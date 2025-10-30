Norska oljejätten Equinor kan komma att sparka 5 000 av sin personal inom 5 år. Förnybar energi är inte lika hett som tidigare trott.
Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre
Mest läst i kategorin
Tummen upp för Bill Gates mini-reaktor
Bill Gates kärnkraftsbolag har fått grönt ljus av myndigheterna till att bygga klart den småskaliga reaktor man påbörjade för ett år sedan. 2024 började Bill Gates kärnkraftsbolag Terrapower anläggningsarbetet för sin första minireaktor. Det skedde i staden Kemmerer i Wyoming i USA. Enligt Ny Teknik rör det sig om en småskalig reaktor med 345 MW …
Svenska kraftnät backar efter kritik – blev för dyrt
Ett nytt system för hur balanskraft handlas ledde till kraftiga prissvängningar. Svenska kraftnät tvingas nu ändra i systemet, men industrierna är fortsatt skeptiska. Svenska kraftnät har fått omfattande kritik från energibranschen för hur handeln med balanskraft i elnätet numera sker. En automatiserad handel med balanskraft infördes i mars, vilket har lett till kraftigt ökade priser …
Europas nästa svåra beroende efter rysk gas
Efter oro för telekomutrustning riktas nu farhågorna mot kinesiska solpanelsinverters som kan fjärrstyras. Det kan vara ett beroende som är svårt att bryta. Europa har arbetat aktivt med att frigöra sig från sitt beroende av rysk gas för att. Kontineten har också haft problem med beroendet av kinesisk telekomteknologi. Nu står Europa står inför en …
Spaniens gröna kris: Sol- och vindkraft på gränsen
I slutet av april 2025 slocknade iberiska halvön. En för stor andel instabil förnybar energi knäckte elnätet i Spanien. Hur mycket sol- och vindkraft kan man ha? Spanien ligger i framkant i Europa när det kommer till att ställa om till förnybar elproduktionen. Det är inte så konstigt med tanke på att man har goda …
Kärnkraftsbubblan: "Då spricker den"
Bubblan kring SMR, små modulära reaktorer, är nästa bubbla att spricka, menar analytiker som ser ett klassiskt mönster. Är haussen kring kärnkraft i form av små modulära reaktorer, SMR, bara det senaste berg- och dalbaneexemplet på något som är på väg att spräcka sin bubbla och krascha? Hos Oilprice driver Leonard Hyman och William Tilles, …
Det stod nyligen klart att det norska oljebolaget Equinor köpte 41,2 miljoner aktier i det danska energibolaget Ørsted.
“Detta är en kontracyklisk investering i en ledande utvecklare och en premiumportfölj av operativa havsbaserade vindkraftstillgångar. Exponeringen mot producerande tillgångar kompletterar Equinors portfölj för havsbaserad vindkraft av stora projekt under utveckling”, uppgav Anders Opedal, vd för Equinor.
Motvind för gröna investeringar
Det har dock varit något av en motvind inom hållbara energikällor på sistone, där bolag och investerare tvekar att lägga sina pengar på projekt som exempelvis vindkraft.
När Equinor nu har köpt nästan 10 procent av aktierna i Ørsted, och därmed är den näst största aktieägaren i energibolaget, har det samtidigt kommit upp en hel del frågor till ytan när oljejättens rapport presenterades under onsdagen, och där siffrorna låg under förväntningarna, och även jämfört med samma period förra året.
Equinors ledning för nu tunga diskussioner enligt norska Dagens Næringsliv.
Senaste nytt
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tusentals kan sparkas hos oljejätten
Ett nytt förändrat bolag kan innebära att ledningen skalar bort 5 000 anställda till 2030.
Enligt Anders Opedal ligger fokus på ett par saker i nuläget.
“Det är riktningen för vår kraftverksamhet, och hur vi ska bygga den sten för sten. Och hur vi ska göra den till en solid verksamhet för Equinor”, säger han.
En annan viktig fråga är hur kontinentalsockeln förändras.
“Det innebär att vi har en översyn av hur vi driver den norska sockeln, hur vi för organiserade arbetsprocesser, så att vi kan bli effektivare när vi måste borra fler brunnar snabbare.”
Infekterad fråga
Att Equinor investerar stora summor i förnybart ses inte med blida ögon av alla involverade, särskilt inte kring den infekterade vindkraftsfrågan.
Kritik som Opedal lyssnar till.
“Vi har inte fyllt på portföljen och kommer att fortsätta ha en hög tröskel för nya investeringar.”
Drar i handbromsen
Oljejätten har redan tidigare i år uppgett att man drar i handbromsen kring alltför många hållbara investeringar.
Grön energi är alltför volatil i nuläget för att satsa på fullt ut menar Opedal som även öppnar upp för möjligheten att sälja av en viss del av bolagets gröna aktier-innehav.
“Vi måste vara flexibla, för det här handlar om att skapa värde.”
Läs även:
Norska oljejätten utmanar Trump och ställer upp för vindkraften. Dagens PS
Energikris jackpott för norskt oljebolag. Dagens PS
Senaste nytt
Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre
Norska oljejätten Equinor kan komma att sparka 5 000 av sin personal inom 5 år. Förnybar energi är inte lika hett som tidigare trott. Det stod nyligen klart att det norska oljebolaget Equinor köpte 41,2 miljoner aktier i det danska energibolaget Ørsted. “Detta är en kontracyklisk investering i en ledande utvecklare och en premiumportfölj av …
Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten
Den nya tolvpunktsplanen diskuteras aktivt av Europas ledare som även vill att USA har en roll i fredsprocessen. I verkligheten ser det dock inte ut som att planen kommer att gå igenom. Planen har egentligen diskuterats sedan i våras och fått fart på sistone med nya detaljer. Tolvpunktsplanen som ska ge fred Det är Europas …
"Värstingdrönaren" från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm"
Världen vill ha drönare och Sverige kan leverera dem. Svenska techbolaget Airolit lanserar sin nya modell CX10 – "värstingdrönaren" som många länder vill ha tillgång till. Startupen Airolit började utveckla svenska drönare och drönarsystem i Mölndal för åtta år sedan. Mycket har hänt sedan dess, när världen numera blickar allt mer mot drönare. Airolit släpper …
AI som flygledare – ingen bra idé
I takt med att flygtrafiken ökar vill många se att AI tar över som flygledare i kontrollrummen. Inte en bra idé ur ett säkerhetsperspektiv varnar en expert. AI tar över allt mer i samhället och flygtrafiken utgör inget undantag. Tekniken har redan rullats ut inom stridsflygplan i USA, och i Sverige är Saab inne på …
Datacenter poppar upp på oväntade ställen
Att bygga datacenter i Afrika har länge varit en dyr och omständlig process. Det försöker Marocko ändra på, tack vare stor tillgång på solenergi. När det ska byggas datacenter är nedkylning en viktig del, och därför brukar många företag förlägga dem i kalla regioner, som i norra Sverige. Men det finns andra sätt att göra …