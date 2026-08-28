Norges kung Harald död

Det var en stor upplevelse. Det var svårt, det är en väldigt sorglig, eller åtminstone väldigt emotionell situation, säger dirigenten Knut till VG.

Havet av ljus och blommor utanför slottet växer.

Drottning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsessan Mette-Marit, prinsessan Märtha Louise och flera av deras familjemedlemmar har varit vid kungens sida på sjukhuset.

Den 89-årige kung Harald har de senaste veckorna behandlats för hemolytisk anemi, en form av blodbrist. Han lades in på Rikshospitalet den 17 augusti och under helgen meddelades att kungen fick antibiotika för en bakterieinfektion i blodet.

Harald V, vars valspråk är ”Allt för Norge”, har varit kung sedan 1991. Hans hälsa började vackla under 2024, då han insjuknade under en resa till Malaysia och fick en pacemaker inopererad.

De senaste åren har varit turbulenta för det norska kungahuset, då Mette-Marits lungtransplantation och kontakter med sexförbrytaren Jeffrey Epstein varit i fokus jämte våldtäktsrättegången mot Marius Borg Høiby, kronprinsessans son från ett tidigare förhållande.