Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Konserthuset vid Hötorget i Stockholm

“Här delas Nobelpriset ut och här uppträder Kungliga Filharmonikerna. Ivar Tengbom vann tävlingen om byggnaden och skapade en blågrå tempelbyggnad som blev sinnebilden av Swedish Grace. Inuti ser du mosaiker, målningar och skulpturer av de stora namnen Forseth, Grünewald och Milles. Ute på torget står Orfeusfontänen och kämpar för att få uppmärksamhet från shoppare på väg till Hötorgshallen.”

Adress: Hötorget 8.

Ett stycke kitsch i slottsparken som fortfarande får arkitekturstudenter att sucka (Foto: Visit Stockholm)

Drottningholm och Kina Slott utanför Stockholm

“Drottningholm är som en Netflix-serie om kungar och drottningar – fast på riktigt. I slottsträdgården står Kina Slott, en 1700-talsdröm om exotism. Här lekte Lovisa Ulrika med drakar, kinesiska porslin och märkliga stuccodetaljer. I dag är byggnaden ett historiskt dokument över Europas fascination för Asien – och ett måste för alla som gillar kitsch med kunglig glans.”

Adress: Kina Slott, Drottningholm, Ekerö.

ANNONS

Skogskyrkogården

Asplund och Lewerentz skapade ett mästerverk när de ritade denna kyrkogård. Funktionalism möter tallskog och vemod. Här ligger Greta Garbo och tusentals andra stockholmare. Att promenera längs de långa alléer som leder fram till kapellen är som att gå rakt in i ett Ingmar Bergman-drama. En av få kyrkogårdar i världen som blivit UNESCO-världsarv – med all rätt.”

Adress: Sockenvägen 492.

Läs även: Från dumpad i Malmö till världspremiär

Sigurd Lewerentz ritade en arbetsplats som faktiskt gav ljus och luft åt tjänstemännen (Foto: Visit Stockholm)

Riksförsäkringsanstalten

Försäkringskassan var inte alltid hatad. På 1930-talet var den rent av vacker. Sigurd Lewerentz ritade denna tegelkoloss med en oval innergård som gav ljus och luft åt byråkratin. Här fanns trapphus i glas och stål, detaljer som definierade den svenska funktionalismen. I dag är byggnaden kulturminne, en påminnelse om att även social ingenjörskonst kan se bra ut.

Adress: Tegnérgatan 15.

Ett italienskt kulturinstitut som ser ut att sväva över marken (Foto: Visit Stockholm)

Italienska Kulturinstitutet

Gio Ponti, italienaren som kunde få vilken byggnad som helst att dansa, gjorde sitt enda nordiska verk här. Ett kulturinstitut från 1958 med svävande tak, dramatiska trappor och färgglada textilier. Ponti förstod att ljus är dyrbar vara i Stockholm och byggde därför huset som en hyllning till solen. Ett stycke La Dolce Vita på Gärdet.

Adress: Gärdesgatan 14.

ANNONS

Från tjeckisk betongambassad till modehus – brutalism med sneakers (Foto: Pressbild)

Acne Studios högkvarter

Brutalism möter mode. När Acne Studios tog över Tjeckoslovakiens gamla ambassad i början av 2010-talet blev det en perfekt match. Jonny Johansson lät behålla betongen, men fyllde huset med designade lampor, rosa ljus och konst. Härifrån styrs ett av världens mest inflytelserika modevarumärken. Byggnaden är fortfarande lite Kalla kriget, men nu med sneakers och denim i fokus.

Adress: Floragatan 13.

Liljevalchs+ blev omstritt, men ljuset i taket vann över kritikerna (Foto: Visit Stockholm)

Liljevalchs Konsthall på Djurgården

“Sveriges första offentliga konsthall för samtidskonst öppnade 1916. Här har Picasso visat Guernica och här flockas stockholmarna varje år till vårsalongen. När Wingårdhs ritade tillbyggnaden Liljevalchs+ blev det kontrovers. Men insidan, med sina hundratals betonglyktor i taket, är ett ljusspel som får även den mest konstskeptiska att stanna upp. Stockholm när det är som mest internationellt.”

Adress: Djurgårdsvägen 60.

Läs även: Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025