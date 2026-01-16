Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ukrainas attack mot Röda Korset: "En skam"

Ukraina fördömer Röda korset efter ett uttalande i veckan som man kallar "En skam"
Nödtält i ett bostadsområde i Kiev. Här kan människor värma sig efter att ha blivit utan ström, värme och vatten hemma efter ryska attacker. (Foto: Vladyslav Musijenko/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Ukraina fördömer ICRC, Internationella Röda Korset, efter ett uttalande på X under veckan. “En skam”, säger utrikesministern.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Joakim Agerback om rally i försvarsaktier 2026
Spela klippet
PS Studio

Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut?

16 jan. 2026
ANNONS

Det är hårda ord från Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha mot ICRC, Internationella Röda Korset.

Sybiha fördömer ett uttalande från hjälporganisationen, kallar det en ”skam” och talar om ”falsk moralisk likvärdighet”, skriver Kyiv Independent.

Det som fått Sybiha att reagera så hårt är ett inlägg från Röda Korset på X under torsdagen.

Där skrev Internationella Röda Korset att de senaste attackerna mot kritisk infrastruktur i Ukraina och Ryssland ”lämnade miljontals människor med lite eller ingen el, vatten och värme mitt i minusgraderna i Kiev, Dnipro, Donetsk, Belgorod och andra områden.”

Ny USA-chock: “Island blir 52:a delstaten”. Dagens PS

”Skandalöst uttalande”

Ett “skandalöst uttalande” ansåg Sybiha. I ett svar på X skriver utrikesministern att ”detta uttalande är en skam” och tillägger att ”falsk moralisk likvärdighet mellan en angripare och ett land som försvarar sig är oacceptabelt.”

Andrij Syhiba påpekar att Ukraina agerar inom ramen för internationell humanitär rätt och sin rätt till självförsvar.

“Inte överraskande att ICRC:s rykte är i kris till följd av uttalanden som detta, som förskönar ryska brott och ytterligare undergräver förtroendet för organisationen”, menar Sybiha.

ANNONS

Investerare: Fred i Ukraina enda hotet. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Kräver en förklaring

Utrikesministern tillägger att ICRC inte kunnat säkra systematisk tillgång till ukrainska krigsfångar och civila som olagligt frihetsberövats av Ryssland under lång tid.

Enligt Sybiha kommer chefen för ICRC:s delegation för Ukraina att kallas till landets utrikesdepartement för att lämna en förklaring.

“Jag uppmanar också de personer som skrev och godkände detta uttalande att lämna sina varma kontor, komma till Ukraina och tillbringa en dag i ett iskallt hem. Kanske återfår de sin verklighetsuppfattning”, tillägger Sybiha.

Snötäckta, skadade ryska militärfordon visas upp i Kiev 16 januari. Samtidigt fortsätter intensiva ryska attacker mot energi och infrastruktur. (Foto: Efrem Lukatsky/AP-TT)

Undantagstillstånd för Kiev

Ryssland har attackerat Kiev och andra delar av Ukraina med missiler och drönare under de senaste dagarna, vilket 13 januari gjorde cirka 70 procent av huvudstaden strömlös.

Under tiden skadorna åtgärdades gjorde de låga temperaturerna det svårt för invånarna.
Dessutom börjar mycket ersättningsutrustning ta slut.

ANNONS

President Volodymyr Zelenskyj utlyste 14 januari undantagstillstånd inom energisektorn, med särskild fokus på Kiev, som lider av de ryska attacker som lämnat invånare utan ström, värme eller vatten i minusgrader, skriver Kyiv Independent.

Ukrainas säkerhetstjänst sade 15 januari att Rysslands pågående attacker mot energiinfrastruktur utgör “brott mot mänskligheten”.

Ryssland: “Europa kommer bara att skita i byxorna”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
kriget i ukrainaUkraina
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS