Kinas nya lyxvåg: Från kopior till kreativa ikoner

Nu står modeskapare från Shanghai och Peking på tröskeln till global trovärdighet. Det nya Kinesiska modet är så långt ifrån kopior man kan komma. Foto: TT/AP Photo/Andy Wong
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Begreppet “Made in China” har inte alltid varit synonymt med kvalitet. När någon säger kinesiskt mode går tankarna ofta till snabba kopior och masstillverkade plagg.

Men något har hänt. Den kinesiska lyxindustrin håller på att omdefiniera sig själv, och det sker med både ambition och finess.

Plötsligt är det inte längre bara Milano, Paris eller New York som sätter standarden för hur lyx ska se ut. Nu knackar även Shanghai och Peking på dörren, med stadig hand, och de kinesiska detaljhandelsvarumärkena står på tröskeln till global trovärdighet.

Från kopior av väst till egen estetik

Under lång tid har kinesiska varumärken fått leva i skuggan av europeiska modehus. Konsumenterna, särskilt de unga och globalt orienterade, har prioriterat västerländska varumärken framför inhemska alternativ och så kallade Kina-kopior av europeiska modehus.

Xiang Yang market är den absolut populäraste och billigaste marknaden i Shanghai. Här finns kopior av världens alla varumärken som kan köpas till en tiondel av priset. Foto: TT/Jack Mikrut

Men nu börjar det vända. En ny generation designers vill inte längre bara sälja en kinesisk version av Gucci, de vill skapa något genuint och kulturellt rotat med sitt mode.

I en artikel publicerad i Monocle lyfts det fram att kinesiska designers inte längre känner att de behöver be om lov för att vara en del av den globala konversationen. De är redan en del av den.

Varumärkena som leder förändringen

Naturliga material och en diskret estetik hos Kinesiska modevarumärket Icicle. Foto: Icicle

Ta exempelvis varumärket Icicle som bygger hela sin filosofi på hållbarhet, naturliga material och en diskret estetik. Ett varumärke som påminner mer om Loro Piana och Filippa K, än om glittriga kopior med logomani.

Varumärket har dessutom tagit steget till Paris, och etablerat sig där som en seriös aktör på den internationella scenen.

Urbana modelejon handlar på Comme Moi, grundat av supermodellen Lu Yan. Foto: Comme Moi

Eller titta på modemärket Comme Moi, grundat av supermodellen Lu Yan. Modemärket kombinerar tidlös skräddarkonst med en modern edge.

En riktning som har gjort det till en favorit bland urbana karriärister i Shanghai och Hongkong. Här är det inte massproduktion utan kvalitet och fingertoppskänsla som gäller.

Det handlar inte bara om mode

Kinas lyxrenaissance är större än kläder. Den speglar en bredare kulturell självsäkerhet. Inredning, smycken och till och med dofter formas av samma drivkrafter, en vilja att kombinera tradition och modernitet på ett sätt som känns autentiskt.

Resultatet blir produkter som inte bara konsumeras, utan också representerar något större. En ny kinesisk identitet.

I artikeln publicerad i Monocle beskrivs hur den kinesiska traditionen nu översätts till något som är mer attraktivt för dagens konsumenter.

Unga konsumenter driver utvecklingen

Den kinesiska millennial- och Gen Z-publiken är mer kräsen än någonsin. De vill ha lyx, men inte nödvändigtvis den lyx deras föräldrar dyrkade.

Istället söker de subtilitet, hållbarhet och innovation. Att köpa lokalt producerat är inte bara patriotiskt, det är också ett sätt att signalera en sofistikerad smak.

Marknaden är enorm, men det intressanta är att det inte bara handlar om konsumtion. Det handlar om att forma ett narrativ. Att köpa en kavaj från Icicle eller en klänning från Comme Moi är att bli en del av en ny, kulturell berättelse.

Fakta Perfect Weekend

  • Icicle: Grundat 1997, kända för hållbara material och minimalistisk design
  • Comme Moi: Startades 2013 av modellen Lu Yan, kombinerar skräddarkonst med modern edge
  • Marknaden: Kina står redan för över en tredjedel av den globala lyxkonsumtionen
  • Kulturell styrka: Den nya generationen lyxmärken ser sig inte som konkurrenter till Paris och Milano, utan som självklara spelare i samma liga

Källa: Monocle, augusti 2025

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

