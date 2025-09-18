Kinas nya lyxvåg: Från kopior till kreativa ikoner

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Varumärkena som leder förändringen

Naturliga material och en diskret estetik hos Kinesiska modevarumärket Icicle. Foto: Icicle

Ta exempelvis varumärket Icicle som bygger hela sin filosofi på hållbarhet, naturliga material och en diskret estetik. Ett varumärke som påminner mer om Loro Piana och Filippa K, än om glittriga kopior med logomani.

Varumärket har dessutom tagit steget till Paris, och etablerat sig där som en seriös aktör på den internationella scenen.

Urbana modelejon handlar på Comme Moi, grundat av supermodellen Lu Yan. Foto: Comme Moi

Eller titta på modemärket Comme Moi, grundat av supermodellen Lu Yan. Modemärket kombinerar tidlös skräddarkonst med en modern edge.

En riktning som har gjort det till en favorit bland urbana karriärister i Shanghai och Hongkong. Här är det inte massproduktion utan kvalitet och fingertoppskänsla som gäller.

Det handlar inte bara om mode

Kinas lyxrenaissance är större än kläder. Den speglar en bredare kulturell självsäkerhet. Inredning, smycken och till och med dofter formas av samma drivkrafter, en vilja att kombinera tradition och modernitet på ett sätt som känns autentiskt.

Resultatet blir produkter som inte bara konsumeras, utan också representerar något större. En ny kinesisk identitet.

I artikeln publicerad i Monocle beskrivs hur den kinesiska traditionen nu översätts till något som är mer attraktivt för dagens konsumenter.

Unga konsumenter driver utvecklingen

Den kinesiska millennial- och Gen Z-publiken är mer kräsen än någonsin. De vill ha lyx, men inte nödvändigtvis den lyx deras föräldrar dyrkade.

Istället söker de subtilitet, hållbarhet och innovation. Att köpa lokalt producerat är inte bara patriotiskt, det är också ett sätt att signalera en sofistikerad smak.

Marknaden är enorm, men det intressanta är att det inte bara handlar om konsumtion. Det handlar om att forma ett narrativ. Att köpa en kavaj från Icicle eller en klänning från Comme Moi är att bli en del av en ny, kulturell berättelse.

Fakta Perfect Weekend

Icicle : Grundat 1997, kända för hållbara material och minimalistisk design

: Grundat 1997, kända för hållbara material och minimalistisk design Comme Moi : Startades 2013 av modellen Lu Yan, kombinerar skräddarkonst med modern edge

: Startades 2013 av modellen Lu Yan, kombinerar skräddarkonst med modern edge Marknaden : Kina står redan för över en tredjedel av den globala lyxkonsumtionen

: Kina står redan för över en tredjedel av den globala lyxkonsumtionen Kulturell styrka: Den nya generationen lyxmärken ser sig inte som konkurrenter till Paris och Milano, utan som självklara spelare i samma liga

Källa: Monocle, augusti 2025

