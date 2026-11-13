Vit tryffel såldes för över en miljon – nu hotas lyxsvampen av torkan

Efter sommarens hetta och långvariga torka har tillgången varit begränsad. De första tryfflarna var både få och små. Det är en utveckling som har gjort den vita tryffeln allt svårare att hitta, särskilt när det är varmt och torrt.

Omkring 100 000 kronor kilot

I början av säsongen låg priset för vit tryffel kring 400–500 euro per 100 gram, och toppkvalitet noterades över 900 euro för samma mängd, omkring 100 000 kronor kilot. Tryffelhandlaren Antonio Leo, som driver plattformen tartufo.com, avrådde kunder från att köpa direkt vid säsongsstarten och sa till dpa att priset väntades sjunka igen.

Antonio Degiacomi, ordförande för Italiens centrum för tryffelstudier, pekar ut regnbristen och värmen som förklaring till den svaga skörden och till att tryfflarna håller sämre. Den vita tryffeln behöver sval och fuktig jord för att utvecklas. Klimatförändringarna flyttar också växtplatserna, och tryffeln hittas numera på högre höjder än tidigare.

Alba väntar omkring 600 000 besökare till tryffelmässan, som pågår till den 6 december, enligt dpa. Hoppet står till fuktigare väder i november och december, skriver Falstaff.

Svart tryffel är betydligt billigare

Svart tryffel ska värmas för att aromen ska utvecklas, medan vit tryffel hyvlas rå över varm mat. Foto: Pexels

Enligt uppgifter från nyhetsbyrån TT, kostade fin vit tryffel omkring 3 500 euro kilot, medan svart tryffel låg kring 500 euro. Det motsvarar ungefär 39 000 respektive 5 500 kronor.

Skillnaden handlar också om hur svamparna används. I Istrien resonerar man på detta sätt om hur svart respektive vit tryffel används: Svart tryffel ska värmas för att aromen ska utvecklas, medan vit tryffel hyvlas rå över varm mat.

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På ett gästgiveri i reportaget serveras äggröra där tryffeln rörts ned i äggen, och det är den som ger smaken, enligt värdinnan. Reportaget tipsar också om gästhuset Casa Dante i Momjan, där den österrikiske kocken Tom Riederer lagar mat efter förbokning.

För den som vill prova är sorten därför minst lika viktig som priset. Vit tryffel passar bäst som en sista, rå garnering över varm pasta, risotto eller ägg. Svart tryffel kan få spela huvudrollen i en varm sås eller en enkel pastarätt.

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