Vindkraften: "Trumps attityd ett klimathot"

"Trumps attityd till vindkraft ett klimathot"
President Donald Trump anländer till FN i september, för att där hålla ett tal och kalla klimathoten ”det största bedrägeriet någonsin”. Foto: Yuki Iwamura/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Vindkraftspionjärer varnar nu för hur den Trump-ledda nedtrappningen av allt klimatarbete hotar den globala omställningen.

Energiomställningen står inför sin största utmaning hittills, när man möter en global motreaktion mot förnybar energi, ledd av Donald Trump.

Det sår två av de europeiska pionjärerna inom vindkraftsdesign fast, refererade av Oilprice.

”President Trumps åsikter om vindkraft och klimatförändringar är extrema, men de är symptomatiska för en global förändring i uppfattningen om behovet av och fördelarna med energiomställningen”, säger Henrik Stiesdal och Andrew Garrad, dansken och britten som ofta kallas “vindkraftens gudfäder”.

Vindkraftsmotståndet breder ut sig i fler länder. Dagens PS

40 år med vindkraft

Senast uppmärksammade när de vann Queen Elizabeth-priset för ingenjörskonst ”för sina prestationer inom design, tillverkning och driftsättning av högpresterande vindkraftverk, vilket gör det möjligt för vindkraft att ge ett betydande bidrag till världens elproduktion.”

Stiesdal var ansvarig för turbindesignen för världens första havsbaserade vindkraftspark, medan Garrad var pionjär för beräkningsverktyget Blade, som gör det möjligt att modellera ett turbinsystem och förutsäga dess beteende.

Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre. Dagens PS

Trumps attityd till vindkraften och klimathoten är allvarligt och kan sätta hinder för hela den omställning som behövs, menar vindkraftspionjärer. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
”Största bedrägeriet”

Donald Trump har kritiserat vindkraft, dragit tillbaka eller skrotat många incitament för förnybar energi och kritiserat andra länders energipolitik.

Hos FN i september gick han till angrepp mot ren energi globalt och kallade påståendena om klimathot ”det största bedrägeriet som någonsin begåtts i världen”.

Han hånade förnybar energi som ineffektiv, dyr och ekonomiskt hinder och kallade det ett “skämt”, för att sedan beskriva vindkraftverk som “patetiska och så dåliga, så dyra att driva” och ”den dyraste energi som någonsin uppfunnits”.

“Att göra den här typen av förändring är mycket farligt”, kommenterar Garrad hos CNBC.

”Det är ett personligt beslut av en politiker, som råkar vara en ganska mäktig sådan – och det har sänt chockvågor.”

Helomvändning sedan 2022

Vi är bara tre år från 2022 när europeiska olje- och gasbolag beslutade investera i förnybar energi, tillkännagav övergångar till netto noll utsläppsmål och lovade minska sin oljeproduktion.

Nu har de, i stort sett utan undantag, övergett de målen och dragit tillbaka sina planer.

I ett av de senaste tillbakadragandena lämnade Shell denna vecka två havsbaserade vindkraftsprojekt i Skottland.

Shell och den andra europeiska giganten, BP, har flyttat fokus tillbaka till sin kärnverksamhet inom olja och gas.

Omvandlingen har skett mot bakgrund av att energisäkerhet och överkomliga priser blivit viktigare än hållbarhet, de geopolitiska spänningarna ökat och det dessutom, inte minst, yppats möjligheter till marknadsandelar i skenet av sanktioner mot rysk olja och gas.

Spaniens gröna kris: Sol- och vindkraft på gränsen. Dagens PS

Donald TrumpVindkraft
