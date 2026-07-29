Varför nöja sig med en stad när du kan hinna med fyra storstäder? En ny resetrend kallad ”trip-maxxing” går ut på att pressa in flera storstadsbesök under samma semester – utan att spräcka budgeten. Nu har en ny kartläggning rankat Europas bästa rutter.
Ny trend: Se fyra storstäder på en resa – här är Europas smartaste rutter
En resa – fyra storstäder
Glöm en vecka på samma hotell. Allt fler resenärer väljer i stället att resa mellan flera städer med tåg eller långfärdsbuss och få ut mer av semestern.
En analys från FlixBus har granskat rutter där varje etapp tar mindre än fem timmar. Bedömningen bygger bland annat på restid, pris på boende, kostnaden för en billig utekväll, kulturutbud, nattliv och sevärdheter rapporterar Euronews.
Resultatet? Centraleuropa dominerar.
1. Berlin – Prag – Wien – Budapest
Det här är resan som fick högst totalbetyg.
Berlin lockar med ett av Europas bästa nattliv, mängder av museer och ett stadsliv där det alltid händer något. Därefter väntar sagolika Prag med Karlsbron, den gamla stadskärnan och priser som fortfarande är vänliga mot plånboken.
Sedan går färden vidare till eleganta Wien med kaffehus, kejserliga palats och opera innan resan avslutas i Budapest, där termalbaden och de berömda ruinbarerna väntar.
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2. Berlin – Prag – Bratislava – Budapest
Den här rutten utsågs till den mest prisvärda.
Den stora överraskningen är Bratislava, Slovakiens huvudstad, som ofta hamnar i skuggan av sina grannar. Här väntar kullerstensgator, ett pampigt slott och ett växande utbud av vinbarer och restauranger.
3. Berlin – Prag – Wroclaw – Kraków
Den snabbaste av topprutterna.
Efter Berlin och Prag går resan vidare till polska Wroclaw, känd för sina över hundra broar och hundratals små bronsdvärgar gömda runt om i staden.
Finalen sker i Kraków, en av Europas bäst bevarade medeltidsstäder med ett imponerande torg, gott om restauranger och ett rikt kulturliv.
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4. Amsterdam – Dortmund – Berlin – Prag
För den kulturintresserade.
Amsterdam bjuder på världskända museer, kanaler och ett livligt stadsliv. Därefter följer Dortmund, som gått från industristad till modern kulturstad, innan klassikerna Berlin och Prag tar över.
5. Frankfurt – Berlin – Prag – Wien
Perfekt för den som flyger till Frankfurt och sedan vill fortsätta österut.
Frankfurt erbjuder betydligt mer än banker och skyskrapor, med ett starkt museiutbud och en charmig gammal stadskärna. Resan fortsätter sedan genom tre av Europas mest klassiska huvudstäder.
Fler vill få ut mer av semestern
Fenomenet ”trip-maxxing” bygger på samma tanke som många redan använder vid weekendresor: att kombinera flera destinationer under samma semester i stället för att stanna på ett och samma ställe.
För den som reser med lätt packning och vill uppleva flera kulturer, kök och stadsmiljöer på en vecka kan det vara ett av sommarens mest smarta sätt att resa. Berlin är den stora vinnaren – den finns med i samtliga fem topprankade rutter. Och när buss- och tågresorna sällan överstiger fem timmar blir själva transporten en del av upplevelsen snarare än ett nödvändigt ont.
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