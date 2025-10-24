Dagens PS
Spaniens gröna kris: Sol- och vindkraft på gränsen

Sol- och vindkraft utmanar Spanien
Elnätet i Spanien har fått känna på utmaningarna som kan uppstå när väderberoende elproduktion blir en för står del av energimixen. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

I slutet av april 2025 slocknade iberiska halvön. En för stor andel instabil förnybar energi knäckte elnätet i Spanien. Hur mycket sol- och vindkraft kan man ha?

Spanien ligger i framkant i Europa när det kommer till att ställa om till förnybar elproduktionen. Det är inte så konstigt med tanke på att man har goda förutsättningar för såväl sol- och vindkraft.

Men utan bättre energilagring (i form av gigantiska och uthålliga batterier) ställer det förnybara till det även med de bästa förutsättningarna. Dels i form av risker för elnätet, väl illustrerat av den spanska strömavbrottet i april.

En annan baksida är den ekonomiska. När det förnybara levererar som bäst i ett land där det står för 40 procent av behovet rasar också priset. Den som har investerat i en stor vind- eller solfarm får som sämst betalt när man levererar som bäst.

Energisystemet i Spanien – ett varnande exempel

Spanien har snabbt ställt om sin energisektor och blivit ett globalt föredöme inom sol- och vindkraft. Över 40 procent av elen kommer i dag från förnybara källor rapporterar Oilprice.com men framgången har fått en baksida.

Produktionen är ofta större än efterfrågan. Resultatet? Elpriser som allt oftare blir negativa. Under årets nio första månader inträffade över 500 timmar med negativa elpriser, nästan dubbelt så många som i fjol.

För konsumenterna är det goda nyheter. Men för investerare innebär det minskad lönsamhet och i förlängningen en bromsad utbyggnad.

“Överkapacitet, svag efterfrågan och fallande priser hotar lönsamheten i många projekt”, varnar den globala konsultfirman Alvarez & Marsal.

Situationen förvärras av att utbyggnaden av stödinfrastruktur, som batterilagring, inte hunnit med. När ett spänningsfel i en solpark i Extremadura slog ut hela elnätet i april 2024, blev det en omfattande elkris som spred sig hela vägen till Portugal.

Spanien är inte ensamt. Hela Europa slår nya rekord i negativa elpriser under 2025. Ambitionen att fasa ut rysk gas och nå klimatmål har lett till en snabb utbyggnad. Kanske har den varit för snabb?

Spela klippet
Ökad gasproduktion sedan smällen

Spanien har ökat sin gaskonsumtion för elproduktion efter det stora elavbrottet, uppger gasnätsoperatören Enagás enligt Reuters. Gaseldade kraftverk används för att stabilisera elnätet, något sol- och vindkraft har svårare att klara.

Under årets nio första månader steg gasanvändningen för elproduktion med nästan 37 procent. Samtidigt har exporten av gas till bland annat Frankrike ökat, då grannlandet behövde fylla sina lager och hålla sina gasterminaler igång.

Ökningen visar på svårigheterna att balansera ett elnät dominerat av förnybara energikällor.

“Risken är att förnybart blir ett offer för sin egen framgång”, rapporterade Bloomberg redan i februari.

“Subventioner som tidigare drev på utbyggnaden av vind- och solkraft fasas nu ut i många marknader, och projekten måste visa att de klarar sig utan statligt stöd. Men negativa elpriser pressar ner det genomsnittliga grossistpriset för elproducenter, vilket minskar lönsamheten för grön energi.”

Den gröna omställningen fortsätter ändå. Under det gångna året ökade antalet fusioner och förvärv inom grön energi i Europa med nästan en tredjedel, men i Spanien sjönk de med 10 procent.

Men marknaden fortsätter att växa. Det totala värdet på affärerna i sektorn ökade med 60 procent i Spanien – ett tydligt tecken på att investerarna fortfarande är intresserade.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

