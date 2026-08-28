Norges kung Harald V har avlidit, uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal.
”Det är med djup sorg vi meddelar att hans majestät Kung Harald har avlidit i dag”, skriver kungahuset på sin sajt.
Norges kung Harald död
Norges kung Harald V har avlidit, uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal.
Kungen avled klockan 06.35 på fredagsmorgonen, meddelar kungahuset.
Under natten har en strid ström av människor lämnat blommor och tänt ljus i väntan på uppdateringar om kungen – och sjungit nationalsången.
Det var en stor upplevelse. Det var svårt, det är en väldigt sorglig, eller åtminstone väldigt emotionell situation, säger dirigenten Knut till VG.
Drottning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsessan Mette-Marit, prinsessan Märtha Louise och flera av deras familjemedlemmar har varit vid kungens sida på sjukhuset.
Den 89-årige kung Harald har de senaste veckorna behandlats för hemolytisk anemi, en form av blodbrist. Han lades in på Rikshospitalet den 17 augusti och under helgen meddelades att kungen fick antibiotika för en bakterieinfektion i blodet.
Harald V, vars valspråk är ”Allt för Norge”, har varit kung sedan 1991. Hans hälsa började vackla under 2024, då han insjuknade under en resa till Malaysia och fick en pacemaker inopererad.
De senaste åren har varit turbulenta för det norska kungahuset, då Mette-Marits lungtransplantation och kontakter med sexförbrytaren Jeffrey Epstein varit i fokus jämte våldtäktsrättegången mot Marius Borg Høiby, kronprinsessans son från ett tidigare förhållande.