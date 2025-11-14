Vindkraftspionjärer varnar nu för hur den Trump-ledda nedtrappningen av allt klimatarbete hotar den globala omställningen.
Vindkraften: "Trumps attityd ett klimathot"
Mest läst i kategorin
Putin gör skolor till militärläger – tränar barn från första klass
Ryska klassrum, som tidigare fylldes av matteböcker och sånger om moderslandet fylls nu av kamouflageuniformer, militärinstruktörer och vapen. I en skola i Kursk ställer sig sexåringar i givakt när en ny “lärare” går längs bänkraderna: en soldat som stridit i Ukraina. “Spänn bältet. Justera märket. Rakt fram”, instruerar han. När barnen är korrekt uppställda börjar …
Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén
Nu verkar Jeffrey Epstein-affären ha tagit sig in i Nobelkommittén också. Nyligen släppta dokument visar att Epstein har haft kontakt med Thorbjørn Jagland, tidigare ordförande i Nobelkommittén. Affärerna kring den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein verkar spilla över åt alla håll. Tidningen Dagens Næringsliv har läst mejl som Epstein har skrivit till Thorbjørn Jagland. Jagland är …
”Vi klarar det inte längre” – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal
Från favoritdestination till problemområde – nu vänder ryska bosättare Turkiet ryggen. För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka …
Bråket: ”Musk är obildad och okultiverad”
Teslagrundaren Elon Musk får tuff kritik på X av författaren Joyce Carol Oates. I ett inlägg går hon till attack mot Musk och kallar honom “obildad”. Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som …
"Vår klimatpolitik avgörs i Peking"
Alltmer av Europas klimatpolitik avgörs i Kina. Det är följden av att Kina tagit ledartröjan globalt inom grön teknologi, påpekar forskare. Kina har gått från att vara världens största utsläppare av växthusgaser till att även vara världsledande inom grön teknologi. Landet leder produktionen av solpaneler, batterier till elbilar och kritiska mineraler, sammanfattar Yle. ”Kina har …
Energiomställningen står inför sin största utmaning hittills, när man möter en global motreaktion mot förnybar energi, ledd av Donald Trump.
Det sår två av de europeiska pionjärerna inom vindkraftsdesign fast, refererade av Oilprice.
”President Trumps åsikter om vindkraft och klimatförändringar är extrema, men de är symptomatiska för en global förändring i uppfattningen om behovet av och fördelarna med energiomställningen”, säger Henrik Stiesdal och Andrew Garrad, dansken och britten som ofta kallas “vindkraftens gudfäder”.
Vindkraftsmotståndet breder ut sig i fler länder. Dagens PS
40 år med vindkraft
Senast uppmärksammade när de vann Queen Elizabeth-priset för ingenjörskonst ”för sina prestationer inom design, tillverkning och driftsättning av högpresterande vindkraftverk, vilket gör det möjligt för vindkraft att ge ett betydande bidrag till världens elproduktion.”
Stiesdal var ansvarig för turbindesignen för världens första havsbaserade vindkraftspark, medan Garrad var pionjär för beräkningsverktyget Blade, som gör det möjligt att modellera ett turbinsystem och förutsäga dess beteende.
Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre. Dagens PS
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
”Största bedrägeriet”
Donald Trump har kritiserat vindkraft, dragit tillbaka eller skrotat många incitament för förnybar energi och kritiserat andra länders energipolitik.
Hos FN i september gick han till angrepp mot ren energi globalt och kallade påståendena om klimathot ”det största bedrägeriet som någonsin begåtts i världen”.
Han hånade förnybar energi som ineffektiv, dyr och ekonomiskt hinder och kallade det ett “skämt”, för att sedan beskriva vindkraftverk som “patetiska och så dåliga, så dyra att driva” och ”den dyraste energi som någonsin uppfunnits”.
“Att göra den här typen av förändring är mycket farligt”, kommenterar Garrad hos CNBC.
”Det är ett personligt beslut av en politiker, som råkar vara en ganska mäktig sådan – och det har sänt chockvågor.”
Helomvändning sedan 2022
Vi är bara tre år från 2022 när europeiska olje- och gasbolag beslutade investera i förnybar energi, tillkännagav övergångar till netto noll utsläppsmål och lovade minska sin oljeproduktion.
Nu har de, i stort sett utan undantag, övergett de målen och dragit tillbaka sina planer.
I ett av de senaste tillbakadragandena lämnade Shell denna vecka två havsbaserade vindkraftsprojekt i Skottland.
Shell och den andra europeiska giganten, BP, har flyttat fokus tillbaka till sin kärnverksamhet inom olja och gas.
Omvandlingen har skett mot bakgrund av att energisäkerhet och överkomliga priser blivit viktigare än hållbarhet, de geopolitiska spänningarna ökat och det dessutom, inte minst, yppats möjligheter till marknadsandelar i skenet av sanktioner mot rysk olja och gas.
Spaniens gröna kris: Sol- och vindkraft på gränsen. Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras
När DNB kliver in som ägare i skandaltyngda Intellego höjs marknadens ögonbryn. Den norska storbanken ser potential där många andra tvekar, trots kritik, bot och en rad varningsflaggor kring bolaget. Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i …
Tech-profilen om svenska AI-undret: "Stockholm extremt hett"
Hade Sverige missat AI-hajpen? Vi som så länge kunnat stoltsera över ett start-up- och techklimat i världsklass såg för bara något år sedan ifrånåkta ut. Men så plötsligt exploderade det av svenska AI-bolag i miljardklassen. Lovable, Legora, Tandem Helth och Sana Lab för att nämna några. Vad hände? ”Precis som Skype var en väldigt bra …
Putin gör skolor till militärläger – tränar barn från första klass
Ryska klassrum, som tidigare fylldes av matteböcker och sånger om moderslandet fylls nu av kamouflageuniformer, militärinstruktörer och vapen. I en skola i Kursk ställer sig sexåringar i givakt när en ny “lärare” går längs bänkraderna: en soldat som stridit i Ukraina. “Spänn bältet. Justera märket. Rakt fram”, instruerar han. När barnen är korrekt uppställda börjar …
Förlustskräcken biter sig fast – experterna: detta bör du göra nu
Förlustskräcken biter sig fast när allt fler oroar sig för att sälja sin bostad med minus. Nu ger två av landets mest välkända privatekonomer sina tydligaste råd om hur hushållen bör agera. Allt fler tvekar, men är det klokt att vänta eller riskerar du att fastna ännu mer? Oron är som störst bland ägare av …
Škoda säkrar miljardavtal - levererar nya spårvagnar till Stockholm
Škoda tar ett tydligt kliv framåt i Norden med ett omfattande avtal som kan forma Stockholms kollektivtrafik under det kommande decenniet. Škoda Group tar hem en av årets mest uppmärksammade infrastrukturaffärer i Sverige. Region Stockholm har tecknat ett avtal värt drygt 130 miljoner euro med den tjeckiska tillverkaren, som ska leverera nya spårvagnar till Saltsjöbanan. …