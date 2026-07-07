Världens mest levnadsvänliga stad ligger inte på andra sidan jorden. Istället ligger den bara en tågresa bort.
Här är världens bästa stad att bo i – bara ett stenkast från Sverige
Köpenhamn har utsetts till världens bästa stad att bo i 2026, enligt Economist Intelligence Unit, EIU. Det är andra året i rad som den danska huvudstaden toppar den årliga listan.
Därmed slår Köpenhamn bland annat Wien, som tidigare låg etta tre år i rad. Den österrikiska huvudstaden får i år nöja sig med en andraplats.
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Får toppbetyg
EIU har rankat 173 städer runt om i världen. Bedömningen bygger på flera faktorer, däribland utbildning, stabilitet, sjukvård, infrastruktur samt kultur och miljö.
Köpenhamn får perfekta poäng i tre kategorier: stabilitet, infrastruktur och utbildning.
Enligt en talesperson för Economist Intelligence Unit handlar stadens framgång om en ”vinnande kombination av utmärkta poäng inom stabilitet och infrastruktur, fantastisk kultur och miljö samt hög kvalitet på den offentliga servicen”.
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Flera klassiker i toppen
Bakom Köpenhamn och Wien placerar sig Melbourne på tredje plats. Sydney klättrar till fjärde plats, följt av Zürich och Genève.
Japan tar också plats på topp tio-listan. Osaka hamnar på sjunde plats, medan Tokyo går in som nummer tio efter att ha klättrat tre placeringar.
New York klättrar
För USA:s del är det ändå Honolulu som rankas högst, på plats 25. New York klättrar tre placeringar till plats 66, bland annat efter förbättrade poäng inom stabilitet.
Samtidigt tappar flera städer i Gulfregionen efter försämrade stabilitetsbetyg. Muscat faller 14 placeringar till plats 123, medan Kuwait City tappar 12 placeringar till plats 105.
Längst ner på listan finns fortsatt Damaskus i Syrien. Även Teheran och Kyiv hamnar lågt, i spåren av krig och instabilitet.
Topp 10: världens bästa städer att bo i
- Köpenhamn, Danmark
- Wien, Österrike
- Melbourne, Australien
- Sydney, Australien
- Zürich, Schweiz
- Genève, Schweiz
- Osaka, Japan
- Adelaide, Australien
- Vancouver, Kanada
- Tokyo, Japan
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