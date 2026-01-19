Nya ryska attacker mot transformatorstationer som är avgörande för Ukrainas kärnkraft. Det kan sluta med katastrof, varnar Ukraina.
Ukraina varnar: "Katastrof kan vara timmar bort"
Internationella atomenergiorganet IAEA har förmedlat kontakterna för en lokal vapenvila i området för kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina.
Kärnkraftverket, som är Europas största, ligger på i dag ryskockuperat territorium. Före den ryska ockupationen stod kraftverket för cirka 20 procent av Ukrainas el.
Reparationsarbeten har nu påbörjats av ukrainsk besättning. Arbetet gäller reservkraftledningen som förbinder det ryskockuperade kärnkraftverket med elnätet, skriver Kyiv Independent.
Helt avgörande
Kraftledningen på 330 kilovolt skadades och kopplades bort efter ”militär aktivitet” 2 januari. Den är avgörande för att förse kraftverket med extern elektricitet.
IAEA beskriver reparationsarbetet som ”avgörande” för att upprätthålla en stabil drift.
Bortkopplingen av kraftledningen har gjort Zaporizjzja helt beroende av sin enda fungerande huvudkraftledning.
Området runt kärnkraftverket och kraftverket intogs av ryska styrkor i mars 2022 och alla 6 reaktorenheterna sattes i kall avstängning i september samma år.
Det reparationsarbete som nu sker, utförs av ett ukrainskt tekniskt team med IAEA-experter på plats för att övervaka arbetet.
Problem med säkerheten
Anläggningen i Zaporizhzhia har drabbats av upprepade säkerhetsproblem sedan den fullskaliga invasionen, inklusive strömavbrott, attacker i närheten och personalbrist.
IAEA har haft säkerhetspersonal på plats för övervakning sedan september 2022, men vid upprepade tillfällen fått se sitt tillträde begränsat av ryska ockupationsmyndigheter.
Kontrollen över kärnkraftverket är fortfarande en central och olöst fråga i diskussionerna om en potentiell vapenvila.
USA har lanserat tanken på att kärnkraftverket ska drivas gemensamt av Ukraina, USA och Ryssland, vilket Ukraina befarar ska legitimera Rysslands ockupation av anläggningen.
Samtidigt varnar HUR, Ukrainas militära underrättelsetjänst, för att Ryssland försöker koppla bort Ukrainas kärnkraftverk och därmed skapa risk för härdsmälta.
Ryssland planerar att attackera transformatorstationer anslutna till Ukrainas tre aktiva kärnkraftverk, för att helt koppla bort ukrainare från värme och el, varnar HUR.
Rysk spaning på bred front
HUR säger att Ryssland redan genomfört rekognoscering av 10 kritiska energitransformatorstationer i 9 regioner i Ukraina.
De senaste attackerna mot energianläggningar har lett till ingripanden från IAEA, som nu ska utvärdera de 10 transformatorstationer som är avgörande för kärnsäkerheten, skriver Kyiv Independent.
“Ryssland försöker alltid koppla bort våra kärnkraftverk, och det är verkligen farligt för kärnsäkerheten, inte bara för Ukraina utan för hela Europa”, säger Vitaliy Zaichenko, vd för Ukrenergo, Ukrainas statliga nätoperatör.
”Katastrof inom några timmar”
Elektricitet behövs vid kärnkraftverk av säkerhetsskäl, såsom reaktorkylsystem. Om en aktiv anläggning kopplas bort förlitar den sig sedan på reservdieselgeneratorer för att fortsätta fungera.
Om dessa generatorer slutar fungera kan en kärnkraftskatastrof inträffa inom några timmar.
Ukrainas utrikesminister, Andrii Sybiha, säger att landet delar underrättelsedata om de potentiella attackerna med utländska partners i hopp om att öka trycket på Ryssland.
“Moskva känner inga gränser för sitt folkmordsmål att beröva ukrainare el och värme mitt i den iskalla vintern”, hävdar Sybiha.
