Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre

Tusentals kan sparkas hos oljejätten

Ett nytt förändrat bolag kan innebära att ledningen skalar bort 5 000 anställda till 2030.

Enligt Anders Opedal ligger fokus på ett par saker i nuläget.

“Det är riktningen för vår kraftverksamhet, och hur vi ska bygga den sten för sten. Och hur vi ska göra den till en solid verksamhet för Equinor”, säger han.

En annan viktig fråga är hur kontinentalsockeln förändras.

“Det innebär att vi har en översyn av hur vi driver den norska sockeln, hur vi för organiserade arbetsprocesser, så att vi kan bli effektivare när vi måste borra fler brunnar snabbare.”

Infekterad fråga

Att Equinor investerar stora summor i förnybart ses inte med blida ögon av alla involverade, särskilt inte kring den infekterade vindkraftsfrågan.

Kritik som Opedal lyssnar till.

“Vi har inte fyllt på portföljen och kommer att fortsätta ha en hög tröskel för nya investeringar.”

Drar i handbromsen

Oljejätten har redan tidigare i år uppgett att man drar i handbromsen kring alltför många hållbara investeringar.

Grön energi är alltför volatil i nuläget för att satsa på fullt ut menar Opedal som även öppnar upp för möjligheten att sälja av en viss del av bolagets gröna aktier-innehav.

“Vi måste vara flexibla, för det här handlar om att skapa värde.”

