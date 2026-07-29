Ska du till Japan? Undvik det här misstaget i badet

Ja – du ska vara helt naken

Den regel som överraskar flest är också den mest självklara för japanerna: badkläder är inte tillåtna.

Du badar helt naken. Det är normen och ses som en naturlig del av upplevelsen. I de flesta anläggningar finns separata avdelningar för kvinnor och män.

Den lilla handduken du får lånar du för att tvätta dig innan badet – inte för att bada med.

Tvätta dig innan du kliver i

Den kanske viktigaste regeln är att alltid duscha och tvätta kroppen ordentligt innan du går ner i det gemensamma vattnet.

Onsen är till för avkoppling, inte rengöring. Därför sitter gästerna först på små pallar och tvättar sig noggrant innan de går vidare till bassängen.

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Vattnet i en onsen håller ofta mellan 40 och 42 grader, vilket kan kännas oväntat varmt för förstagångsbesökare. (Foto: Canva)

Hoppa inte i det hetaste direkt

Många onsen håller temperaturer på mellan 40 och 42 grader, ibland ännu högre.

För ovana besökare kan det bli en chock. Experter rekommenderar att gå i långsamt, ta kortare bad och gå upp om du börjar känna dig yr eller illamående. Annars kan semestern få ett oväntat stopp på akuten.

Tatueringar kan fortfarande vara ett problem

Japan har länge förknippat tatueringar med organiserad brottslighet, vilket gör att vissa onsen fortfarande nekar gäster med synliga tatueringar.

Allt fler anläggningar har dock blivit mer internationella. I vissa fall räcker det att täcka mindre tatueringar med ett vattentätt plåster, medan andra onsen numera välkomnar tatuerade gäster utan restriktioner.

Japanska onsen lockar besökare från hela världen med sitt varma mineralrika vatten. (Foto: Canva)

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En upplevelse värd reglerna

Vi har tidigare skrivit om svenskarnas växande intresse för Japan, där Tokyo och landets unika kultur lockar allt fler resenärer. Ett besök på en traditionell onsen hör till höjdpunkterna – men det lönar sig att läsa på innan du kliver ner i det ångande vattnet.

Det finns få platser där stillhet tas på lika stort allvar. Och nej, ingen bryr sig om hur du ser ut. Däremot märks det snabbt om du försöker smyga ner i badet med badbyxor.