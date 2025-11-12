Donald Trump har gått till storms mot förnybar energi, och allt fler hakar på. Det menar två av vindkraftens kändaste forskare och ingenjörer.
Vindkraftsmotståndet breder ut sig i fler länder
Dansken Henrik Stiesdal och britten Andrew Garrad är två av Europas mest inflytelserika vindkraftspionjärer.
Nu uttrycker de stark oro över den amerikanska regeringens kursändring i klimatpolitiken.
De menar att president Donald Trumps motstånd mot vindkraft är ett tecken på ett bredare politiskt bakslag för klimatarbetet i västvärlden, skriver CNBC.
Tröttheten växer
Stiesdal och Garrad, som båda har kallats ”vindkraftens gudfader” för sina avgörande insatser inom utvecklingen av moderna vindkraftverk, menar att klimatfrågan återigen håller på att polariseras.
Enligt dem speglar den amerikanska regeringens agerande en växande trötthet och skepsis mot den gröna omställningen.
“Vi står just nu inför en allmän förändring i stämningen. Vi hade det väldigt lätt i början, sedan en ganska stor kamp, sedan allmän acceptans, och nu går det åt andra hållet. Och det är något vi alla måste ta itu med”, säger Andrew Garrad.
Behövt pausa projekt
Sedan Trump återvände till Vita huset i början av året har flera stora vindkraftsprojekt stoppats eller fördröjts.
Administrativt utfärdade order om att avbryta byggen och borttagna subventioner från den tidigare klimatlagen har fått stora ekonomiska konsekvenser för industrin.
Danska Ørsted, världens största bolag inom havsbaserad vindkraft, redovisade nyligen miljardförluster och har tvingats pausa flera projekt i USA.
Kallade klimatpolitiken för en bluff
Även den danska turbintillverkaren Vestas vittnar om osäkerhet på den amerikanska marknaden, trots att bolaget ser USA som en central del av sin globala verksamhet.
Trumps upprepade attacker mot förnybar energi har väckt starka reaktioner bland forskare och klimatförespråkare.
Under sitt tal i FN:s generalförsamling i september kallade han klimatpolitiken en bluff och hävdade att grön energi hotar nationell ekonomi, skriver Reuters.
Kan gynnas av omställningen
Forskarsamhället svarade med att påpeka att klimatförändringar redan orsakar omfattande ekonomiska skador genom extrema väderhändelser världen över.
Stiesdal anser att motståndet mot förnybar energi delvis bygger på missuppfattningar om dess samhällsekonomiska betydelse.
Han framhåller att många väljare som stöder konservativa partier faktiskt gynnas av den gröna omställningen, både genom lägre energikostnader och nya arbetstillfällen.
Fått pris nyligen
“Det är inte lätt att bekämpa detta eftersom mycket av det är lite instinktivt eller grundläggande i detta stamtänkande”, säger Stiesdal.
De båda ingenjörerna mottog nyligen 2024 års Queen Elizabeth Prize for Engineering för sina insatser inom vindkraftens utveckling.
Deras budskap sammanfaller med klimatmötet COP30 i Brasilien, där flera ledare uttryckt oro för att den amerikanska politiken kan bromsa den globala energiomställningen.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
