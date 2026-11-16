Lyxvinerna allt exklusivare – efterfrågan ökar trots halverad skörd

Dyrare vinflaskor

Allt är dock inte så dåligt när det gäller ett varmare klimat. Druvorna mognar snabbare och ger ofta både mer arom och smak.

Det leder till dyrare vinflaskor, eftersom efterfrågan fortfarande är hög när det gäller vin från Bourgogne.

Den höga efterfrågan leder till allt högre prislappar vid auktioner som till exempel den hos Hospices de Beaune.

Vid årets vinauktion såldes ett särskilt välgörenhetsfat för motsvarande omkring 8,5 miljoner kronor. Det innebär ett pris på nästan 30 000 kronor per flaska, enligt auktionen.

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Totalt drog auktionen in närmare 150 miljoner kronor.

Hospices de Beaune äger omkring 60 hektar vinodlingar och arrangerar en av världens mest prestigefyllda vinauktioner. (Foto: Hospices de Beaune)

Fortsatt stort intresse

Trots den minskade skörden är intresset för Bourgognes exklusiva viner alltså fortsatt stort, enligt Euronews.

”Franska kunder och kunder runt om i världen vill köpa”, säger Anne-Laure Rayne-Helfrich, marknadsdirektör på Maison François Martenot, en av de stora köparna vid auktionen.

Vin blir en ännu större lyxvara

De rätta vinerna håller alltså på att bli en ännu större lyxvara än tidigare.

Trots en pressad vinmarknad fortsätter efterfrågan på exklusiva viner att hålla i sig.

Ett exempel är auktionshuset Sotheby’s, som sålde vin och sprit för omkring 1,4 miljarder kronor under 2025, en ökning med 12 procent jämfört med året innan, enligt Sotheby’s.

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Bourgogneviner stod för hela 39 procent av försäljningsvärdet på Sotheby’s vin- och spritauktioner, exklusive den årliga auktionen Hospices de Beaune.

Det visar att regionens exklusiva viner fortsätter att locka köpare som är beredda att betala stora summor.

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