Halloween: Så har vi skrämts genom tiderna

Fem orsaker

Det finns många skäl till våra skräckhistorier.

När forskarna analyserar hittar de fem starka orsaker till dem.

Skräckhistorierna är varnande exempel, adrenalinkickar, låter oss utforska det okända, ger förklaringar till det oförklarliga och är en reflex av tiden vi lever i.

Den sista punkten är tydlig, menar Ulf Wilhelmsson och hans kollega Torbjörn Svensson som forskat i ämnet.

AI – dagens skräck

Under 1950-talet i USA förklädde man anti-kommunistpropagandan i skräckkläder, i dag gör man det med exempelvis AI-historier.

Under urbaniseringen och industrialiseringens 1800-tal anpassades skräckberättelserna till stadsmiljöer.

”Här uppkom delvis annan typ av skräckberättelser. Vissa övernaturliga saker associerade med landsbygden stöptes om och gavs nya skepnader. Greve Dracula och den form av vampyr han representerar är ett exempel på det”, säger Torbjörn Svensson.

Ocensurerad skräck

Under 1980-talet kom skräckfilmerna in i våra hem via videon. Filmer som aldrig skulle ha passerat censuren spelades upp i våra vardagsrum.

Det mest kända exemplet är Tobe Hoopers film ”Motorsågsmassakern”.

Tajmat med mörkret

Nu har vi, med en boom sedan sent 1990-tal, Halloween.

”Det finns ett behov av att vi ska skrämma upp varandra lite. Halloween ersatte lussenatta och har blivit den nya ”nu ska vi skrämmas-helgen”. Men Halloween är bättre placerat tidsmässigt, precis när det börjar bli mörkt ute”, säger Torbjörn Svensson.

