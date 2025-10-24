Spaniens gröna kris: Sol- och vindkraft på gränsen

Spanien ligger i framkant i Europa när det kommer till att ställa om till förnybar elproduktionen. Det är inte så konstigt med tanke på att man har goda förutsättningar för såväl sol- och vindkraft.

Men utan bättre energilagring (i form av gigantiska och uthålliga batterier) ställer det förnybara till det även med de bästa förutsättningarna. Dels i form av risker för elnätet, väl illustrerat av den spanska strömavbrottet i april.

En annan baksida är den ekonomiska. När det förnybara levererar som bäst i ett land där det står för 40 procent av behovet rasar också priset. Den som har investerat i en stor vind- eller solfarm får som sämst betalt när man levererar som bäst.

Energisystemet i Spanien – ett varnande exempel

Spanien har snabbt ställt om sin energisektor och blivit ett globalt föredöme inom sol- och vindkraft. Över 40 procent av elen kommer i dag från förnybara källor rapporterar Oilprice.com men framgången har fått en baksida.

Produktionen är ofta större än efterfrågan. Resultatet? Elpriser som allt oftare blir negativa. Under årets nio första månader inträffade över 500 timmar med negativa elpriser, nästan dubbelt så många som i fjol.

För konsumenterna är det goda nyheter. Men för investerare innebär det minskad lönsamhet och i förlängningen en bromsad utbyggnad.

“Överkapacitet, svag efterfrågan och fallande priser hotar lönsamheten i många projekt”, varnar den globala konsultfirman Alvarez & Marsal.

Situationen förvärras av att utbyggnaden av stödinfrastruktur, som batterilagring, inte hunnit med. När ett spänningsfel i en solpark i Extremadura slog ut hela elnätet i april 2024, blev det en omfattande elkris som spred sig hela vägen till Portugal.

Spanien är inte ensamt. Hela Europa slår nya rekord i negativa elpriser under 2025. Ambitionen att fasa ut rysk gas och nå klimatmål har lett till en snabb utbyggnad. Kanske har den varit för snabb?