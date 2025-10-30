Dagens PS
Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre

Danska Ørsted säger upp en fjärdedel av personalen och lämnar USA. (Foto: (ens Dresling /AP / TT)
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Norska oljejätten Equinor kan komma att sparka 5 000 av sin personal inom 5 år. Förnybar energi är inte lika hett som tidigare trott.

Det stod nyligen klart att det norska oljebolaget Equinor köpte 41,2 miljoner aktier i det danska energibolaget Ørsted.

“Detta är en kontracyklisk investering i en ledande utvecklare och en premiumportfölj av operativa havsbaserade vindkraftstillgångar. Exponeringen mot producerande tillgångar kompletterar Equinors portfölj för havsbaserad vindkraft av stora projekt under utveckling”, uppgav Anders Opedal, vd för Equinor.

Equinor köper storpost i Ørsted – aktien lyfter
Anders Opedal, vd Equinor. (Foto: Amanda Pedersen Giske/NTB/TT)

Motvind för gröna investeringar

Det har dock varit något av en motvind inom hållbara energikällor på sistone, där bolag och investerare tvekar att lägga sina pengar på projekt som exempelvis vindkraft.

När Equinor nu har köpt nästan 10 procent av aktierna i Ørsted, och därmed är den näst största aktieägaren i energibolaget, har det samtidigt kommit upp en hel del frågor till ytan när oljejättens rapport presenterades under onsdagen, och där siffrorna låg under förväntningarna, och även jämfört med samma period förra året.

Equinors ledning för nu tunga diskussioner enligt norska Dagens Næringsliv.

Tusentals kan sparkas hos oljejätten

Ett nytt förändrat bolag kan innebära att ledningen skalar bort 5 000 anställda till 2030.

Enligt Anders Opedal ligger fokus på ett par saker i nuläget.

“Det är riktningen för vår kraftverksamhet, och hur vi ska bygga den sten för sten. Och hur vi ska göra den till en solid verksamhet för Equinor”, säger han.

En annan viktig fråga är hur kontinentalsockeln förändras.

“Det innebär att vi har en översyn av hur vi driver den norska sockeln, hur vi för organiserade arbetsprocesser, så att vi kan bli effektivare när vi måste borra fler brunnar snabbare.”

Infekterad fråga

Att Equinor investerar stora summor i förnybart ses inte med blida ögon av alla involverade, särskilt inte kring den infekterade vindkraftsfrågan.

Kritik som Opedal lyssnar till.

“Vi har inte fyllt på portföljen och kommer att fortsätta ha en hög tröskel för nya investeringar.”

Drar i handbromsen

Oljejätten har redan tidigare i år uppgett att man drar i handbromsen kring alltför många hållbara investeringar.

Grön energi är alltför volatil i nuläget för att satsa på fullt ut menar Opedal som även öppnar upp för möjligheten att sälja av en viss del av bolagets gröna aktier-innehav.

“Vi måste vara flexibla, för det här handlar om att skapa värde.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

