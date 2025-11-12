Vindkraftsmotståndet breder ut sig i fler länder

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Behövt pausa projekt

Sedan Trump återvände till Vita huset i början av året har flera stora vindkraftsprojekt stoppats eller fördröjts.

Administrativt utfärdade order om att avbryta byggen och borttagna subventioner från den tidigare klimatlagen har fått stora ekonomiska konsekvenser för industrin.

Danska Ørsted, världens största bolag inom havsbaserad vindkraft, redovisade nyligen miljardförluster och har tvingats pausa flera projekt i USA.

Kallade klimatpolitiken för en bluff

Även den danska turbin­tillverkaren Vestas vittnar om osäkerhet på den amerikanska marknaden, trots att bolaget ser USA som en central del av sin globala verksamhet.

Trumps upprepade attacker mot förnybar energi har väckt starka reaktioner bland forskare och klimatförespråkare.

Under sitt tal i FN:s generalförsamling i september kallade han klimatpolitiken en bluff och hävdade att grön energi hotar nationell ekonomi, skriver Reuters.

Kan gynnas av omställningen

Forskarsamhället svarade med att påpeka att klimatförändringar redan orsakar omfattande ekonomiska skador genom extrema väderhändelser världen över.

Stiesdal anser att motståndet mot förnybar energi delvis bygger på missuppfattningar om dess samhällsekonomiska betydelse.

Han framhåller att många väljare som stöder konservativa partier faktiskt gynnas av den gröna omställningen, både genom lägre energikostnader och nya arbetstillfällen.

Fått pris nyligen

“Det är inte lätt att bekämpa detta eftersom mycket av det är lite instinktivt eller grundläggande i detta stamtänkande”, säger Stiesdal.

De båda ingenjörerna mottog nyligen 2024 års Queen Elizabeth Prize for Engineering för sina insatser inom vindkraftens utveckling.

Deras budskap sammanfaller med klimatmötet COP30 i Brasilien, där flera ledare uttryckt oro för att den amerikanska politiken kan bromsa den globala energiomställningen.

