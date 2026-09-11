Här räcker semesterkassan längre – sju resmål där svensken får mer för pengarna

Grekland: gå ett steg åt sidan

Kreta och Rhodos är svenskarnas gamla trotjänare. Problemet är att alla andra också har upptäckt dem.

Ett sätt att pressa kostnaden är därför att titta på exempelvis Samos och Lefkas, där mindre turisttäta orter kan erbjuda både billigare krogar och lägre kostnader på plats.

ANNONS

Det är ett råd som fungerar på fler platser än i Grekland: åk nästan dit alla andra åker.

I Hurghada i Egypten får du mest för pengarna (Foto: Unsplash)

Egypten: all inclusive kan faktiskt vara ekonomiskt

Hurghada och Marsa Alam är framför allt intressanta vintertid. Det är varmt, prisnivån är låg och konkurrensen mellan stora resorter är hård.

För barnfamiljer kan all inclusive dessutom göra något ovanligt med en semesterbudget: göra den förutsägbar.

Det är inte alltid billigast att äta på hotellet, men aktuella jämförelser visar att all inclusive i Egypten i vissa fall till och med kan vara billigare än enklare paket med bara frukost.

Valencia i stället för Barcelona

Barcelona har blivit en av Europas stora turistmagneter – och priserna har hängt med.

ANNONS

Valencia ger mycket av samma medicin: strand, gamla kvarter, tapas, stadsliv och bra kollektivtrafik, men vanligtvis till ett snällare pris.

Det är den sortens byte vi gillar. Inte Barcelona mot en busshållplats i ingenstans. Barcelona mot en annan riktigt bra spansk stad.

Budapest och Polen håller ställningarna

Östeuropa fortsätter samtidigt att vara intressant för den som vill göra en weekend utan att pantsätta köket.

Budapest och Kraków återkommer i internationella sammanställningar över Europas prisvärda storstäder, och även Gdańsk ligger bra till när resenärernas faktiska dagskostnader jämförs.

För svenskar finns dessutom fördelen att Polen ligger nära och ofta har gott om flygförbindelser.

Budapest erbjuder krogar, barer och termalbad, medan Kraków och Gdańsk fungerar särskilt bra för en långhelg under hösten eller kring julmarknaderna.

Istanbul är bra mycket billigare än Stockholm, enligt den nya rapporten (Foto: Unsplash)

Istanbul – mycket stad för semesterkassan

ANNONS

Ticket lyfter också Istanbul.

Här får resenären en megastad med restauranger, basarer, båtar över Bosporen och några av Europas – eller Asiens, beroende på vilken sida du befinner dig på – mäktigaste sevärdheter.

September och oktober är dessutom betydligt mänskligare månader än högsommaren.

Thailand: Phuket behöver inte vara svaret

Thailand är fortfarande billigt jämfört med Sverige, men turistområdena har blivit betydligt dyrare.

Ticket föreslår därför Hua Hin framför Phuket. Det finns stöd för resonemanget: aktuella prisjämförelser visar bland annat lägre kostnader för mat och boende i Hua Hin, även om prisskillnaden varierar kraftigt beroende på vad man jämför.

Och här finns kanske hela budgetresandets viktigaste regel.

Ju närmare du kommer den strand, gata och restaurang som alla på Instagram redan har fotograferat, desto större är risken att även notan blivit internationell.

ANNONS

Fyra knep som faktiskt fungerar

Räkna på hela resan, inte bara flyg och hotell. En billig weekend i en dyr stad kan bli betydligt dyrare än ett något dyrare paket till en plats där lunch, taxi och ett glas vin kostar hälften.

Bo också så att du kan gå eller åka kollektivt. Ett billigt hotell långt utanför centrum kan snabbt bli dyrt när taxikvittona börjar föröka sig.

Jämför dessutom frukost, halvpension och all inclusive med vad maten faktiskt kostar utanför hotellet. I Egypten kan all inclusive vara rena budgetvapnet. I andra länder betalar du dyrt för förmånen att äta varje middag på samma hotell.

Och slutligen den lilla detaljen som vi återkommer till eftersom den fortfarande kostar svenskar pengar:

Betala i lokal valuta.

När kortterminalen vänligt erbjuder svenska kronor är det inte banken som plötsligt blivit omtänksam. Välj normalt lokal valuta och låt din egen bank eller kortutgivare göra växlingen.

Semesterbudgeten blir inte större av det.

Men åtminstone är det du som får dricka upp pengarna.

ANNONS