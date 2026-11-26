Standardvagnen kostar 999 dollar, drygt 10 000 kronor, och Porscheversionen 1 999 dollar. För mellanskillnaden på drygt 10 000 kronor får familjen strålkastare, en lampa som projicerar Porscheloggan på asfalten under vagnen och ett handtag format som bilens körlägesvred.

Det dyraste tillvalet är eldrivna hjul, som enligt den angivna tillvalslistan höjer priset till 2 599 dollar, omkring 26 600 kronor. Motorn hjälper till i uppförsbackar, håller emot i nedförsbackar och kan gunga vagnen fram och tillbaka när passagerarna ska somna. Batteriet går dessutom att ta loss och använda som mobilladdare.

”Tusen dollar för lampor, en loggprojektor och klädsel är dyrt för en dragvagn. Mätt med Porsches mått, där ingenting på tillvalslistan någonsin varit gratis, är det återhållsamt”, skriver Vincent Nguyen, chefredaktör för teknikmagasinet The Gadgeteer.

Namnet är det som säljs

Porsche bidrar med sitt namn och sin design. Foto: Wonderfold

Vincent Nguyen beskriver vagnen som en licensierad specialutgåva där Porsche framför allt bidrar med sitt namn och sin design.

”Märket är produkten, hårdvaran är leveranssättet”, skriver han och påpekar att Porsche under hösten också satte sitt namn på en espressomaskin för 7 911 dollar. Prislappen är förstås ingen slump, utan en blinkning till den ikoniska sportbilen Porsche 911.

Det är heller inte första gången Porsche tar steget in i kaffevärlden. Märket har tidigare samarbetat med italienska La Marzocco om exklusiva espressomaskiner för omkring 75 000 kronor.

Nästan varje större biltillverkare har numera en barnvagn med sitt namn. Mercedes har i flera år låtit tyska Hartan bygga sina barnvagnar. Den begränsade upplagan AMG GT², tillverkad i 299 exemplar, kostar 1 969 euro, omkring 22 100 kronor.

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Knorr-baby säljer Volkswagens GTI-vagn, klädd i samma rutiga tyg som sportmodellens säten, till ett riktpris på 1 099 euro, omkring 12 300 kronor.

En av de dyraste är Aston Martins egg3 med racinggröna detaljer och fälgar i bikakemönster. Denna får du betala ungefär 33 700 kronor för.