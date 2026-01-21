Ukrainas president upprepar uppmaningen till Europa om att skapa en gemensam armé med minst 3 miljoner soldater.
Vill ha 3 miljoner soldater i europeisk armé
Mest läst i kategorin
Tulluppgörelse på is i EU
EU-parlamentet har formellt beslutat pausa processen med att godkänna sommarens tulluppgörelse mellan EU och USA. “Vi har inget annat alternativ”, konstaterar Bernd Lange, tysk socialdemokrat och ordförande i parlamentets handelsutskott, i ett pressmeddelande. “Genom att hota en EU-medlems territoriella integritet och suveränitet och genom att använda tullar som påtryckningsinstrument underminerar USA stabiliteten och förutsägbarheten i …
Notan för Ukraina: 7 250 miljarder kronor
Det kommer att kosta motsvarande 7 250 miljarder kronor att återuppbygga Ukraina efter kriget, enligt en ny analys. Hittills ser vi egentligen inte tecken på att freden är nära i Ukraina, men en dag kommer den naturligtvis och förhoppningsvis. Det talas om att Ukraina och USA senare i veckan ska underteckna ett större ekonomiskt avtal, men …
Tonen hårdnar i Europa inför Trumps Davos-tal
Trumps tal i Davos väntas bli timmar försenat på grund av flygincidenten med Air Force One. Trump skulle ha talat klockan 14 lokal tid i Schweiz men talet som alla väntar på beräknas nu ske först tre timmar senare sedan presidentplanet med Donald Trump i natt tvingades vända tillbaka till Washington på väg till Davos …
Trump: Ni kommer att upptäcka hur mycket jag vill ha Grönland
Europa sitter på helspänn och reagerar på varje uttalande av Donald Trump om Grönland. Själv vill han inte säga vad han är beredd att göra. USA:s president Donald Trump vägrade på tisdagen att klargöra hur långt han är beredd att gå för att ta kontroll över Grönland. Samtidigt försökte han tona ned oron för en …
Ryssland gnuggar händerna: "Julafton varje dag"
När USA och flera europeiska EU-länder bråkar allt mer intensivt håller sig ett land vid sidan av – och njuter av det man ser. Den växande konflikten inom Nato, som har uppstått kring USA:s ambitioner att ta kontroll över Grönland, följs noga av flera aktörer. En av dem är Ryssland. Situationen ses i Moskva som …
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj upprepar nu sin uppmaning om att skapa en gemensam väpnad styrka i Europa med minst 3 miljoner soldater.
”Ryssland planerar att ha en armé på 2 till 2,5 miljoner soldater år 2030. Så en europeisk armé, medan varje land behåller sina egna suveräna styrkor, måste kunna svara. Den bör inte vara mindre än 3 miljoner”, sade Zelenskyj tisdag till journalister.
”Tar det på större allvar nu?”
Zelenskyj uttalande kommer nästan ett år efter att han först uppmanade europeiska partner att skapa en ny väpnad styrka, skriver Kyiv Independent.
Det var vid säkerhetskonferensen i München den 15 februari 2025 Zelenskyj reste kravet.
Nu noterar Zelenskyj att de europeiska ledarna på ”nästan ett år” inte vidtagit några åtgärder för att initiativet ska bli verklighet.
“Kanske kommer de europeiska ledarna nu, med alla nya utmaningar, att ta det på större allvar”, tillade presidenten.
Ukraina varnar: “Katastrof kan vara timmar bort”. Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Zelenskyj: Inget alternativ till USA och Nato
Zelenskyj hävdar att den nya armén inte ska sträva efter att konkurrera med USA och inte ska innebära att Nato upplöses.
Den ukrainske presidenten tillägger att Ukraina kan bli en hörnsten för Europa i en sådan styrka, tack vare sin stridserfarenhet, sin militära teknologi och sin logistiska expertis.
“Eftersom vi har verklig krigserfarenhet delar vi vår teknologi med våra partners. De ger oss underrättelser – till exempel tillhandahåller Frankrike underrättelser, och andra länder gör det också”, utvecklade Zelenskyj.
“Vi ger dem våra avlyssningsflygplan – system som redan har testats i strid. Vi delar också annan teknologi som visar hur vissa vapen faktiskt fungerar”, tillade han.
Ukrainas attack mot Röda Korset: “En skam”. Dagens PS
”Ingen begäran från Danmark”
Zelenskyj fick naturligtvis frågor om Danmark, Grönland och USA utifrån Donald Trumps uttalanden och utifrån hoten om strafftullar mot 8 Nato-allierade, däribland Sverige.
För Zelenskyj och Ukraina är situationen naturligtvis svårhanterad, eftersom man har sina allierade och livsnödvändiga sådana, på båda sidor av konflikten kring Grönland.
När Zelenskyj fick den något märkliga frågan om Ukraina skulle skicka trupper till Grönland om Danmark begärde det, konstaterade presidenten, naturligtvis, att Ukraina är involverat i ett fullskaligt krig och dessutom har brist på militär personal.
Han påpekade att Danmark inte heller kommit med någon sådan begäran.
Omöjligt hålla val i Ukraina: “Förbjudet i lag”. Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!
Senaste nytt
Tulluppgörelse på is i EU
EU-parlamentet har formellt beslutat pausa processen med att godkänna sommarens tulluppgörelse mellan EU och USA. "Vi har inget annat alternativ”, konstaterar Bernd Lange, tysk socialdemokrat och ordförande i parlamentets handelsutskott, i ett pressmeddelande. "Genom att hota en EU-medlems territoriella integritet och suveränitet och genom att använda tullar som påtryckningsinstrument underminerar USA stabiliteten och förutsägbarheten i …
Notan för Ukraina: 7 250 miljarder kronor
Det kommer att kosta motsvarande 7?250 miljarder kronor att återuppbygga Ukraina efter kriget, enligt en ny analys. Hittills ser vi egentligen inte tecken på att freden är nära i Ukraina, men en dag kommer den naturligtvis och förhoppningsvis. Det talas om att Ukraina och USA senare i veckan ska underteckna ett större ekonomiskt avtal, men …
Trump avfärdade Grönland-attack – marknaden lugnad
Världens ögon var på Donald Trump när han talade i Davos idag. Där sa han att han inte kommer ta Grönland med våld, men kritiserade ändå Danmark hårt. USA:s president Donald Trump försökte både dämpa och upprätthålla pressen i Grönlandsfrågan när han talade vid World Economic Forum i Davos. Det mest betydelsefulla beskedet var att …
Berkshire Hathaway kan sälja fiaskobolaget – faller kraftigt
Drygt en fjärdedel del av aktierna i Kraft Heinz ägs av Berkshire Hathaway. Det kan snart förändras. Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar. Uppgiften framgår av ett offentligt dokument där det anges att Berkshire har registrerat möjligheten att sälja upp till 325,4 miljoner …
Venezuelas ekonomi i ruiner – kallar in ex-president
Efter den nu avsatte Nicolás Maduro står Venezuela mitt i ett ekonomiskt kaos. Därför har man kallat in en före detta president – från ett annat land. Venezuelas ekonomi befinner sig åter i ett akut krisläge med snabbt fallande valuta och tresiffrig inflation. Här finns också kraftigt begränsade oljeintäkter till följd av amerikanska sanktioner och …