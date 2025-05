Ny studie: Även lite rörelse = mycket bättre hälsa i pensionsåldern

Så glöm träningshets, aktivitetsklockor och prestationsångest. Det handlar om att leva – inte lida.

Studien har följt över 800 äldre personer i åldern 65 till 79 år i fyra europeiska länder.

Rörelse, inte prestation hjälper din hälsa

Forskare vid bland annat Örebro universitet har följt över 800 äldre personer i åldern 65 till 79 år i fyra europeiska länder. Studien, som publicerats i The Journal of Nutrition, Health and Aging, visar att personer som sitter mindre än 8,3 timmar om dagen har betydligt lägre risk att utveckla metabolt syndrom – oavsett hur mycket de tränar eller hur perfekt deras kost är.

Metabolt syndrom låter kanske som något från en dystopisk framtidsfilm, men det är i själva verket ett allvarligt och vanligt hälsoproblem som samlar högt blodtryck, dåliga blodfetter, förhöjt blodsocker och insulinresistens under ett och samma paraply. Och det är tyvärr ofta porten till diabetes, stroke och hjärtsjukdom.

"Att sitta mindre är i sig en friskfaktor."

En promenad är bättre än inget alls för din hälsa

“Resultaten i denna studie visar att all rörelse räknas, även om man inte når WHO:s rekommendation på 2,5 timmes pulshöjande aktivitet i veckan”, säger Andreas Nilsson, forskare i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

Forskarna använde rörelsemätare, inte självrapportering, vilket gör resultaten mer pålitliga än tidigare studier. De mätte också biomarkörer i blodet, deltagarnas midjemått och granskade deras kostdagböcker.

Men det mest slående var detta i denna studie: “Att sitta mindre är i sig en friskfaktor.”

Du behöver alltså inte hänga på gymmet, köpa nya löparskor eller räkna kalorier. Börja istället med att resa dig upp oftare. Gå till brevlådan. Hämta posten. Prata med grannen.



5 saker om hälsa du bör veta från denna studie i The Journal of Nutrition, Health and Aging

Mindre stillasittande = bättre hälsa – oavsett träningsnivå

Äldre personer som satt mindre än 8,3 timmar per dag hade lägre risk för att utveckla metabolt syndrom, även om de inte tränade regelbundet. Små rörelser räknas

Det räcker med lättare vardagsrörelse – som att gå, stå eller sträcka på sig – för att göra skillnad. Du behöver inte uppnå WHO:s rekommenderade 150 minuter i veckan för att få effekt. Mätningar med teknik – inte självrapportering

Rörelsen registrerades med rörelsemätare, vilket gav mer tillförlitliga data än tidigare studier som enbart byggt på vad deltagarna själva uppgett. Samband även hos de “inaktiva”

Personer som inte tränade enligt rekommendationerna, men som ändå satt lite, hade bättre värden på biomarkörer kopplade till blodfetter, blodsocker och insulinresistens. Kombinationen är bäst

Den allra lägsta risken för metabola sjukdomar hade de deltagare som både rörde sig mycket och satt lite. Det handlar alltså inte om antingen eller – men något är alltid bättre än inget.

Hälsohemligheten finns i vardagen

Det här är goda nyheter för alla oss som inte vill bli fitnessprofeter i pensionsåldern. Det räcker med lite. Men det måste bli något. För kroppen gillar rörelse – även den lilla. Och kanske är det den lilla promenaden till Coop, den extra vattningen av pelargonerna eller den där kvarten på balkongen som gör att du håller dig frisk.

Så i helgen – skippa ännu ett avsnitt av valfri brittisk mordserie. Gå ett varv runt kvarteret. Låt kroppen få vara med i samtalet. Det är inte stegen som räknas – det är att du tar dem.

Ta trappan – det räcker.

