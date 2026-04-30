Trump pressar Iran till avtal – hotar med förlängd blockad

Hormuzsundet är en av världens viktigaste energileder.

När trafiken stryps påverkas omkring 20 procent av världens olje och gasflöden.

Effekten har redan synts på marknaden, där Brentoljan tillfälligt stigit över 125 dollar fatet.

När USA skärper tonen mot Iran reagerar oljepriset omedelbart och har nått nivåer som beskrivs som krigsnivå efter nya hot om en förlängd blockad.

Det visar hur direkt geopolitik slår igenom i ekonomin.

För investerare och företag innebär utvecklingen inte bara högre energikostnader, utan också en växande osäkerhet kring inflation, transportpriser och global tillväxt.

Energi blir geopolitik

Konflikten har pågått i två månader efter amerikanska och israeliska attacker mot Iran.

Försöken att nå en lösning står stilla, samtidigt som USA använder blockaden av iranska oljeexporter som påtryckningsmedel.

President Donald Trump har samtidigt ökat tonläget.

“De vet inte hur man skriver under ett icke nukleärt avtal. De gör bäst i att bli smarta snart”, skrev han i sociala medier.