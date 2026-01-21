Dagens PS
Vill ha 3 miljoner soldater i europeisk armé

Europa behöver en armé med minst 3 miljoner soldater, enligt Zelenskyj
Ukrainas president vill se en europeisk armé förverkligad. Storleken på den behöver, utifrån Rysslands styrka, vara minst 3 miljoner soldater. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Ukrainas president upprepar uppmaningen till Europa om att skapa en gemensam armé med minst 3 miljoner soldater.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj upprepar nu sin uppmaning om att skapa en gemensam väpnad styrka i Europa med minst 3 miljoner soldater.

”Ryssland planerar att ha en armé på 2 till 2,5 miljoner soldater år 2030. Så en europeisk armé, medan varje land behåller sina egna suveräna styrkor, måste kunna svara. Den bör inte vara mindre än 3 miljoner”, sade Zelenskyj tisdag till journalister.

”Tar det på större allvar nu?”

Zelenskyj uttalande kommer nästan ett år efter att han först uppmanade europeiska partner att skapa en ny väpnad styrka, skriver Kyiv Independent.

Det var vid säkerhetskonferensen i München den 15 februari 2025 Zelenskyj reste kravet.

Nu noterar Zelenskyj att de europeiska ledarna på ”nästan ett år” inte vidtagit några åtgärder för att initiativet ska bli verklighet.

“Kanske kommer de europeiska ledarna nu, med alla nya utmaningar, att ta det på större allvar”, tillade presidenten.

Zelenskyj: Inget alternativ till USA och Nato

Zelenskyj hävdar att den nya armén inte ska sträva efter att konkurrera med USA och inte ska innebära att Nato upplöses.

Den ukrainske presidenten tillägger att Ukraina kan bli en hörnsten för Europa i en sådan styrka, tack vare sin stridserfarenhet, sin militära teknologi och sin logistiska expertis.

“Eftersom vi har verklig krigserfarenhet delar vi vår teknologi med våra partners. De ger oss underrättelser – till exempel tillhandahåller Frankrike underrättelser, och andra länder gör det också”, utvecklade Zelenskyj.

“Vi ger dem våra avlyssningsflygplan – system som redan har testats i strid. Vi delar också annan teknologi som visar hur vissa vapen faktiskt fungerar”, tillade han.

”Ingen begäran från Danmark”

Zelenskyj fick naturligtvis frågor om Danmark, Grönland och USA utifrån Donald Trumps uttalanden och utifrån hoten om strafftullar mot 8 Nato-allierade, däribland Sverige.

För Zelenskyj och Ukraina är situationen naturligtvis svårhanterad, eftersom man har sina allierade och livsnödvändiga sådana, på båda sidor av konflikten kring Grönland.

När Zelenskyj fick den något märkliga frågan om Ukraina skulle skicka trupper till Grönland om Danmark begärde det, konstaterade presidenten, naturligtvis, att Ukraina är involverat i ett fullskaligt krig och dessutom har brist på militär personal.  

Han påpekade att Danmark inte heller kommit med någon sådan begäran.

EuropaFörsvarRysslandUkraina
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

