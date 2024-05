Danmark läkemedelsjätte – nu större än BNP

Motor

Polestar missar rapport – redovisningsfel i flera år

Siffrorna är inte på Polestars sida. Redovisningsfel under både 2021 och 2022 gör att bolaget fortsatt inte kan lämna in sin rapport från förra året. Polestar skjuter åter igen upp sitt årsbokslut för 2023, som skulle kommit under tisdagen efter att ha blivit uppskjutet från februari. Redovisningsfel försenar rapport Det är redovisningsfel från både 2021 …