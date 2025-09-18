Dagensps.se
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör

Carl Bergsten gjorde betong chic redan 1916 (Foto: Visit Stockholm)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård.

Här skapade Carl Eldh sina nakna skulpturer i dagsljus – långt innan Instagram-filter fanns (Foto: Visit Stockholm)

Carl Eldh Ateljémuseum

“Ragnar Östberg ritade Stadshuset, men sin kanske mest personliga byggnad gjorde han till sin kompis. Skulptören Carl Eldh behövde en ateljé och fick 1918 en träklädd dröm i Bellevueparken. Här skapade Eldh sina nakna kroppar i dagsljus från gigantiska fönster. Sedan 1960-talet är det museum – numera också en plats för samtida konst. Rustikt, bohemiskt och väldigt mycket Stockholm.”
Adress: Lögebodavägen 10, Bellevueparken.

Blå fasad, Nobelpris och filharmoniker – Stockholm har sin egen tempelbyggnad (Foto: Visit Stockholm)
Konserthuset vid Hötorget i Stockholm

“Här delas Nobelpriset ut och här uppträder Kungliga Filharmonikerna. Ivar Tengbom vann tävlingen om byggnaden och skapade en blågrå tempelbyggnad som blev sinnebilden av Swedish Grace. Inuti ser du mosaiker, målningar och skulpturer av de stora namnen Forseth, Grünewald och Milles. Ute på torget står Orfeusfontänen och kämpar för att få uppmärksamhet från shoppare på väg till Hötorgshallen.”
Adress: Hötorget 8.

Ett stycke kitsch i slottsparken som fortfarande får arkitekturstudenter att sucka (Foto: Visit Stockholm)

Drottningholm och Kina Slott utanför Stockholm

“Drottningholm är som en Netflix-serie om kungar och drottningar – fast på riktigt. I slottsträdgården står Kina Slott, en 1700-talsdröm om exotism. Här lekte Lovisa Ulrika med drakar, kinesiska porslin och märkliga stuccodetaljer. I dag är byggnaden ett historiskt dokument över Europas fascination för Asien – och ett måste för alla som gillar kitsch med kunglig glans.”
Adress: Kina Slott, Drottningholm, Ekerö.

Skogskyrkogården

Asplund och Lewerentz skapade ett mästerverk när de ritade denna kyrkogård. Funktionalism möter tallskog och vemod. Här ligger Greta Garbo och tusentals andra stockholmare. Att promenera längs de långa alléer som leder fram till kapellen är som att gå rakt in i ett Ingmar Bergman-drama. En av få kyrkogårdar i världen som blivit UNESCO-världsarv – med all rätt.”
Adress: Sockenvägen 492.

Läs även: Från dumpad i Malmö till världspremiär

Sigurd Lewerentz ritade en arbetsplats som faktiskt gav ljus och luft åt tjänstemännen (Foto: Visit Stockholm)

Riksförsäkringsanstalten

Försäkringskassan var inte alltid hatad. På 1930-talet var den rent av vacker. Sigurd Lewerentz ritade denna tegelkoloss med en oval innergård som gav ljus och luft åt byråkratin. Här fanns trapphus i glas och stål, detaljer som definierade den svenska funktionalismen. I dag är byggnaden kulturminne, en påminnelse om att även social ingenjörskonst kan se bra ut.
Adress: Tegnérgatan 15.

Ett italienskt kulturinstitut som ser ut att sväva över marken (Foto: Visit Stockholm)

Italienska Kulturinstitutet

Gio Ponti, italienaren som kunde få vilken byggnad som helst att dansa, gjorde sitt enda nordiska verk här. Ett kulturinstitut från 1958 med svävande tak, dramatiska trappor och färgglada textilier. Ponti förstod att ljus är dyrbar vara i Stockholm och byggde därför huset som en hyllning till solen. Ett stycke La Dolce Vita på Gärdet.
Adress: Gärdesgatan 14.

Från tjeckisk betongambassad till modehus – brutalism med sneakers (Foto: Pressbild)

Acne Studios högkvarter

Brutalism möter mode. När Acne Studios tog över Tjeckoslovakiens gamla ambassad i början av 2010-talet blev det en perfekt match. Jonny Johansson lät behålla betongen, men fyllde huset med designade lampor, rosa ljus och konst. Härifrån styrs ett av världens mest inflytelserika modevarumärken. Byggnaden är fortfarande lite Kalla kriget, men nu med sneakers och denim i fokus.
Adress: Floragatan 13.

Liljevalchs+ blev omstritt, men ljuset i taket vann över kritikerna (Foto: Visit Stockholm)

Liljevalchs Konsthall på Djurgården

“Sveriges första offentliga konsthall för samtidskonst öppnade 1916. Här har Picasso visat Guernica och här flockas stockholmarna varje år till vårsalongen. När Wingårdhs ritade tillbyggnaden Liljevalchs+ blev det kontrovers. Men insidan, med sina hundratals betonglyktor i taket, är ett ljusspel som får även den mest konstskeptiska att stanna upp. Stockholm när det är som mest internationellt.”
Adress: Djurgårdsvägen 60.

Läs även: Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025

ArkitekturFastighetStockholmTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
