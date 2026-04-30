Två ministrar i blåsväder – på grund av AI-hallucinationer

Två ministrar från Democratic Alliance i landet har hamnat i blåsväder efter att felaktigheter kopplade till artificiell intelligens upptäckts i officiella policydokument.

Hände två gånger om

Den senaste incidenten rör inrikesministern Leon Schreiber, som valde att stänga av två högt uppsatta tjänstemän efter att ett regeringsgodkänt dokument om migrationspolitik visat sig innehålla så kallade AI-hallucinationer.

Det innebär att system genererat information som framstår som trovärdig men i själva verket är felaktig eller helt påhittad, skriver Bloomberg.

Bara dagar tidigare hade kommunikationsministern Solly Malatsi tvingats dra tillbaka ett utkast till en policy om artificiell intelligens.

Dokumentet innehöll flera referenser till källor som inte existerar, något som först uppmärksammades av lokala medier.