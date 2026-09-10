Världens längsta kryssning har lagt ut – över ett år till sjöss

Resan arrangeras av Explorations by Norwegian och är all-inclusive.

Finns många bekvämligheter

Passagerarna får möjlighet att tillbringa mer än ett år ombord och resa runt hela världen, men det går även att boka kortare delar av rutten. Den kortaste tillgängliga resan är åtta dagar, skriver People.

Regatta har 348 hytter och sviter. Fartyget har tidigare ingått i Oceania Cruises flotta, som liksom Explorations by Norwegian är en del av Norwegian Cruise Line Holdings.

Ombord finns bland annat en saltvattenpool, spa, salong och bibliotek. Bilder från fartyget visar även ett pooldäck med solstolar och flera gemensamma utrymmen för passagerarna.

Priset för hela den 371 dagar långa resan varierar kraftigt beroende på boende. De billigaste alternativen uppges ha kostat omkring 99 000 australiska dollar, motsvarande cirka 686 000 kronor.

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