Hemligheten till lång livslängd: inte vad du äter utan...

Kronoravitsemus – ett nytt modeord för lång livslängd

Det räcker inte längre att veta vad du stoppar i dig, nu måste du också fundera på när. Den nya vetenskapen kallas kronoravitsemus, eller på engelska “chrononutrition”. Lite krångligt att uttala, men idén är enkel: vår dygnsrytm påverkar hur kroppen hanterar maten. När vi äter i fel tid rubbas balansen. Karolinska Institutet har på senare tid publicerat flera studier som visar hur kostmönster och regelbundna måltider kan bromsa kroniska sjukdomar hos äldre.

Sovmorgon kan vara livsfarligt – men väldigt skönt. (Foto: Pixabay)

Frukost kl 11 är farligt

I den stora Harvard- och Manchesterstudien såg forskarna att äldre människor som åt frukost sent hade mer problem med både kropp och själ. Trötthet, depression och till och med ökad risk för död kopplades till förskjutna måltider. Skillnaden mellan att äta frukost tidigt och sent var inte enorm, men mätbar. Efter tio år hade 86,7 procent av “tidiga frukostätare” överlevt. Bland de som åt senare var siffran 89,5 procent döda. Låter smått, men i forskningsvärlden är det stort.

Lång livslängd eller tidig frukost

Forskarna erkänner att de inte kan säga säkert vad som är hönan och vad som är ägget. Kanske är det dålig hälsa som gör att man halkar ur rutinen, snarare än att rutinen skapar sjukdom. Men slutsatsen är ändå att sena måltider är en enkel varningssignal på att något inte står rätt till. Svenska Livsmedelsverket har också lyft fram vikten av regelbundna måltider i sina riktlinjer, inte minst för äldre som riskerar undernäring.

Så bör du äta för lång livslängd

ANNONS

Enligt experterna är råden ganska okomplicerade, även om de kan vara jobbiga för nattugglor. Ät frukost tidigt, gärna med protein. Ha en ordentlig lunch. Ta en lättare middag tidigt på kvällen. Och drick vatten under dagen. Bonuspoäng för att du äter i gott sällskap – även det kan förlänga livet. Uppsala universitet har till och med startat ett projekt om kronoravitsemus och måltidsmönster för att bättre förstå sambandet mellan tidpunkten för måltider och hälsa.

Frukost före soluppgången gör dig inte odödlig, men nästan. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till lång livslängd

• Ät frukost före klockan 9, gärna med ägg, yoghurt eller gröt.

• Låt lunchen vara dagens tyngsta mål.

• Ät en lätt och tidig middag.

• Drick vatten – kaffe och vin räknas inte.

• Regelbundenhet är kung – kroppen gillar rutiner.

VIll du läsa mer om mat- och krogliv? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Hemligheten bakom Martha Stewarts superhjärna och Så .slipper du den uslaste frukosten.