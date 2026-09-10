Tycker du att kryssningsresor är för korta? Då kan en tripp på Regatta vara något för dig. Men var beredd på att hosta upp rejält i betalning.
Världens längsta kryssning har lagt ut – över ett år till sjöss
Världens längsta kryssning har nu lämnat hamnen.
Fartyget Regatta gav sig av från Rom den 1 september och ska under de kommande 371 dagarna besöka mer än 220 hamnar på sex kontinenter.
Resan arrangeras av Explorations by Norwegian och är all-inclusive.
Finns många bekvämligheter
Passagerarna får möjlighet att tillbringa mer än ett år ombord och resa runt hela världen, men det går även att boka kortare delar av rutten. Den kortaste tillgängliga resan är åtta dagar, skriver People.
Regatta har 348 hytter och sviter. Fartyget har tidigare ingått i Oceania Cruises flotta, som liksom Explorations by Norwegian är en del av Norwegian Cruise Line Holdings.
Ombord finns bland annat en saltvattenpool, spa, salong och bibliotek. Bilder från fartyget visar även ett pooldäck med solstolar och flera gemensamma utrymmen för passagerarna.
Priset för hela den 371 dagar långa resan varierar kraftigt beroende på boende. De billigaste alternativen uppges ha kostat omkring 99 000 australiska dollar, motsvarande cirka 686 000 kronor.
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Har öppnat för bokningar
De dyraste hytterna kostar omkring 250 000 australiska dollar, eller drygt 1 732 000 kronor.
Även nästa års långkryssning har redan öppnat för bokningar. Den resan ska pågå i 367 dagar och avgå från Australien.
Paket med bland annat tur- och returflyg börjar på omkring 119 990 australiska dollar.
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Går att bo permanent på båt
Regattas resa tar över titeln som världens längsta kryssning från Royal Caribbeans Ultimate World Cruise.
Den kryssningen pågick i 274 nätter från december 2023 till september 2024 och besökte totalt 160 destinationer.
Det finns samtidigt ännu längre alternativ för den som vill göra ett kryssningsfartyg till sitt permanenta hem. Villa Vie Residences fartyg Odyssey erbjuder exempelvis en resa som sträcker sig över 15 år.
Resrutten förändras över tid, vilket gör det möjligt för passagerare att bo ombord och resa mellan olika delar av världen under lång tid.
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