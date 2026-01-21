Vill ha 3 miljoner soldater i europeisk armé

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj upprepar nu sin uppmaning om att skapa en gemensam väpnad styrka i Europa med minst 3 miljoner soldater.

”Ryssland planerar att ha en armé på 2 till 2,5 miljoner soldater år 2030. Så en europeisk armé, medan varje land behåller sina egna suveräna styrkor, måste kunna svara. Den bör inte vara mindre än 3 miljoner”, sade Zelenskyj tisdag till journalister.

”Tar det på större allvar nu?”

Zelenskyj uttalande kommer nästan ett år efter att han först uppmanade europeiska partner att skapa en ny väpnad styrka, skriver Kyiv Independent.

Det var vid säkerhetskonferensen i München den 15 februari 2025 Zelenskyj reste kravet.

Nu noterar Zelenskyj att de europeiska ledarna på ”nästan ett år” inte vidtagit några åtgärder för att initiativet ska bli verklighet.

“Kanske kommer de europeiska ledarna nu, med alla nya utmaningar, att ta det på större allvar”, tillade presidenten.

Volodymyr Zelenskyj väljer att tacka nej till mötet i Davos och säger att han hellre vill vara kvar i Ukraina när de ryska attackerna intensifieras. (Foto: Leon Neal/AP-TT)