Donald Trump vill resa en väldig triumfbåge vid Arlingtonkyrkogården, där John F. Kennedy ligger begravd. Nu försöker nio medlemmar av Kennedy-familjen stoppa bygget. De hävdar att monumentet kommer att kasta skuggor över familjens gravar och skymma den eviga lågan vid den mördade presidentens sista viloplats.
Kennedy-familjen går till domstol – vill stoppa Trumps 76 meter höga triumfbåge
Från Lincoln Memorial i Washington sträcker sig Arlington Memorial Bridge över Potomacfloden mot en av USA:s mest betydelsefulla begravningsplatser. Här vilar hundratusentals amerikanska militärer, men också president John F. Kennedy, hans hustru Jacqueline och flera andra medlemmar av familjen.
Den eviga lågan vid Kennedys grav har brunnit sedan begravningen 1963. Den är en del av ett omsorgsfullt utformat minnesmärke där utsikten från bron och Lincoln Memorial har en särskild betydelse.
Det är just den utsikten som nu står i centrum för en rättslig strid.
Donald Trump vill uppföra en 76 meter hög triumfbåge vid Memorial Circle, i anslutning till bron och infarten till Arlingtonkyrkogården. Monumentet, som inspirerats av Triumfbågen i Paris, ska enligt Vita huset uppmärksamma USA:s 250-årsjubileum. De nya bilderna av Trumpbågen visar ett monument som är betydligt högre än sin franska förebild.
Men planerna har mött hårt motstånd. Den 10 november begärde nio medlemmar av Kennedy-familjen att få ansluta sig till de pågående rättsprocesserna mot bygget.
Den eviga lågan riskerar att hamna i skugga
Familjens invändningar handlar om mer än att ett nytt monument förändrar stadsbilden. I sin inlaga till den federala domstolen beskriver de hur triumfbågen skulle skymma den historiska siktlinjen mellan Lincoln Memorial, Arlington Memorial Bridge och Kennedygravarna.
Enligt Town & Country hänvisar familjen till den ursprungliga utformningen av presidentens gravplats. Arkitekternas avsikt var att den eviga lågan skulle kunna ses från bron, även på avstånd.
Nu befarar familjemedlemmarna att bågens väldiga konstruktion ska förstöra en viktig del av minnesmärkets utformning.
En analys från The Washington Post visar att skuggan från den planerade bågen skulle falla över presidentens minnesmärke under delar av 50 dagar om året. Själva lågan skulle beröras under 18 dagar, medan skuggan skulle nå delar av Arlingtonkyrkogården under 284 dagar.
USA:s inrikesdepartement har invänt mot beskrivningen och hävdar att påverkan blir begränsad till en liten del av kyrkogården under korta perioder på morgonen.
Kerry Kennedy: Fåfänga får inte gå före tapperhet
Bland de nio släktingarna finns Kerry Kennedy, dotter till Robert F. Kennedy, och Edward M. Kennedy Jr., son till senatorn Ted Kennedy.
Även Rory Kennedy, Maxwell Kennedy och den tidigare kongressledamoten Joseph P. Kennedy III har anslutit sig till den rättsliga striden.
Kerry Kennedy kommenterade beslutet på sociala medier med orden:
”Fåfänga får aldrig stå i vägen för tapperhet.”
Familjen menar att presidenten försöker genomföra ett omfattande byggprojekt utan det godkännande från kongressen som de anser krävs. De vill därför att domstolen ska stoppa bygget och pröva om beslutet är lagligt.
Kennedygravarna har en särskild plats i familjens historia. Förutom John och Jacqueline Kennedy ligger Robert F. Kennedy, Ted Kennedy och Robert Kennedys hustru Ethel begravda på Arlington. Där finns också ett minnesmärke över Joseph P. Kennedy Jr., som omkom under andra världskriget.
Trump vill ha drönare och prickskyttar i monumentet
Triumfbågen är en del av Donald Trumps omfattande planer på att förändra Washingtons mest kända offentliga miljöer. Förslaget har presenterats som ett monument över USA:s historia, med granit, förgyllda utsmyckningar och en utsiktsplats.
I september tillkom ett mer ovanligt inslag. Trump meddelade då att triumfbågen även skulle fungera som en militär anläggning, med plats för drönare, prickskyttar och ammunition. Presidenten hävdade att förändringen gjordes på militärens begäran. Uppgifterna väckte frågor om hur en sådan anläggning skulle fungera i en välbesökt trafikmiljö, nära både Arlingtonkyrkogården och Reagan National Airport.
Enligt Reuters ifrågasatte kritiker behovet av de militära funktionerna. Senare uppgav tjänstemän inom Trumpadministrationen att de inte kände till några konkreta planer på att genomföra dem.
Vita huset har fortsatt att beskriva projektet som en hyllning till USA:s historia och landets militärer.
Robert F. Kennedy Jr. står utanför familjens protest
Rättsprocessen har också aktualiserat motsättningarna inom Kennedy-familjen.
Robert F. Kennedy Jr., son till den mördade senatorn Robert Kennedy, är hälsominister i Trumps regering. Han finns inte bland de nio familjemedlemmar som ansökt om att delta i processen.
Hans relation till flera av släktingarna har varit ansträngd under senare år, inte minst efter hans politiska närmande till Trump. Inför presidentvalet 2024 stödde flera medlemmar av Kennedy-familjen Joe Biden i stället för Robert F. Kennedy Jr:s egen kandidatur.
Hälsoministern har ännu inte offentligt kommenterat den nya rättsprocessen.
Domstolen har redan stoppat byggstarten
Den federala domaren Tanya Chutkan beslutade den 5 november att tillfälligt förbjuda byggrelaterat arbete vid platsen. Beslutet gäller i 14 dagar medan domstolen prövar invändningarna mot projektet. Byggstoppet kom efter att en federal planeringskommission godkänt den slutliga utformningen av triumfbågen. Washington D.C., delstaten Virginia, krigsveteraner och företrädare för kulturmiljövården har redan ifrågasatt projektets laglighet.
Kennedy-familjen vill nu ansluta sig till den rättsliga prövningen.
Vita huset har avvisat kritiken och framhållit att triumfbågen ska hedra USA:s militära historia. Administrationen räknar med att få rätt i domstol och kunna genomföra bygget.
Domstolen har ännu inte avgjort om Kennedy-familjens nio medlemmar får delta som parter i målet eller om det tillfälliga byggstoppet ska förlängas.
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