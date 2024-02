Sluta tänka på jobbet hela tiden

Att ladda om

Kanske märker du att när du skrollar igenom dina sociala medier eller kollar på tv börjar du tänka på saker som frustrerar dig på jobbet.

Det beror på att de flesta av oss inte kan gå från att jobba och tänka på jobbet till att inte tänka på någonting.

“Att frikoppla från jobbet innebär att du måste ändra ditt tänkesätt från ett arbetstänk till något annat. Du kan inte bara inte tänka på något. Den transcendentala yogin kanske kan uppnå det, men det kan inte vi”, säger Guy Winch till CNN.

Du behöver ladda om och inte bara vila, för att ladda om behöver du göra sådant som är tillfredsställande för dig personligen.

Det behöver inte vara en tidskrävande hobby, det kan räcka med att lösa ett korsord eller träna i en halvtimme.

Ditt personliga jag

När vi jobbar är vi vår arbetspersona och när vi slutar jobba behöver vi släppa fram vårt personliga jag.

Även om du är trött och längtar efter att bara vila i soffan är det värt det att tvinga dig till att göra någonting som inte är ditt jobb, för efter att du gjort någonting kommer du känna dig mer utvilad.

Guy Winch menar att om du laddar om genom att göra någonting kommer du inte vara lika besvärad av tankar på jobbet och när du återhämtar dig bra kommer du sova bättre och vakna bättre nästa dag.

I Guy Winchs Ted Talk How to turn off work thoughts during your free time kan du få mer tips om hur du kan stänga av dina jobbtankar när du är ledig.

