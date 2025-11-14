Vindkraften: "Trumps attityd ett klimathot"

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

”Största bedrägeriet”

Donald Trump har kritiserat vindkraft, dragit tillbaka eller skrotat många incitament för förnybar energi och kritiserat andra länders energipolitik.

Hos FN i september gick han till angrepp mot ren energi globalt och kallade påståendena om klimathot ”det största bedrägeriet som någonsin begåtts i världen”.

Han hånade förnybar energi som ineffektiv, dyr och ekonomiskt hinder och kallade det ett “skämt”, för att sedan beskriva vindkraftverk som “patetiska och så dåliga, så dyra att driva” och ”den dyraste energi som någonsin uppfunnits”.

“Att göra den här typen av förändring är mycket farligt”, kommenterar Garrad hos CNBC.

”Det är ett personligt beslut av en politiker, som råkar vara en ganska mäktig sådan – och det har sänt chockvågor.”

Helomvändning sedan 2022

Vi är bara tre år från 2022 när europeiska olje- och gasbolag beslutade investera i förnybar energi, tillkännagav övergångar till netto noll utsläppsmål och lovade minska sin oljeproduktion.

Nu har de, i stort sett utan undantag, övergett de målen och dragit tillbaka sina planer.

I ett av de senaste tillbakadragandena lämnade Shell denna vecka två havsbaserade vindkraftsprojekt i Skottland.

Shell och den andra europeiska giganten, BP, har flyttat fokus tillbaka till sin kärnverksamhet inom olja och gas.

Omvandlingen har skett mot bakgrund av att energisäkerhet och överkomliga priser blivit viktigare än hållbarhet, de geopolitiska spänningarna ökat och det dessutom, inte minst, yppats möjligheter till marknadsandelar i skenet av sanktioner mot rysk olja och gas.

