New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård.
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör
Mest läst i kategorin
Kinas nya lyxvåg: Från kopior till kreativa ikoner
Begreppet “Made in China” har inte alltid varit synonymt med kvalitet. När någon säger kinesiskt mode går tankarna ofta till snabba kopior och masstillverkade plagg. Men något har hänt. Den kinesiska lyxindustrin håller på att omdefiniera sig själv, och det sker med både ambition och finess. Plötsligt är det inte längre bara Milano, Paris eller …
Nu vill Gwyneth Paltrow bli nästa Ralph Lauren
När Gwyneth Paltrows kollegor i Hollywood putsade Emmys-skorna var Gwyneth Paltrow i stället i New York och lanserade sitt nya modevarumärke GWYN. Det är en omstart av Goops tidigare modestickspår G Label, men nu med betydligt större ambitioner. För första gången under modeveckan var hon inte en kändis på front row utan en grundare som …
Från Hollywood till Stockholm – nu landar heta skönhetsmärket här
Gwyneth Paltrows skönhetsmärke i Hollywood gör sin nordiska debut i Stockholm. Hos Youtime hittar du från september både hela skönhetssortimentet och de omtalade signaturbehandlingarna – allt under devisen clean beauty med hollywoodsk glans. Och förstås den storsäljande massagestaven, som inte spelar musik men bjuder på åtta unika inställningar. Det började med Gwyneth Paltrows middagsbjudningar i …
Nu tar manlig skönhet över
Hudkrämen gömd längst in i badrumsskåpet är historia. Den manliga skönhetsindustrin är på väg att bli en av de snabbast växande sektorerna i konsumentvärlden. Och nu får trenden sin första riktiga scen i Sverige: OBAYATY öppnar en exklusiv pop up på NK:s Ljusgård. Från raklödder till refill-lösningar – här möter Hamngatan framtidens manliga glow. Från …
Efter 10 år – svenska gallerian som blivit en internationell succé
Second hand-gallerian i Eskilstuna har fyllt tio år. En del butiker har kämpat, men helheten lockar allt fler besökare, även internationellt. Ett köpcentrum byggt helt på återbruk väckte stor uppmärksamhet redan vid starten. Tio år senare pekas ReTuna i Eskilstuna ut som en internationell förebild, och visar att secondhand kan vara både lönsamt och attraktivt. …
Carl Eldh Ateljémuseum
“Ragnar Östberg ritade Stadshuset, men sin kanske mest personliga byggnad gjorde han till sin kompis. Skulptören Carl Eldh behövde en ateljé och fick 1918 en träklädd dröm i Bellevueparken. Här skapade Eldh sina nakna kroppar i dagsljus från gigantiska fönster. Sedan 1960-talet är det museum – numera också en plats för samtida konst. Rustikt, bohemiskt och väldigt mycket Stockholm.”
Adress: Lögebodavägen 10, Bellevueparken.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Konserthuset vid Hötorget i Stockholm
“Här delas Nobelpriset ut och här uppträder Kungliga Filharmonikerna. Ivar Tengbom vann tävlingen om byggnaden och skapade en blågrå tempelbyggnad som blev sinnebilden av Swedish Grace. Inuti ser du mosaiker, målningar och skulpturer av de stora namnen Forseth, Grünewald och Milles. Ute på torget står Orfeusfontänen och kämpar för att få uppmärksamhet från shoppare på väg till Hötorgshallen.”
Adress: Hötorget 8.
Drottningholm och Kina Slott utanför Stockholm
“Drottningholm är som en Netflix-serie om kungar och drottningar – fast på riktigt. I slottsträdgården står Kina Slott, en 1700-talsdröm om exotism. Här lekte Lovisa Ulrika med drakar, kinesiska porslin och märkliga stuccodetaljer. I dag är byggnaden ett historiskt dokument över Europas fascination för Asien – och ett måste för alla som gillar kitsch med kunglig glans.”
Adress: Kina Slott, Drottningholm, Ekerö.
Skogskyrkogården
Asplund och Lewerentz skapade ett mästerverk när de ritade denna kyrkogård. Funktionalism möter tallskog och vemod. Här ligger Greta Garbo och tusentals andra stockholmare. Att promenera längs de långa alléer som leder fram till kapellen är som att gå rakt in i ett Ingmar Bergman-drama. En av få kyrkogårdar i världen som blivit UNESCO-världsarv – med all rätt.”
Adress: Sockenvägen 492.
Läs även: Från dumpad i Malmö till världspremiär
Riksförsäkringsanstalten
Försäkringskassan var inte alltid hatad. På 1930-talet var den rent av vacker. Sigurd Lewerentz ritade denna tegelkoloss med en oval innergård som gav ljus och luft åt byråkratin. Här fanns trapphus i glas och stål, detaljer som definierade den svenska funktionalismen. I dag är byggnaden kulturminne, en påminnelse om att även social ingenjörskonst kan se bra ut.
Adress: Tegnérgatan 15.
Italienska Kulturinstitutet
Gio Ponti, italienaren som kunde få vilken byggnad som helst att dansa, gjorde sitt enda nordiska verk här. Ett kulturinstitut från 1958 med svävande tak, dramatiska trappor och färgglada textilier. Ponti förstod att ljus är dyrbar vara i Stockholm och byggde därför huset som en hyllning till solen. Ett stycke La Dolce Vita på Gärdet.
Adress: Gärdesgatan 14.
Acne Studios högkvarter
Brutalism möter mode. När Acne Studios tog över Tjeckoslovakiens gamla ambassad i början av 2010-talet blev det en perfekt match. Jonny Johansson lät behålla betongen, men fyllde huset med designade lampor, rosa ljus och konst. Härifrån styrs ett av världens mest inflytelserika modevarumärken. Byggnaden är fortfarande lite Kalla kriget, men nu med sneakers och denim i fokus.
Adress: Floragatan 13.
Liljevalchs Konsthall på Djurgården
“Sveriges första offentliga konsthall för samtidskonst öppnade 1916. Här har Picasso visat Guernica och här flockas stockholmarna varje år till vårsalongen. När Wingårdhs ritade tillbyggnaden Liljevalchs+ blev det kontrovers. Men insidan, med sina hundratals betonglyktor i taket, är ett ljusspel som får även den mest konstskeptiska att stanna upp. Stockholm när det är som mest internationellt.”
Adress: Djurgårdsvägen 60.
Läs även: Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Intels aktier rusar efter Nvidia-besked
Krisande Intels aktier stack i väg upp med omkring 33 procent på nyheten om att Nvidia investerar 5 miljarder dollar i bolaget. I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC. Investeringens andel från Nvidia …
Skärmtid kopplas till ångest och nedstämdhet hos barn
Nu kommer nya rön som sätter strålkastarljuset på barns skärmtid – och sambandet med deras psykiska hälsa. Ju mer tid barn sitter framför skärmen, desto större risk för känslomässiga problem. Det visar den största forskningsöversikten som hittills gjorts, och resultaten pekar särskilt på yngre barn och flickor. Missa inte: "Viktigt genombrott för kinesiska företag"– chipkriget …
Kinas nya lyxvåg: Från kopior till kreativa ikoner
Begreppet “Made in China” har inte alltid varit synonymt med kvalitet. När någon säger kinesiskt mode går tankarna ofta till snabba kopior och masstillverkade plagg. Men något har hänt. Den kinesiska lyxindustrin håller på att omdefiniera sig själv, och det sker med både ambition och finess. Plötsligt är det inte längre bara Milano, Paris eller …
Därför blir du som en apa på fyllan
Det sägs att schimpanser och människor till 99 procent liknar varandra. Då kan den här nya studien möjligen vara deprimerande. Om vi tar det där med likheten först. Det brukar sägs att människan och schimpansen liknar varandra till 99 procent och Forskning & framsteg redde tidigare ut frågan. ”När vi säger att människan och schimpansen …
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör
New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård. Carl Eldh Ateljémuseum "Ragnar Östberg …