi alla om tio år går runt med glasögon som styrs med fingerknäpp och gör mobilen överflödig. Men kanske blir det Apple eller Google som lyckas. Google visade i år upp en prototyp av smarta glasögon med sitt AI-verktyg Gemini. Apple, med Vision Pro i ryggen, jobbar enligt rykten på liknande hårdvara. I nuläget är Metas Ray-Ban Display mer gimmick än game changer. Och Zuckerberg får fortsätta öva på att presentera utan att bli en punchline.

Meta Ray-Ban Display: lika smidiga som en overheadapparat på skolavslutningen. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Zuckerbergs “smarta” glasögon

Pris: 800 dollar. Ungefär lika kul som ett par Prada-solglasögon, men med sämre resale-värde.

800 dollar. Ungefär lika kul som ett par Prada-solglasögon, men med sämre resale-värde. Batteritid: Sex timmar. Lagom för en arbetsdag, men glöm afterworken.

Sex timmar. Lagom för en arbetsdag, men glöm afterworken. Säljmål: Tio miljoner glasögon per år till 2026. Apple säljer det på en bra helg.

Tio miljoner glasögon per år till 2026. Apple säljer det på en bra helg. Integritet: En liten lampa blinkar när du filmas. Om du ser den har du bättre syn än Zuckerberg hade under lanseringen.

