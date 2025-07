Så håller du hälsan i trim efter 50

De flesta märker av en skillnad i kroppen efter 45-års åldern.

Vi får jobba hårdare för att hålla hälsan i trim, och förhindra att kroppsvikten skenar iväg.

Håll hälsan i trim

Det finns dock några saker vi kan göra för att leva ett hälsosamt liv när vi är 50- 60 och 70 år, och även äldre än så.

Tipsen kommer från en rad experter som Nathan LeBrasseur, vid amerikanska Mayo Clinic’s Robert and Arlene Kogod Center on Aging som uppger till The Guardian att det faktiskt går att ta kontroll över sitt eget åldrande.

“Vi kan påverka hur vi åldras – genom sunda levnadsvanor, fysisk aktivitet, god kost, mental stimulans och regelbundna hälsokontroller. Det handlar om att främja hälsan – de år du lever i god hälsa – inte bara livslängden”, säger han.