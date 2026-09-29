V:s unika gåva till M gör Andreas Norlén till supervinnare

Rangordnas direkt efter kungen

Talmansämbetet är den absolut högsta post en person överhuvudtaget kan väljas till i Sverige. I den formella rangordningen placerar sig talmannen strax efter statschefen kung Carl XVI Gustaf men faktiskt före själva statsministern. Måndagens besked innebär en stor framgång för Andreas Norlén som därmed får fortsätta leda riksdagens arbete. Det politiska stödet från vänsterhåll gör att han behåller sitt lukrativa uppdrag.

Har en årslön på över 2,5 miljoner

För Andreas Norléns del innebär omvalet att hans starka privatekonomi tryggas i ytterligare fyra år framöver med ett synnerligen högt arvode. Talmannens månatliga arvode ligger på 211 000 kronor vilket summerar till drygt 2,5 miljoner kronor årligen.

Denna ersättning är exakt lika hög som statsministerns och placerar honom i en helt egen ekonomisk division bland landets folkvalda representanter.

Jämförelserna talar sitt tydliga språk. En svensk minister tjänar 166 500 kronor i månaden medan en vanlig riksdagsledamot får nöja sig med 81 400 kronor. Andreas Norlén tjänar med andra ord betydligt mer än ministrarna och nästan tre gånger så mycket som de riksdagsledamöter vars debatter han leder i kammaren, skriver Svenska Dagbladet.

Statsrådsarvodesnämnden bestämmer statsministerns arvode och talmannens arvode motsvarar enligt lag exakt denna summa.

Sossarna snuvad på historisk post

Socialdemokraterna hade siktat in sig på att erövra talmansposten med sin kandidat Johanna Haraldsson. Om hon hade vunnit röstningen hade hon blivit den tredje kvinnan på posten sedan enkammarriksdagen infördes 1971 samt den första på över två decennier.

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Så blev det dock inte eftersom Vänsterpartiets röster fällde avgörandet till förmån för den sittande talmannen. Om hon hade vunnit röstningen hade Johanna Haraldsson blivit tredje kvinna på posten sedan enkammarriksdagen infördes 1971 – och den första på över två decennier.

Får bara hälften av Norléns arvode

Johanna Haraldsson fick i stället nöja sig med att väljas till förste vice talman under måndagen. Riksdagens arvodesnämnd bestämmer ledamotsarvodet och de tre vice talmännen får ett extra tillägg på 30 procent. Detta resulterar i ett sammanlagt arvode på 105 820 kronor i månaden för förste vice talmannen.

Det är ungefär hälften av det som Andreas Norlén drar in men fortfarande nästan tre gånger den svenska medianlönen som ligger på 38 300 kronor. Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige.