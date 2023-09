Strategierna som gör goda vanor lättillgängliga

Genom att att göra goda vanor lätta att utföra och samtidigt roliga, så blir det helt plötsligt en mycket snabbare vana att anamma, berättar WSJ.

Gör vanor mer lättillgängliga

Den nya studien har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences och tar upp en rad exempel där deltagare som till exempel går till gymmet gör det oftare om de har ett mer flexibelt schema än de som alltid går samma tider. Att bryta cykler och testa nya träningsformer är viktigt om vi vill utvecklas. Det kommer bli kämpigt i början men kroppen hänger på och anpassar sig så småningom och vi kommer då även se fördelarna.