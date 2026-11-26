Porsche säljer en barnvagn för fyra barn som kostar drygt 20 000 kronor, nästan dubbelt så mycket som modellen den bygger på. För mellanskillnaden får köparen bland annat strålkastare och en lysande Porschelogga på marken. Men i lyxbilarnas växande nisch för barnvagnar finns betydligt dyrare alternativ.
Nu kan bebisen köra Porsche – barnvagnen kostar 20 500 kronor
I USA kostar den fyrsitsiga vagnen från WonderFold i samarbete med Porsche 1 999 dollar, drygt 20 000 kronor, och den får trängas på trottoaren med vagnar från Aston Martin, Lamborghini, Mercedes och BMW.
Standardvagnen kostar 999 dollar, drygt 10 000 kronor, och Porscheversionen 1 999 dollar. För mellanskillnaden på drygt 10 000 kronor får familjen strålkastare, en lampa som projicerar Porscheloggan på asfalten under vagnen och ett handtag format som bilens körlägesvred.
Det dyraste tillvalet är eldrivna hjul, som enligt den angivna tillvalslistan höjer priset till 2 599 dollar, omkring 26 600 kronor. Motorn hjälper till i uppförsbackar, håller emot i nedförsbackar och kan gunga vagnen fram och tillbaka när passagerarna ska somna. Batteriet går dessutom att ta loss och använda som mobilladdare.
”Tusen dollar för lampor, en loggprojektor och klädsel är dyrt för en dragvagn. Mätt med Porsches mått, där ingenting på tillvalslistan någonsin varit gratis, är det återhållsamt”, skriver Vincent Nguyen, chefredaktör för teknikmagasinet The Gadgeteer.
Namnet är det som säljs
Vincent Nguyen beskriver vagnen som en licensierad specialutgåva där Porsche framför allt bidrar med sitt namn och sin design.
”Märket är produkten, hårdvaran är leveranssättet”, skriver han och påpekar att Porsche under hösten också satte sitt namn på en espressomaskin för 7 911 dollar. Prislappen är förstås ingen slump, utan en blinkning till den ikoniska sportbilen Porsche 911.
Det är heller inte första gången Porsche tar steget in i kaffevärlden. Märket har tidigare samarbetat med italienska La Marzocco om exklusiva espressomaskiner för omkring 75 000 kronor.
Nästan varje större biltillverkare har numera en barnvagn med sitt namn. Mercedes har i flera år låtit tyska Hartan bygga sina barnvagnar. Den begränsade upplagan AMG GT², tillverkad i 299 exemplar, kostar 1 969 euro, omkring 22 100 kronor.
Knorr-baby säljer Volkswagens GTI-vagn, klädd i samma rutiga tyg som sportmodellens säten, till ett riktpris på 1 099 euro, omkring 12 300 kronor.
En av de dyraste är Aston Martins egg3 med racinggröna detaljer och fälgar i bikakemönster. Denna får du betala ungefär 33 700 kronor för.
Så mycket kostar lyxbilsmärkenas barnvagnar
|Bilmärke och modell
|Tillverkare
|Pris, cirka kronor
|BMW Nuna SWIV
|Nuna
|10 300 kr
|Volkswagen GTI
|Knorr-baby
|12 300 kr
|Porsche L4
|WonderFold
|20 500 kr
|Mercedes-AMG GT²
|Hartan
|22 100 kr
|Aston Martin egg3
|egg
|33 700 kr
|Lamborghini Reef AL Giallo
|Silver Cross
|40 200 kr
Priserna är ungefärliga och omräknade till svenska kronor från tillverkarnas och återförsäljarnas angivna priser. Modellerna har olika funktioner och är inte direkt jämförbara. Porsches modell är en fyrsitsig dragvagn.
En barnvagn dyrare än hela babyutrustningen
För att sätta priserna i perspektiv räknar Konsumentverket med att basutrustningen under barnets första år kostar cirka 23 000 kronor om allt köps nytt. Det omfattar bland annat barnvagn, säng och annan nödvändig utrustning, men inte löpande kostnader för exempelvis mat och blöjor.
Aston Martins vagn kostar därmed nästan en och en halv gång så mycket som hela basutrustningen under det första året.
Lamborghinis vagn bär detaljer hämtade från bilarna. Brittiska Silver Cross tillverkar 500 exemplar av Reef AL Giallo, och varje vagn har en numrerad plakett i fotstödet och en handbearbetad bromspedal.
”Varje kontaktyta måste kännas som om den hörde till en Lamborghini, inte bara stod bredvid en”, säger Luke Mallinder, designchef på Silver Cross, i ett pressmeddelande.
Vagnen kostar 2 995 pund i Silver Cross brittiska webbutik, omkring 40 200 kronor. Det är nästan 75 procent mer än Konsumentverkets beräknade kostnad för hela basutrustningen till ett barn.
Barnen som framtida kunder
Horatiu Boeriu, grundare av sajten BMWBLOG, ser en vinst som biltillverkaren får först långt efter att barnet har lärt sig gå.
Han drog BMW vagn från Nuna, som kostar omkring 1 000 dollar, genom en vinter i Chicago, lastade den i bagageutrymmet på sin elektriska i4 dussintals gånger och kallar den ett effektivt varumärkesbygge.
”Våra barn ser kolfibern och känner igen BMW-loggorna, så de är ett steg på vägen mot att bli BMW-fans”, skriver han i sitt test av vagnen.
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