Begreppet “Made in China” har inte alltid varit synonymt med kvalitet. När någon säger kinesiskt mode går tankarna ofta till snabba kopior och masstillverkade plagg.
Kinas nya lyxvåg: Från kopior till kreativa ikoner
Mest läst i kategorin
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör
New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård. Carl Eldh Ateljémuseum “Ragnar Östberg …
Nu vill Gwyneth Paltrow bli nästa Ralph Lauren
När Gwyneth Paltrows kollegor i Hollywood putsade Emmys-skorna var Gwyneth Paltrow i stället i New York och lanserade sitt nya modevarumärke GWYN. Det är en omstart av Goops tidigare modestickspår G Label, men nu med betydligt större ambitioner. För första gången under modeveckan var hon inte en kändis på front row utan en grundare som …
Från Hollywood till Stockholm – nu landar heta skönhetsmärket här
Gwyneth Paltrows skönhetsmärke i Hollywood gör sin nordiska debut i Stockholm. Hos Youtime hittar du från september både hela skönhetssortimentet och de omtalade signaturbehandlingarna – allt under devisen clean beauty med hollywoodsk glans. Och förstås den storsäljande massagestaven, som inte spelar musik men bjuder på åtta unika inställningar. Det började med Gwyneth Paltrows middagsbjudningar i …
Nu tar manlig skönhet över
Hudkrämen gömd längst in i badrumsskåpet är historia. Den manliga skönhetsindustrin är på väg att bli en av de snabbast växande sektorerna i konsumentvärlden. Och nu får trenden sin första riktiga scen i Sverige: OBAYATY öppnar en exklusiv pop up på NK:s Ljusgård. Från raklödder till refill-lösningar – här möter Hamngatan framtidens manliga glow. Från …
Efter 10 år – svenska gallerian som blivit en internationell succé
Second hand-gallerian i Eskilstuna har fyllt tio år. En del butiker har kämpat, men helheten lockar allt fler besökare, även internationellt. Ett köpcentrum byggt helt på återbruk väckte stor uppmärksamhet redan vid starten. Tio år senare pekas ReTuna i Eskilstuna ut som en internationell förebild, och visar att secondhand kan vara både lönsamt och attraktivt. …
Men något har hänt. Den kinesiska lyxindustrin håller på att omdefiniera sig själv, och det sker med både ambition och finess.
Plötsligt är det inte längre bara Milano, Paris eller New York som sätter standarden för hur lyx ska se ut. Nu knackar även Shanghai och Peking på dörren, med stadig hand, och de kinesiska detaljhandelsvarumärkena står på tröskeln till global trovärdighet.
Läs mer: Så fuskar krogarna med köttets ursprung – trots nya lagen Dagens PS
Från kopior av väst till egen estetik
Under lång tid har kinesiska varumärken fått leva i skuggan av europeiska modehus. Konsumenterna, särskilt de unga och globalt orienterade, har prioriterat västerländska varumärken framför inhemska alternativ och så kallade Kina-kopior av europeiska modehus.
Men nu börjar det vända. En ny generation designers vill inte längre bara sälja en kinesisk version av Gucci, de vill skapa något genuint och kulturellt rotat med sitt mode.
I en artikel publicerad i Monocle lyfts det fram att kinesiska designers inte längre känner att de behöver be om lov för att vara en del av den globala konversationen. De är redan en del av den.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Varumärkena som leder förändringen
Ta exempelvis varumärket Icicle som bygger hela sin filosofi på hållbarhet, naturliga material och en diskret estetik. Ett varumärke som påminner mer om Loro Piana och Filippa K, än om glittriga kopior med logomani.
Varumärket har dessutom tagit steget till Paris, och etablerat sig där som en seriös aktör på den internationella scenen.
Eller titta på modemärket Comme Moi, grundat av supermodellen Lu Yan. Modemärket kombinerar tidlös skräddarkonst med en modern edge.
En riktning som har gjort det till en favorit bland urbana karriärister i Shanghai och Hongkong. Här är det inte massproduktion utan kvalitet och fingertoppskänsla som gäller.
Det handlar inte bara om mode
Kinas lyxrenaissance är större än kläder. Den speglar en bredare kulturell självsäkerhet. Inredning, smycken och till och med dofter formas av samma drivkrafter, en vilja att kombinera tradition och modernitet på ett sätt som känns autentiskt.
Resultatet blir produkter som inte bara konsumeras, utan också representerar något större. En ny kinesisk identitet.
I artikeln publicerad i Monocle beskrivs hur den kinesiska traditionen nu översätts till något som är mer attraktivt för dagens konsumenter.
Unga konsumenter driver utvecklingen
Den kinesiska millennial- och Gen Z-publiken är mer kräsen än någonsin. De vill ha lyx, men inte nödvändigtvis den lyx deras föräldrar dyrkade.
Istället söker de subtilitet, hållbarhet och innovation. Att köpa lokalt producerat är inte bara patriotiskt, det är också ett sätt att signalera en sofistikerad smak.
Marknaden är enorm, men det intressanta är att det inte bara handlar om konsumtion. Det handlar om att forma ett narrativ. Att köpa en kavaj från Icicle eller en klänning från Comme Moi är att bli en del av en ny, kulturell berättelse.
Fakta Perfect Weekend
- Icicle: Grundat 1997, kända för hållbara material och minimalistisk design
- Comme Moi: Startades 2013 av modellen Lu Yan, kombinerar skräddarkonst med modern edge
- Marknaden: Kina står redan för över en tredjedel av den globala lyxkonsumtionen
- Kulturell styrka: Den nya generationen lyxmärken ser sig inte som konkurrenter till Paris och Milano, utan som självklara spelare i samma liga
Källa: Monocle, augusti 2025
Läs mer: 5-procentsregeln – därför når vissa sin fulla potential Realtid
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Intels aktier rusar efter Nvidia-besked
Krisande Intels aktier stack i väg upp med omkring 33 procent på nyheten om att Nvidia investerar 5 miljarder dollar i bolaget. I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC. Investeringens andel från Nvidia …
Skärmtid kopplas till ångest och nedstämdhet hos barn
Nu kommer nya rön som sätter strålkastarljuset på barns skärmtid – och sambandet med deras psykiska hälsa. Ju mer tid barn sitter framför skärmen, desto större risk för känslomässiga problem. Det visar den största forskningsöversikten som hittills gjorts, och resultaten pekar särskilt på yngre barn och flickor. Missa inte: "Viktigt genombrott för kinesiska företag"– chipkriget …
Kinas nya lyxvåg: Från kopior till kreativa ikoner
Begreppet “Made in China” har inte alltid varit synonymt med kvalitet. När någon säger kinesiskt mode går tankarna ofta till snabba kopior och masstillverkade plagg. Men något har hänt. Den kinesiska lyxindustrin håller på att omdefiniera sig själv, och det sker med både ambition och finess. Plötsligt är det inte längre bara Milano, Paris eller …
Därför blir du som en apa på fyllan
Det sägs att schimpanser och människor till 99 procent liknar varandra. Då kan den här nya studien möjligen vara deprimerande. Om vi tar det där med likheten först. Det brukar sägs att människan och schimpansen liknar varandra till 99 procent och Forskning & framsteg redde tidigare ut frågan. ”När vi säger att människan och schimpansen …
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör
New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård. Carl Eldh Ateljémuseum "Ragnar Östberg …