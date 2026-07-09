Matt Damons extrema förvandling inför storfilmen Odysséen

Fem timmars sömn var en lyx

Inspelningen av Odysséen blev ett maraton som pågick i några av världens mest extrema miljöer.

Filmteamet skämtade om att ”fem timmars sömn var en bra natt”. Lyckades någon få så mycket sömn betraktades det som rena lyxen.

Ibland var inspelningsdagarna så fysiskt krävande att Damon berättar att han blev för trött för att ens kunna somna när han väl kom tillbaka till hotellet.

Christopher Nolan vägrade green screen

Christopher Nolan är känd för att vilja filma på riktiga platser i stället för att använda datorgrafik.

Det märktes även här.

Stora delar av filmen spelades in i Italien, Grekland, Island, Skottland och Västsahara. En scen spelades i en svårtillgänglig grotta som enligt den grekiska mytologin är en möjlig födelseplats för Zeus.

”Ingen vettig människa skulle försöka spela in en film där.”

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Hela ensemblen pressades fysiskt under inspelningen av The Odyssey. Foto: Scott A Garfitt /AP/TT

Alla pressades till gränsen

Det var inte bara huvudrollsinnehavaren som fick kämpa.

Enligt Damon utsattes hela ensemblen för samma fysiska prövningar. Rollfigurerna arbetar, slåss och överlever i tuffa miljöer – och inspelningen speglade verkligheten.

Även medspelaren Zendaya har berättat att kylan under inspelningen på Island var så extrem att hon ibland knappt kunde öppna munnen.

Trots sömnbrist, kyla och stenhård träning beskriver Damon inspelningen som en av höjdpunkterna i karriären.

”Det kändes mer som en expedition än en filminspelning. Och det är en av de bästa upplevelser jag har haft.”