Bhutan öppnar ekonomisk zon – skapar nya investeringar

Storinvesteringar – ny ekonomisk zon

Nu vill landet slå upp dörrarna ännu mer, och se nya stora investeringar.

Ett av de mest ambitiösa projekten är utvecklingen av en ny ekonomisk zon, som även kallas Gelephu Mindfulness City, GMC. Projektet syftar till att skapa ett centrum för hållbara investeringar, innovation och turism i södra Bhutan, som ska står klart runt 2045.

Tanken är vidare att locka internationella investerare inom grön energi, teknologi och den trendiga wellness-sektorn.

Känt för sin bruttonationallycka

Utmaningen för Bhutan är att växa ekonomiskt utan att förlora sin identitet. Landet är känt för sitt fokus på bruttonationallycka (Gross National Happiness), där välmående och hållbarhet väger lika tungt som ekonomisk tillväxt.

Regeringen betonar att investeringarna måste ske kontrollerat. För snabb expansion riskerar att skada både naturen och den kulturella balansen.

Ny toppmodern flygplats

För att nya besökare med välfyllda plånböcker lätt ska kunna ta sig till den nya ekonomiska zonen krävs en ny toppmodern flygplats Gelephu International Airport, – som nu håller på att byggas – och som ska stå klar 2029.

Med kapaciteten på 123 flygningar om dagen ska flygplatsen kunna ta hand om allt fler internationella resenärer som inte bara vill vandra och meditera i bergen – utan även spendera och investera i landet, enligt BBC.

”GMC kommer att skapa många jobb- och investeringsmöjligheter”, säger Lotay Tshering som är GMC:s guvernör.

Gelephu Mindfulness City, GMC, ska föra in nya investeringar till Bhutan. (Foto: Arup)

Nytt nav för mellanlandningar

Det kommer bli ett nytt viktigt nav för resenärer som flyger genom Asien, hoppas styret i Bhutan.

”Vi ser Gelephu som en mellanlandning för internationella besökare”, uppger Tshering Dolkar, regionens turistchef vidare.

”Istället för att flyga via Hongkong eller Bangkok kommer resenärer att välja att flyga via Gelephu och tillbringa några dagar på djungelsafari eller meditation.”

Nya investeringar öppnar nu upp möjligheten att lättare ta del i vad som beskrivs som några av världens vackraste vandringsleder och vildaste djungler, fulla med storvilt som tigrar och noshörningar.

