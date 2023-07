Dags för Star of Killarney att kryssa i Sverige

Döptes efter Afrikas största hotell

1952 köpte han en stor Art Deco-byggnad i Durban, Sydafrika som han byggde om till hotell. The Killarney Hotell blev det största hotellet i Afrika, och när det var dags att skaffa sig sina drömmars yacht fick hon så klart sitt namn därefter.

Rampart byggde stolt motoryachter i de bästa trämaterialen som fanns att tillgå (Foto: Sandeman Yachts).

The Star of Killarney byggdes på uppdrag av Roye Palmer som varit pilot under andra världskriget (Foto: Sandeman Yachts).

Roye Palmer lät döpa sin motoryacht efter sitt hotell Killarney i Durban, Sydafrika (Foto: Sandeman Yachts).

Efter sin jungfrufärd via de brittiska kanalöarna och Frankrikes kanaler blev The Star of Killarneys hemmahamn Real Club di Nautico di Palma. Palmer behöll inte sin drömyacht särskilt länge, men de båda nästföljande ägarna var också baserade på Mallorca.

Renoverades i Storbritannien

Hennes fjärde ägare tog henne tillbaka till Storbritannien 1976 hon restaurerades hos Dennis Vernon och Chichester Yacht Harbour. Därefter återvände stjärnan av Killarney till medelhavet och stannade i ytterligare 25 år.

The Star of Killarney är restaurerad till perfektion (Foto: Sandeman Yachts).

Vår vackra motoryacht har genomgått två renoveringar och är precis som ny (Foto: Sandeman Yachts).

“Hem” kom hon först i slutet av 1990-talet då hon blev tillgänglig för charter och utgick från Dover/Folkstone. 2001-2001 var det så dags för ytterligare restaurering och renovering, och den genomfördes i hennes nuvarande ägares regi.

Det var också nu som hon blev välkänd på floden Thames och och Storbritanniens södra kust.

På första parkett ombord

De nuvarande ägarna köpte faktiskt Star of Killarney för att bekvämt kunna titta på regattor runt om i landet, och på samma gång bjuda in gäster. Där spelade hennes längd en viktig roll på grund av den begränsade tillgången på kajplatser för båtar längre än 50 fot.

Vi förstår varför ägarna föll för henne, för vad kan väl passa bättre på en kunglig regatta än att njuta av tävlingarna ombord en riktigt klassisk yacht?

Cockpiten är stor och rymlig med stora fönster och nästan fri sikt (Foto: Sandeman Yachts).

I Aktern sitter flera passagerare bekvämt i sofforna (Foto: Sandeman Yachts).

Plats för många gäster

Star of Killarney är en motoryacht för långa luncher eller middagar. På fördäck kan 12 gäster ledigt njuta av en måltid i rejäla stolar. För drink och bad finns det gott om plats i sittbrunnen akterut.

ANNONS

Härifrån finns också en badstege som leder ned till badplattformen.

Vid sämre väder njuter man bäst i salongen – och för den som vill ha utsikt – i den rymliga cockpiten där stora fönster ger en nästan fri sikt.

Salongen fotograferad från aktern (Foto: Sandeman Yachts).

Trappsteg leder ned till salongen från aktern (Foto: Sandeman Yachts).

Ägarhytten har två kojer och inredningen är i mahogny (Foto: Sandeman Yachts).

Badrum med dusch i anslutning till ägarhytten (Foto: Sandeman Yachts).

Star of Killarney – en motoryacht med kunglig glans

I juni 2012 var Star Of Killarney en av de 1000 båtar som valts ut för att delta i Drottning Elisabeth II jubileumsparad genom London på Themsen. Hon ingår också i Storbritanniens National Register of Historic Vessels (NRHV).

En annan berättelse från yachtens sextio år långa liv (som hittills har visat sig vara svår att bekräfta, men ändå hört av hennes ägare från mer än en källa) är att hon en gång agerade moderskepp till ett av Edward Heaths Morning Clouds.

Det var möjligen någon gång under mitten av 1970-talet, men det är alltid spännande med ett olöst mysterium.

Star of Killarney kan bli din för 250 000 pund – ett riktigt kap tycker Dagens PS redaktion.

Vill du läsa mer om båt och sjöliv? Så här enkelt tar du del av Dagens PS kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Sätt ny standard med en 100 fots Riva (Dagens PS).