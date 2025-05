Se upp för alarmistisk alkoholforskning – ett glas vin är ok!

Riskerna finns – men är små

Sedan 1988 klassas alkohol som cancerframkallande av WHO. En ny analys från 2021 visar att alkohol bidrog till över 740 000 cancerfall i världen under ett år – varav drygt 100 000 kan kopplas till låg till måttlig konsumtion (upp till två glas vin per dag).

I Sverige handlar det om cirka 2 000 fall om året. Men enligt Cancerfonden har de flesta som drabbas druckit mer än två glas om dagen. För den som håller sig till ett glas är risken avsevärt mindre – men inte obefintlig.