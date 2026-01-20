Omöjligt hålla val: "Förbjudet i lag"

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …

I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …

Inget brittiskt val på 10 år

Man kan även, om man vill, jämföra med exempelvis Storbritannien som inte höll några val under andra världskriget av samma skäl som Ukraina nu inte gjort det.

ANNONS

Efter parlamentsvalet 1935 i Storbritannien dröjde det till 5 juli 1945 innan nästa val genomfördes, för övrigt ett val som gav Labour och Clement Attlee en jordskredsseger över de konservativa med krigshjälten Winston Churchill.

Från Ukraina meddelas även att landets försvar introducerar en innovation i form av små grupper med avlyssningsdrönare, enligt president Volodymyr Zelenskyj.

“Det kommer att finnas en ny strategi för användningen av luftförsvar av flygvapnet, gällande mobila eldgrupper, avlyssningsdrönare och andra luftförsvarstillgångar med kort räckvidd”, sade den ukrainska presidenten i sitt kvällstal.

Zelenskyj tillkännagav utnämningen av en ny biträdande befälhavare för flygvapnet, Pavlo Jelizarov, för att övervaka och utveckla innovationen.

Favorit i rysk repris: “Frankrike på väg in i Ukraina”. Dagens PS

Volodymyr Zelenskyj, här med Trumps sändebud Steve Witkoff som ännu inte besökt Ukraina, varnar för att ryssarna planerar nya attacker. (Foto: Cornelius Poppe/NTB-TT)

Våg av ryska attacker

Ukraina lider under en våg av ryska attacker under januari, vilka slagit ut ström och värme i tusentals hus inte minst i Kiev.

Zelenskyj har utifrån det upprepade gånger uppmanat till ökad takt i att stärka luftförsvaret.

ANNONS

Presidenten varnar även befolkningen för nya ryska attacker.

”Ryssland har förberett en massiv attack, och väntar på tillfället att genomföra den”, sade Zelenskyj och uppmanade alla regioner i landet att “vara beredda att reagera så snabbt som möjligt och hjälpa människor”.

Ukraina varnar: “Katastrof kan vara timmar bort”. Dagens PS