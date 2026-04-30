Oljepriset rusar när Trump söker stöd för att öppna Hormuzsundet och pressa Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
Trump pressar Iran till avtal – hotar med förlängd blockad
USA trappar upp pressen mot Iran i takt med att blockaden av Hormuzsundet skakar energimarknaden.
Enligt Reuters söker Washington nu internationellt stöd för en koalition som ska återställa fri sjöfart i det strategiskt avgörande sundet .
Hormuzsundet är en av världens viktigaste energileder.
När trafiken stryps påverkas omkring 20 procent av världens olje och gasflöden.
Effekten har redan synts på marknaden, där Brentoljan tillfälligt stigit över 125 dollar fatet.
När USA skärper tonen mot Iran reagerar oljepriset omedelbart och har nått nivåer som beskrivs som krigsnivå efter nya hot om en förlängd blockad.
Det visar hur direkt geopolitik slår igenom i ekonomin.
För investerare och företag innebär utvecklingen inte bara högre energikostnader, utan också en växande osäkerhet kring inflation, transportpriser och global tillväxt.
Energi blir geopolitik
Konflikten har pågått i två månader efter amerikanska och israeliska attacker mot Iran.
Försöken att nå en lösning står stilla, samtidigt som USA använder blockaden av iranska oljeexporter som påtryckningsmedel.
President Donald Trump har samtidigt ökat tonläget.
“De vet inte hur man skriver under ett icke nukleärt avtal. De gör bäst i att bli smarta snart”, skrev han i sociala medier.
Marknaden fruktar långvarig störning
För investerare är den stora risken inte bara den akuta prisuppgången, utan att störningen blir långvarig.
Sedan årsskiftet har Brentpriset mer än fördubblats, vilket eldar på inflation och höjer bränslekostnader globalt.
USA har enligt Reuters diskuterat hur blockaden kan fortsätta i månader om det krävs, samtidigt som man vill begränsa effekten för amerikanska konsumenter.
