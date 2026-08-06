Hotellkungen Petter Stordalen har haft ett rekordår. Nu belönar han både sig själv och familjen. Strawberry Holding delar ut drygt en halv miljard kronor i aktieutdelning – och vart och ett av hans tre barn får 138 miljoner kronor.
Petter Stordalen delar ut en halv miljard – barnen får 138 miljoner var
Rekordvinst öppnar plånboken
2025 blev ett mycket starkt år för Stordalens hotell- och investeringskoncern. Resultatet före skatt landade på nära 1,5 miljarder norska kronor, en dramatisk vändning från förluståret 2024.
Styrelsen föreslår därför en utdelning på totalt 554 miljoner norska kronor. Pengarna delas lika mellan Petter Stordalen och hans tre barn, Emilie, Henrik Anker och Jakob. Det innebär att var och en får omkring 138 miljoner kronor, rapporterar Nettavisen.
Det är första gången på två år som bolaget gör en så stor utdelning. Under 2024 blev det ingen utdelning alls.
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Hotellen går som tåget
Bakom miljardlyftet ligger framför allt en stark återhämtning för hotellverksamheten. Koncernens omsättning ökade från 19,6 till drygt 21 miljarder norska kronor under 2025.
Samtidigt steg årets resultat till nästan 1,3 miljarder kronor, efter att året innan ha redovisat en rejäl förlust.
Enligt bolaget har högre beläggning, stigande rumspriser och bättre lönsamhet i hotellrörelsen varit de viktigaste förklaringarna. Dessutom slapp koncernen de stora nedskrivningar som tyngde resultatet året före.
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Satsar vidare
Strawberry driver nu 250 hotell i Norden och expansionen fortsätter. Planen är att öppna närmare 4 000 nya hotellrum fram till 2029.
Bolaget har också en stark kassa med motsvarande cirka 1,6 miljarder norska kronor i likvida medel, vilket ger gott om utrymme för nya investeringar.
Att Petter Stordalen gillar stora gester är ingen nyhet. Den här gången sker de inte från en hotellobby med konfettikanoner, utan via ett styrelseprotokoll. Effekten på familjens bankkonton lär ändå vara ungefär densamma.
Fakta Perfect Weekend
- Utdelning: 554,4 miljoner norska kronor.
- Petter Stordalen får cirka 138 miljoner kronor.
- Barnen Emilie, Henrik Anker och Jakob får cirka 138 miljoner kronor var.
- Strawberry omfattar 250 hotell i Norden.
- Nästan 4 000 nya hotellrum planeras fram till 2029.
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