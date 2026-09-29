359 miljoner dollar extra – så mycket kostar det att inte vara beroende av Musk

Efter en utdragen och dramatisk period där två astronauter tvingades tillbringa 286 dagar i rymden på grund av tekniska problem med Boeingkapseln läggs nu nya miljoner på bordet. Nasa och Boeing har presenterat en reviderad plan för CST-100 Starliner som innebär att rymdstyrelsen skjuter till extra resurser för att få ordning på farkosten.

Prislappen ska minska sårbarheten

Att uppgradera systemen och certifiera farkoster för framtida flygningar har ett högt pris. Enligt rymdmyndighetens uppgifter landar summan för rymdfarkostens uppgraderingar och raketcertifieringar på 359 miljoner dollar, rapporterar bland andra CNN. Den finansiella satsningen görs för att säkerställa att Nasa har ett alternativ och slipper förlita sig enbart på Elon Musks SpaceX för framtida astronauttransporter i låg omloppsbana kring jorden.

Planerna omfattar även att lägga till ytterligare bemannade Starliner-uppdrag till den Internationella rymdstationen innan stationen slutligen tas ur drift. Rymdmyndigheten arbetar samtidigt vidare med att certifiera nya raketsystem för att garantera en robust infrastruktur för de kommande åren.

Vägen mot en obemannad testflygning

Förberedelserna är nu i full gång inför nästa milstolpe för projektet. Nasa siktar på att genomföra en obemannad Starliner-flygning till rymdstationen i december för att testa de åtgärder som vidtagits efter tidigare problem. Företrädare för projektet understryker att noggranna analyser och tester har genomförts.

”Vi har noggrant analyserat avvikelserna, utvecklat design- och operativlösningar och demonstrerat dem genom en utökad testkampanj”, framhålls det från ansvarigt håll gällande det omfattande förbättringsarbetet.

Flygningen utan besättning blir avgörande för om farkosten kan godkännas för framtida bemannade uppdrag. Trots tidigare motgångar ser rymdmyndigheten positivt på farkostens grundläggande egenskaper.

Piloter och framtida utmaningar

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Förtroendet för farkostens manuella kapacitet lyfts fram av rymdfararna själva. Erfarenheterna från tidigare tester visar att besättningen har goda möjligheter att hantera oväntade situationer om det krävs under flygningarna.

”Starliner ger besättningen verkliga möjligheter att svara på oväntade händelser”, har det påpekats angående farkostens styrsystem.

Samtidigt kvarstår ett intensivt arbete med att säkerställa att de underliggande systemen håller måttet hela vägen fram till dess att ISS ska avvecklas under det följande decenniet. Med december närmande sig står det klart att rymdsektorns maktbalans kräver både stora ekonomiska insatser och noggrann teknisk kontroll.