Omöjligt hålla val: "Förbjudet i lag"

Det är närmast omöjligt att hålla val i Ukraina, menar valchefen
Donald Trump har krävt att Ukraina ska hålla val, men svårigheterna är enorma, menar man i Ukraina. Dessutom är val förbjudna i landets krigslagar. (Foto: Julia Demaree NIkhinson/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Enorma utmaningar, förstörd infrastruktur och miljontals fördrivna människor. Det kommer att ta ”avsevärd tid” att hålla val i Ukraina.

I ett av de än-hit-än-dit-ageranden som styrt Donald Trumps agerande gentemot Ukraina, framhöll den amerikanske regenten att Ukraina borde hålla demokratiska val och att det var ”länge sedan” man genomförde ett sådant.

The Guardian citerar nu Oleh Didenko, chef för Ukrainas centrala valkommission, som säger att det kommer att ta ”avsevärd tid” bara att uppdatera Ukrainas väljarregister och göra ordentliga förberedelser för en omröstning.

”Enorma utmaningar”

Ukraina står inför enorma utmaningar när det gäller att organisera de första valen efter Rysslands invasion 2022, med förstörd infrastruktur och miljontals fördrivna människor, konstaterar valchefen.

Det är dessutom så, påpekar han, att Donald Trumps krav på val även faller på att valen är förbjudna enligt landets krigslagar och att en majoritet av ukrainarna motsätter sig ett val i krigstid.

Inget brittiskt val på 10 år

Man kan även, om man vill, jämföra med exempelvis Storbritannien som inte höll några val under andra världskriget av samma skäl som Ukraina nu inte gjort det.

Efter parlamentsvalet 1935 i Storbritannien dröjde det till 5 juli 1945 innan nästa val genomfördes, för övrigt ett val som gav Labour och Clement Attlee en jordskredsseger över de konservativa med krigshjälten Winston Churchill.

Från Ukraina meddelas även att landets försvar introducerar en innovation i form av små grupper med avlyssningsdrönare, enligt president Volodymyr Zelenskyj.

“Det kommer att finnas en ny strategi för användningen av luftförsvar av flygvapnet, gällande mobila eldgrupper, avlyssningsdrönare och andra luftförsvarstillgångar med kort räckvidd”, sade den ukrainska presidenten i sitt kvällstal.

Zelenskyj tillkännagav utnämningen av en ny biträdande befälhavare för flygvapnet, Pavlo Jelizarov, för att övervaka och utveckla innovationen.

Volodymyr Zelenskyj, här med Trumps sändebud Steve Witkoff som ännu inte besökt Ukraina, varnar för att ryssarna planerar nya attacker. (Foto: Cornelius Poppe/NTB-TT)

Våg av ryska attacker

Ukraina lider under en våg av ryska attacker under januari, vilka slagit ut ström och värme i tusentals hus inte minst i Kiev.

Zelenskyj har utifrån det upprepade gånger uppmanat till ökad takt i att stärka luftförsvaret.

Presidenten varnar även befolkningen för nya ryska attacker.

”Ryssland har förberett en massiv attack, och väntar på tillfället att genomföra den”, sade Zelenskyj och uppmanade alla regioner i landet att “vara beredda att reagera så snabbt som möjligt och hjälpa människor”.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

