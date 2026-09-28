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Världen

Marknaden tar höjd för fransk politisk turbulens

Marknaden stressas av att ytterhögerkandidaten och EU-kritiska Marine Le Pen ligger bra till i franska opininsmätningar inför presidentval nästa år.
Marknaden stressas av att ytterhögerkandidaten och EU-kritiska Marine Le Pen ligger bra till i franska opininsmätningar inför presidentval nästa år. Foto: Michel Euler /AP/TT
Trenden är även tydlig på obligationsmarknaden, där tioåriga franska räntor sedan årsskiftet lyft från 3,56 till 4,73 procent. Gapet mellan franska och tyska tioårsräntorna har därmed ökat från 0,71 procentenheter vid årsskiftet till dagens 1,11 procentenheter.

Marknaden tar höjd för politisk turbulens i Frankrike.

På CDS-marknaden, där handlare kan försäkra sig mot inställda betalningar, har priserna på Frankrikes femåriga CDS-kontrakt lyft i den snabbaste takten sedan eurokrisen i september.

Trenden är även tydlig på obligationsmarknaden, där tioåriga franska räntor sedan årsskiftet lyft från 3,56 till 4,73 procent. Gapet mellan franska och tyska tioårsräntorna har därmed ökat från 0,71 procentenheter vid årsskiftet till dagens 1,11 procentenheter.

Utvecklingen har tagit fart efter en serie opinionsmätningar som visar att ytterhögerkandidaten Marine Le Pen skulle vinna både första och andra omgången i ett franskt presidentval.

Första omgången i nästa presidentval i Frankrike ska hållas den 18 april 2027. Om ingen får egen majoritet där blir det en andra omgång den 2 maj.

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