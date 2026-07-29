Ska du till Japan? Undvik det här misstaget i badet

Att bada i en onsen i Japan är för många lika självklart som sushi, körsbärsblomning och Tokyo. Men den som kliver ner i det heta vattnet utan att känna till de oskrivna reglerna riskerar både pinsamma blickar – och i värsta fall att bli tillsagd att lämna.
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Heta källor är en japansk ritual
Japans varma källor, så kallade onsen, är en flera hundra år gammal tradition. Vattnet kommer direkt från naturliga varma källor och sägs vara bra för både kropp och själ.
Men här handlar det inte bara om att koppla av. Ett besök följer en tydlig etikett som både japaner och utländska besökare förväntas respektera, skriver CNN.
Ja – du ska vara helt naken
Den regel som överraskar flest är också den mest självklara för japanerna: badkläder är inte tillåtna.
Du badar helt naken. Det är normen och ses som en naturlig del av upplevelsen. I de flesta anläggningar finns separata avdelningar för kvinnor och män.
Den lilla handduken du får lånar du för att tvätta dig innan badet – inte för att bada med.
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Tvätta dig innan du kliver i
Den kanske viktigaste regeln är att alltid duscha och tvätta kroppen ordentligt innan du går ner i det gemensamma vattnet.
Onsen är till för avkoppling, inte rengöring. Därför sitter gästerna först på små pallar och tvättar sig noggrant innan de går vidare till bassängen.
Hoppa inte i det hetaste direkt
Många onsen håller temperaturer på mellan 40 och 42 grader, ibland ännu högre.
För ovana besökare kan det bli en chock. Experter rekommenderar att gå i långsamt, ta kortare bad och gå upp om du börjar känna dig yr eller illamående. Annars kan semestern få ett oväntat stopp på akuten.
Därför är det så svårt att ändra sig – och så blir du bättre på det
Att lära sig nya saker och ändra sig är viktigt. Forskning visar att våra hjärnor gärna håller fast vid gamla ”sanningar”, även när de blivit motbevisade.
Tatueringar kan fortfarande vara ett problem
Japan har länge förknippat tatueringar med organiserad brottslighet, vilket gör att vissa onsen fortfarande nekar gäster med synliga tatueringar.
Allt fler anläggningar har dock blivit mer internationella. I vissa fall räcker det att täcka mindre tatueringar med ett vattentätt plåster, medan andra onsen numera välkomnar tatuerade gäster utan restriktioner.
En upplevelse värd reglerna
Vi har tidigare skrivit om svenskarnas växande intresse för Japan, där Tokyo och landets unika kultur lockar allt fler resenärer. Ett besök på en traditionell onsen hör till höjdpunkterna – men det lönar sig att läsa på innan du kliver ner i det ångande vattnet.
Det finns få platser där stillhet tas på lika stort allvar. Och nej, ingen bryr sig om hur du ser ut. Däremot märks det snabbt om du försöker smyga ner i badet med badbyxor.
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