Även drömyrket har baksidor – nu när den här: influencer burnout

Influencer – ett psykiskt högriskyrke

Ett svenskt exempel är Linn Ahlborg, en av landets största livsstilsprofiler, som i höstas sjukskrev sig. “Jag har inte mått bra på länge,” skrev hon i ett blogginlägg.

Margaux Dietz har i intervjuer berättat om den konstanta pressen att vara aktuell, snygg och provocerande – och hur det påverkat hennes psykiska hälsa.

Bianca Ingrosso har vid flera tillfällen berättat om sin ångest, ätstörningar och behovet av att ta pauser från sociala medier.

Tone Sekelius och Nellie Berntsson är andra profiler som öppet pratat om utmattning och behovet av att dra sig undan från det ständiga flödet.

Joakim Lundell har i sina böcker Monster och Du är inte ensam berättat om psykisk ohälsa.

Tystnaden bland män – men mörkret finns där också

Även manliga influencers påverkas, men pratar mer sällan öppet. Joakim Lundell har i sina böcker Monster och Du är inte ensam berättat om psykisk ohälsa, trauman och behovet av kontroll.

Anis Don Demina, Carl Déman och Emil Henrohn har i olika sammanhang vittnat om utbrändhet, ångest och prestationspress.

En bransch byggd på bekräftelse – och press

En rapport från The Tilt visar att influencers som tjänar under 10 000 dollar om året är särskilt utsatta – med högre nivåer av stress, oro och utmattning.

Terapitjänsten CreatorCare, som lanserades i USA 2023, erbjuder samtal för influencers som drabbats av arbetsrelaterad stress – till ett pris mellan 600 och 1 700 kronor per session.

Influencern Jayde Powell berättar i Wired hur hon utvecklade ett beroende av dopaminkickarna från sociala medier – och hur svårt det var att sluta trots att hon mådde dåligt.

