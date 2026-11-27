Svenskarna prioriterar resor framför lyxmode

Vad skulle svenskarna göra om de fick 10–15 procent mer pengar att röra sig med?

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I en undersökning från Boston Consulting Group svarar 55 procent att de skulle öka sitt sparande. Men bland utgifterna kommer resor högst, med 33 procent, följt av restaurangbesök på 29 procent.

Spa och massage lockar 25 procent, medan bara 13 procent skulle lägga mer på exklusivt mode.

Siffrorna ger en tydlig svensk kontrast till modehusens krympande kundkrets.

Intresset för upplevelser märks även i Dagens PS läsarundersökning om hotell. Där svarade åtta av tio att de framför allt söker en paus från vardagen, snarare än påkostad inredning.

Hotell utan reception – men med personlig service

Heine pekar på hotellkedjan Aman som ett exempel på hur exklusivitet kan se ut utan stora åthävor. I stället för en traditionell incheckning kan gästen mötas av personal som tar hand om formaliteterna diskret.

Han lyfter även fram Six Senses, där spa, återhämtning och hälsoprogram har blivit en viktig del av erbjudandet.

Hotellgästen betalar fortfarande för komfort, men också för att slippa köer, planering och praktiska bekymmer. Den sortens service kräver ofta mer personal och förberedelse än en imponerande lobby. För hotellföretagen är det en möjlighet att ta betalt för sådant som är svårare att kopiera än en marmorklädd entré.

Märkesväskan är inte uträknad

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Förändringen betyder inte att intresset för exklusiva produkter har försvunnit.

I EY Luxury Client Index 2026 uppger 65 procent att materialkvalitet är en viktig faktor vid köp av exklusiva produkter. Märkets historia och traditioner kommer också högt, med 52 procent.

Undersökningen omfattar 1 631 konsumenter i elva länder som redan köpt lyxmode, klockor eller smycken under det senaste året.

Bland dessa kan 73 procent tänka sig att betala för att delta i ett exklusivt evenemang arrangerat av ett modehus. Dessutom uppger 62 procent att de skulle kunna köpa kvalitetssäkrade begagnade produkter direkt från märket.

Det ger modehusen fler sätt att nå kunder som uppskattar hantverket och historien, men tvekar inför prislappen på en ny produkt.

Den exklusiva upplevelsen blir en större affär

Bain uppskattar att marknaden för exklusiva upplevelser når 533 miljarder euro under 2026, motsvarande cirka 6 000 miljarder kronor, med en tillväxt på två till fyra procent.

Marknaden för personliga lyxvaror beräknas samtidigt uppgå till 367 miljarder euro, cirka 4 100 miljarder kronor, och återvända till försiktig tillväxt efter två svagare år.

EY undersökning visar också att 71 procent av de tillfrågade fortfarande gör sina slutliga köp i en fysisk butik. Personlig rådgivning och mötet med kunnig personal spelar därmed en viktig roll även när köpet gäller en traditionell märkesvara.

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I Robb Report beskriver Heine hur Ferrari har utvecklat en annan väg till kundernas lojalitet. Märket säljer inte bara bilar, utan också tillgång till särskilda evenemang, upplevelser och en gemenskap som är svår att komma in i.

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