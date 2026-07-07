Här är världens bästa stad att bo i – bara ett stenkast från Sverige 

Därmed slår Köpenhamn bland annat Wien, som tidigare låg etta tre år i rad. Den österrikiska huvudstaden får i år nöja sig med en andraplats.

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Får toppbetyg

EIU har rankat 173 städer runt om i världen. Bedömningen bygger på flera faktorer, däribland utbildning, stabilitet, sjukvård, infrastruktur samt kultur och miljö.

Köpenhamn får perfekta poäng i tre kategorier: stabilitet, infrastruktur och utbildning.

Enligt en talesperson för Economist Intelligence Unit handlar stadens framgång om en ”vinnande kombination av utmärkta poäng inom stabilitet och infrastruktur, fantastisk kultur och miljö samt hög kvalitet på den offentliga servicen”.

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