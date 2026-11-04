Nya lyxen på semestern – 56 procent vill göra så lite som möjligt

56 procent reser främst för att vila

Belmond är inte ensamma om att uppmärksamma intresset för lugnare semesterupplevelser. I en internationell undersökning som Ipsos genomförde på uppdrag av Hilton inför 2026 uppgav 56 procent av deltagarna att vila och återhämtning var deras främsta anledning att resa på semester.

Naturupplevelser angavs av 37 procent och förbättrat psykiskt välbefinnande av 36 procent. Nästan hälften, 48 procent, uppgav dessutom att de lägger till egna dagar före eller efter en familjeresa för att få tid för sig själva.

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Undersökningen omfattade drygt 14 000 vuxna i 14 länder och genomfördes i juni 2025. Sverige ingick inte, och eftersom deltagarna svarade om sina önskemål inför kommande resor går det inte att dra slutsatsen att semesterbeteendet faktiskt har förändrats i samma omfattning.

I Hiltons trendrapport beskrivs också hur tystnad och avskildhet blivit attraktiva inslag i hotellens erbjudanden. Det är en rapport från en kommersiell aktör, men resultaten ger en bild av vilka önskemål hotellbranschen försöker möta.

En av de mer intressanta detaljerna är att nästan hälften vill ha tid för sig själva även under resor som görs tillsammans med familjen. Det handlar inte nödvändigtvis om att välja bort gemenskapen, utan om att också få bestämma över en del av semesterdagen på egen hand.

Italien har ett ord för det

Italienarna har länge haft ett begrepp för att tillbringa sommaren på en annan plats än hemma: Villeggiatura. Historiskt förknippades det med längre vistelser på landet eller vid kusten, ofta bland välbeställda familjer som lämnade städerna under de varmaste månaderna.

Det är den traditionen Belmond lånar när koncernen kombinerar sina lyxtåg med hotell i Italien. Namnet passar också in i det som brukar kallas slow travel, där resan får kretsa kring färre platser och längre vistelser.

En vecka i Toscana kan exempelvis tillbringas i en och samma by, med utflykter till vingårdar, marknader och närliggande städer. Några dagar vid Comosjön kan ge utrymme för både vandring och långa luncher utan att man behöver byta hotell.

Det går naturligtvis att resa så utan vare sig Orientexpressen eller femstjärniga hotell. En hyrd lägenhet och ett par tågbiljetter kan räcka långt. Skillnaden ligger i hur mycket tid man avsätter och hur gärna man vill att någon annan ska sköta planeringen.

Den verkliga lyxen är inte alltid billig

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Långsammare resor kan minska vissa kostnader. Färre hotellbyten innebär färre transporter, och en längre vistelse i en hyrd bostad kan bli billigare än flera korta hotellnätter. Möjligheten att laga egen mat påverkar också semesterbudgeten.

I lyxsegmentet har långsammare resor ingenting att göra med minskade kostnader. Där säljs tid tillsammans med exklusiva miljöer, restaurangupplevelser och personlig service. Belmonds resor är ett exempel på hur ett långsammare tempo kan bli en premiumprodukt snarare än ett sätt att spara pengar.

Det finns också en skillnad mellan att resa långsamt och att resa med liten klimatpåverkan. En lång vistelse kan minska antalet förflyttningar på destinationen, men flygresans längd och boendets energianvändning spelar fortfarande stor roll.

För många är dessutom semesterdagarna en begränsad resurs. I Hiltons undersökning uppgav 59 procent av de yrkesarbetande deltagarna att arbetet inte gav dem tillräckligt med ledighet för att planera ordentliga semestrar. Det sätter också priset på bekvämligheten i ett annat ljus. Att betala för planerade transporter och utflykter kan vara lockande när tiden är knapp, även om själva resan är tänkt att gå långsamt.

Två dagar i Venedig – utan att hinna med allt

På Belmonds resa till Venedig ingår en natt på tåget och två nätter på Hotel Cipriani. Enligt koncernens presentation av resorna erbjuds bland annat ett besök på Orsoni, ett traditionellt glas- och mosaikgjuteri som normalt inte är öppet för allmänheten.

På hotellet kan gästerna delta i en kurs i att blanda den venetianska drinken Bellini eller äta middag på restaurangen Oro. Det finns också tid för att upptäcka trädgårdarna, poolen och för en båttur över lagunen. Så programmet är knappast tomt. Men det är utformat kring en enda stad och ett hotell, snarare än en lång rad destinationer som ska avverkas på några dagar.

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