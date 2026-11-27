I veckans tidning

Det är i den blandningen av brasa, skumtomtar och tankar om julmat som veckans nummer av PS Weekend landar. Här ryms allt från julstämning och vin i magnumformat till resor, lyxvaror och sådant som skaver i vardagen.

På mat- och julbordsspåret tipsar vi om var du hittar Stockholms bästa julbord, och skriver om julens bortglömda delikatess som gått från fattigmansmat till fransk lyx. Vi reder också ut varför större flaskor i magnumformat slår det vanliga och varför Italien vill stoppa nya vingårdar när det ligger 48 miljarder liter vin i lager.

Det blir också en del snack om klockor, prylar och status. Vi skriver om lärlingen som nekades en plats och såg sin klocka gå för flera miljoner dollar, men också om när en förmodad Patek visade sig kosta knappt 21 000 kronor. Dessutom kikar vi på om det är slutet för Birkin som statussymbol, hur villor beslagtas för 211 miljoner efter att Armanis hem sålts, och att bebisen nu kan rulla i en Porsche-barnvagn för 20 500 kronor.

Tänd brasan och unna dig en skumtomte

Vill du resa bort en sväng finns tips på en romantisk weekend i London, hur du skippar lyxkurerna mot jetlag och vad Ryanairs nya drag innebär. Och så tar vi upp sådant som folk brukar prata tyst om: Varför vi har hälften så mycket sex som förr, varför vi lägger tusenlappar på spa, en hjärnkirurgs knep mot jobbiga kommentarer och vad som händer när en chef tafsar på julfesten.

Slå dig ner vid brasan med en skumtomte och unna dig lite helgläsning tillsammans med oss.



Trevlig helg!

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