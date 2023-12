Därför ska du inte skämmas över att vara ensam

Sju av hundra

Brülde och en kollega gjorde för några år sedan en studie om den svenska ensamheten.

”Vi kom fram till att ungefär sju procent av befolkningen var bekymmersamt ensamma. De kände sig ensamma eller hade inte någon att prata med när de behövde det”, berättar professorn.

Svåra besvär med ensamhet och isolering är vanligast bland män mellan 16 och 29 år.

Däremot tror forskarna inte att vi är mer ensamma i Sverige än människor i andra länder.

Starka nätverk

Visserligen lever många svenskar i ensamhushåll – men det kompenserar vi för, säger Bengt Brülde.

”Vi som är ensamboende – som jag själv, till exempel – har ofta ett ganska starkt, socialt nätverk”.

Han tror dock att vi ofta gör det svårare än det behöver vara att bryta ensamheten, exempelvis vid jul.

”Vi tänker kanske: Inte kan man ringa någon på julhelgen, men det kan man visst.

Vi är lite för finkänsliga”, säger han.

Vill inte vara ensamma

För egentligen vill vi ju inte vara ensamma, menar forskaren.

”Vi är inte gjorda för ensamhet. Många trivs visserligen med att vara själva, men inte hela tiden. Vi kan nog inte komma ifrån våra sociala behov helt”, slår Brülde fast.

New York Times har tagit fasta på att vi inte skämmas för att vi känner oss ensamma.

Det viktiga är att erkänna sitt behov av social anknytning och att sedan söka meningsfulla relationer, skriver man.

”Universell upplevelse”

Ensamhet är en universell mänsklig upplevelse, menar Vivek H Murthy, kirurg och författare till ”Together: The Healing Power of Human Connectin in a Sometimes Lonely World”.

“Vi känner oss alla ensamma ibland precis som vi alla känner hunger eller törst”, säger Murthy till NYT.

“Det finns ingen anledning att skämmas för att vara människa”.

Tar tid – så börja nu

Han och andra påpekar att det är viktigt att komma ihåg att även andra känner sig ensamma – men även att det tar tid att bygga relationer.

Att leta efter gemensamma drag utifrån vad man själv vill och tänker på, är intresserad av, är en genväg till att skapa kontakter, skriver Murthy.

