Kennedy-familjen går till domstol – vill stoppa Trumps 76 meter höga triumfbåge

Den eviga lågan vid Kennedys grav har brunnit sedan begravningen 1963. Den är en del av ett omsorgsfullt utformat minnesmärke där utsikten från bron och Lincoln Memorial har en särskild betydelse.

Det är just den utsikten som nu står i centrum för en rättslig strid.

Donald Trump vill uppföra en 76 meter hög triumfbåge vid Memorial Circle, i anslutning till bron och infarten till Arlingtonkyrkogården. Monumentet, som inspirerats av Triumfbågen i Paris, ska enligt Vita huset uppmärksamma USA:s 250-årsjubileum. De nya bilderna av Trumpbågen visar ett monument som är betydligt högre än sin franska förebild.

Men planerna har mött hårt motstånd. Den 10 november begärde nio medlemmar av Kennedy-familjen att få ansluta sig till de pågående rättsprocesserna mot bygget.

Donald Trump vill bygga Triumfbåge i Washington D.C. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT och CFA)

Den eviga lågan riskerar att hamna i skugga

Familjens invändningar handlar om mer än att ett nytt monument förändrar stadsbilden. I sin inlaga till den federala domstolen beskriver de hur triumfbågen skulle skymma den historiska siktlinjen mellan Lincoln Memorial, Arlington Memorial Bridge och Kennedygravarna.

Enligt Town & Country hänvisar familjen till den ursprungliga utformningen av presidentens gravplats. Arkitekternas avsikt var att den eviga lågan skulle kunna ses från bron, även på avstånd.

Nu befarar familjemedlemmarna att bågens väldiga konstruktion ska förstöra en viktig del av minnesmärkets utformning.

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En analys från The Washington Post visar att skuggan från den planerade bågen skulle falla över presidentens minnesmärke under delar av 50 dagar om året. Själva lågan skulle beröras under 18 dagar, medan skuggan skulle nå delar av Arlingtonkyrkogården under 284 dagar.

USA:s inrikesdepartement har invänt mot beskrivningen och hävdar att påverkan blir begränsad till en liten del av kyrkogården under korta perioder på morgonen.