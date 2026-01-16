Ukrainas attack mot Röda Korset: "En skam"

Det är hårda ord från Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha mot ICRC, Internationella Röda Korset.

Sybiha fördömer ett uttalande från hjälporganisationen, kallar det en ”skam” och talar om ”falsk moralisk likvärdighet”, skriver Kyiv Independent.

Det som fått Sybiha att reagera så hårt är ett inlägg från Röda Korset på X under torsdagen.

Där skrev Internationella Röda Korset att de senaste attackerna mot kritisk infrastruktur i Ukraina och Ryssland ”lämnade miljontals människor med lite eller ingen el, vatten och värme mitt i minusgraderna i Kiev, Dnipro, Donetsk, Belgorod och andra områden.”

Ny USA-chock: “Island blir 52:a delstaten”. Dagens PS

”Skandalöst uttalande”

Ett “skandalöst uttalande” ansåg Sybiha. I ett svar på X skriver utrikesministern att ”detta uttalande är en skam” och tillägger att ”falsk moralisk likvärdighet mellan en angripare och ett land som försvarar sig är oacceptabelt.”

Andrij Syhiba påpekar att Ukraina agerar inom ramen för internationell humanitär rätt och sin rätt till självförsvar.

“Inte överraskande att ICRC:s rykte är i kris till följd av uttalanden som detta, som förskönar ryska brott och ytterligare undergräver förtroendet för organisationen”, menar Sybiha.

ANNONS

Investerare: Fred i Ukraina enda hotet. Dagens PS