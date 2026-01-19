Ukraina varnar: "Katastrof kan vara timmar bort"

Internationella atomenergiorganet IAEA har förmedlat kontakterna för en lokal vapenvila i området för kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina.

Kärnkraftverket, som är Europas största, ligger på i dag ryskockuperat territorium. Före den ryska ockupationen stod kraftverket för cirka 20 procent av Ukrainas el.

Reparationsarbeten har nu påbörjats av ukrainsk besättning. Arbetet gäller reservkraftledningen som förbinder det ryskockuperade kärnkraftverket med elnätet, skriver Kyiv Independent.

Favorit i rysk repris: “Frankrike på väg in i Ukraina”. Dagens PS

Helt avgörande

Kraftledningen på 330 kilovolt skadades och kopplades bort efter ”militär aktivitet” 2 januari. Den är avgörande för att förse kraftverket med extern elektricitet.

IAEA beskriver reparationsarbetet som ”avgörande” för att upprätthålla en stabil drift.

Bortkopplingen av kraftledningen har gjort Zaporizjzja helt beroende av sin enda fungerande huvudkraftledning.

Området runt kärnkraftverket och kraftverket intogs av ryska styrkor i mars 2022 och alla 6 reaktorenheterna sattes i kall avstängning i september samma år.

ANNONS

Det reparationsarbete som nu sker, utförs av ett ukrainskt tekniskt team med IAEA-experter på plats för att övervaka arbetet.