Det är svårt att undvika insikten om att julen nalkas. På söndag är det första advent, och även om det skyltas för Black Friday (eller Black Week eller Black Month) för fullt så märks det tydligt att handeln laddar för slutspurten.
Från julbord och magnumvin till sovrumsvanor
Hemma tänds nu brasan och jag har absolut börjat provsmaka både skumtomtar och julmust. Dessutom slår det mig att jag funderar: ”Har jag inte för få julbord inbokade i år”? Som om det skulle finnas risk för att jag inte kommer känna mig ganska färdig med köttbullar, julskinka och rödkål i början av januari.
I veckans tidning
Det är i den blandningen av brasa, skumtomtar och tankar om julmat som veckans nummer av PS Weekend landar. Här ryms allt från julstämning och vin i magnumformat till resor, lyxvaror och sådant som skaver i vardagen.
På mat- och julbordsspåret tipsar vi om var du hittar Stockholms bästa julbord, och skriver om julens bortglömda delikatess som gått från fattigmansmat till fransk lyx. Vi reder också ut varför större flaskor i magnumformat slår det vanliga och varför Italien vill stoppa nya vingårdar när det ligger 48 miljarder liter vin i lager.
Det blir också en del snack om klockor, prylar och status. Vi skriver om lärlingen som nekades en plats och såg sin klocka gå för flera miljoner dollar, men också om när en förmodad Patek visade sig kosta knappt 21 000 kronor. Dessutom kikar vi på om det är slutet för Birkin som statussymbol, hur villor beslagtas för 211 miljoner efter att Armanis hem sålts, och att bebisen nu kan rulla i en Porsche-barnvagn för 20 500 kronor.
Tänd brasan och unna dig en skumtomte
Vill du resa bort en sväng finns tips på en romantisk weekend i London, hur du skippar lyxkurerna mot jetlag och vad Ryanairs nya drag innebär. Och så tar vi upp sådant som folk brukar prata tyst om: Varför vi har hälften så mycket sex som förr, varför vi lägger tusenlappar på spa, en hjärnkirurgs knep mot jobbiga kommentarer och vad som händer när en chef tafsar på julfesten.
Slå dig ner vid brasan med en skumtomte och unna dig lite helgläsning tillsammans med oss.
Trevlig helg!
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