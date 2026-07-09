Matt Damon har spelat hårdföra hjältar i över 20 år. Men att komma i toppform inför Christopher Nolans storfilm Odysséen var betydligt tuffare än att bli Jason Bourne i 30-årsåldern.
Matt Damons extrema förvandling inför storfilmen Odysséen
”Att bygga muskler i 50-årsåldern är en helt annan sport.”
Den Oscarbelönade skådespelaren spelar den mytiske hjälten Odysseus i Christopher Nolans kommande storfilm Odysséen. Rollen krävde månader av hård träning – men framför allt ett helt nytt sätt att leva.
I podcasten Good Hang med Amy Poehler berättar Damon att han inte längre kunde planera träningen runt jobbet, som han gjort tidigare i karriären.
”Det fungerade inte. Det var bara att trycka gasen i botten. Träna, träna, träna – och äta lite mindre.”
Ny diet förändrade allt
En av de största förändringarna var kosten. Damon valde att utesluta gluten helt, något han beskriver som en oväntad framgång.
”Det förändrade mitt liv fullständigt.”
Tillsammans med en personlig tränare lyckades han pressa ner vikten till samma nivå som under gymnasietiden.
Men den hårda satsningen hade ett pris.
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Fem timmars sömn var en lyx
Inspelningen av Odysséen blev ett maraton som pågick i några av världens mest extrema miljöer.
Filmteamet skämtade om att ”fem timmars sömn var en bra natt”. Lyckades någon få så mycket sömn betraktades det som rena lyxen.
Ibland var inspelningsdagarna så fysiskt krävande att Damon berättar att han blev för trött för att ens kunna somna när han väl kom tillbaka till hotellet.
Christopher Nolan vägrade green screen
Christopher Nolan är känd för att vilja filma på riktiga platser i stället för att använda datorgrafik.
Det märktes även här.
Stora delar av filmen spelades in i Italien, Grekland, Island, Skottland och Västsahara. En scen spelades i en svårtillgänglig grotta som enligt den grekiska mytologin är en möjlig födelseplats för Zeus.
”Ingen vettig människa skulle försöka spela in en film där.”
Alla pressades till gränsen
Det var inte bara huvudrollsinnehavaren som fick kämpa.
Enligt Damon utsattes hela ensemblen för samma fysiska prövningar. Rollfigurerna arbetar, slåss och överlever i tuffa miljöer – och inspelningen speglade verkligheten.
Även medspelaren Zendaya har berättat att kylan under inspelningen på Island var så extrem att hon ibland knappt kunde öppna munnen.
Trots sömnbrist, kyla och stenhård träning beskriver Damon inspelningen som en av höjdpunkterna i karriären.
”Det kändes mer som en expedition än en filminspelning. Och det är en av de bästa upplevelser jag har haft.”
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