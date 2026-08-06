Petter Stordalen delar ut en halv miljard – barnen får 138 miljoner var

Hotellen går som tåget

Bakom miljardlyftet ligger framför allt en stark återhämtning för hotellverksamheten. Koncernens omsättning ökade från 19,6 till drygt 21 miljarder norska kronor under 2025.

Samtidigt steg årets resultat till nästan 1,3 miljarder kronor, efter att året innan ha redovisat en rejäl förlust.

Enligt bolaget har högre beläggning, stigande rumspriser och bättre lönsamhet i hotellrörelsen varit de viktigaste förklaringarna. Dessutom slapp koncernen de stora nedskrivningar som tyngde resultatet året före.

Satsar vidare

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Strawberry driver nu 250 hotell i Norden och expansionen fortsätter. Planen är att öppna närmare 4 000 nya hotellrum fram till 2029.

Bolaget har också en stark kassa med motsvarande cirka 1,6 miljarder norska kronor i likvida medel, vilket ger gott om utrymme för nya investeringar.

Att Petter Stordalen gillar stora gester är ingen nyhet. Den här gången sker de inte från en hotellobby med konfettikanoner, utan via ett styrelseprotokoll. Effekten på familjens bankkonton lär ändå vara ungefär densamma.

Fakta Perfect Weekend

Utdelning: 554,4 miljoner norska kronor.

Petter Stordalen får cirka 138 miljoner kronor.

Barnen Emilie, Henrik Anker och Jakob får cirka 138 miljoner kronor var.

Strawberry omfattar 250 hotell i Norden.

Nästan 4 000 nya hotellrum planeras fram till 2029.