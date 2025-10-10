Dagensps.se
Kylan och vintern kommer – och tar festen med sig

Snart är den långa ekonomiska vintern som har drabbat Sverige äntligen över menar Swedbank. (Bild: Canva)
När Polarvirveln gör entré och du inser att din höstjacka var ett optimistiskt misstag. (Bild: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Tidiga prognoser antyder att vintern 2025/2026 kan bli kallare än normalt. Fenomen som La Niña, Quasi-Biennial Oscillation (QBO) och utvecklingen av polarvirveln ser ut att samverka och öka risken för en klassisk vinter i norra Europa.

Men vad händer när snön faller över Stureplan och Avenyn – och temperaturerna kryper ned mot tuffa minusgrader? Perfect Weekend tar på sig dunjackan och undersöker.

En La Niña på Stureplan

La Niña är inte namnet på en ny tapasbar vid Humlegården, utan ett havsfenomen i Stilla havet som påverkar vädret globalt. Under perioder med La Niña, som nu, ökar risken för snökaos i Nordamerika och kallare, mer instabilt väder i Europa – även om sambandet inte är direkt. Genom förändrade jetströmmar kan Sverige få mer vinter än på flera år, enligt bedömningar från SMHI. Det låter romantiskt – tills man står i kön till Rose med snö i mockaskorna.

De senaste vintrarna har stockholmarna vant sig vid slask och plusgrader. I år antyder prognoserna en möjlighet till återgång mot 80-talets kyla, när Irish Coffee på Café Opera var lika mycket värme som kultur.

Vädret: Game of Thrones. Du: Frodo i sneakers. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Avenyn i snöstorm

Göteborgarna brukar säga att det alltid blåser på Avenyn. I vinter kan vinden vara kallare än ett sms från ett ex. Redan i november förutspår meteorologer isvindar från Atlanten och snöbyar som sveper in mellan Poseidon och Park Lane.

Det betyder att jackmodet tar över från väskmodet. Moncler kanske blir den nya Louis Vuitton. Krogköerna lär krympa – eller så flyttar de in. Man går inte ut för att ses, man går ut för att överleva.

Men för varje minusgrad ökar också myset. När termometern visar tio minus känns en barstol på Toso eller Miss Gin plötsligt nödvändig.

Polarvirveln träffar Norrmalmstorg

Meteorologer följer utvecklingen av polarvirveln noga. Om virveln försvagas – vilket flera prognoser antyder – kan kall arktisk luft pressas ner över Skandinavien och leda till att snö ligger kvar på gatorna i veckor. Taxibilar riskerar att fastna i modd och Uber-priser kan bli lika flyktiga som vinterkvicksilvret.

Krogvärlden märker av förändringen direkt. Uteserveringar, som blivit en förlängning av stadslivet, får gå i ide. Istället väntar fondue, glögg, varma drinkar och kanske en comeback för raclette. Stureplansgruppen, Svenska Brasserier och Brasseriegruppen får vässa sina vinterkoncept – nu gäller varma cocktails och mocka, inte plastglas och rosé.

Njut av vintern
Det är inte en outfit – det är ett överlevnadssystem. (Foto: Pexels)

Elräkningens revansch

Kylan påverkar inte bara garderoben och humöret utan även plånboken. En kall vinter innebär högre elpriser, något som märks både på krogarna och hemma. Värmen i takbaren på Bank Hotel kostar plötsligt lika mycket som en bättre flaska vin. På kontoren vid Norrmalmstorg sitter folk med stickade tröjor och gnider händerna över MacBooken, som vore det en värmekälla.

En vinter för kärlek – eller för Netflix

Kylan kan paradoxalt nog göra svenskarna mer sociala. När det är kallt ute söker man sällskap. Ett glas rödvin på Trattorian, en fondue på Brasserie Astoria eller en Irish Coffee på Taverna Brillo kan bli lika självklart som en varm dusch.

Men när snön vräker ner och vinden ylar runt NK lär många välja att stanna hemma. Det blir en vinter för streaming, raggsockor och långkok – den perfekta säsongen för att börja uppskatta stillheten, tills mars kommer och alla ska “ta igen allt”.

Perfect Weekend Guide: Så överlever du vintern i stil

  • Investera i en riktigt bra vinterjacka. Svart dun, gärna diskret logga.
  • Lär dig älska Irish Coffee. Det är kaffe, sprit och terapi i samma glas.
  • Boka fjällen tidigt – du kommer inte vara ensam om idén.
  • Glöm elbilen i -20. Åk kollektivt. Eller stanna hemma.
  • Värm händerna på ett glas rödvin, inte på en takeaway-latte.

Fakta och källor: Bedömningarna bygger på säsongsprognoser och modellkörningar från SMHI, NOAA, ECMWF, The Weather Network och Severe Weather Europe. Eftersom långtidsprognoser alltid är preliminära bör läsare vara beredda på att väderscenariot kan ändras.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

