Varmare klimat – nervgift i fisk och skaldjur

Det är redan en vanlig syn, framför allt i kustnära hav som Östersjön.

Syrefattiga områden breder ut sig och dödar det marina livet, i takt med att haven blir allt varmare genom klimatförändringarna.

Det giftiga ämnet metylkvicksilver bildas när mikroorganismer omvandlar oorganiskt kvicksilver i syrefattiga miljöer, enligt Forskning.se.

Nervgift ökar i syrefattiga miljöer

Forskare vid Umeå Universitet har tittat närmare på dna från sediment i Svarta havet som går tillbaka tusentals år i tiden och kommit fram till att metylkvicksilver ökade i havet när syrebristen var som mest utbredd.

Det bådar inte gott för dagens syrefattiga havsmiljöer runt om i världen och det faktum att jordens befolkning till stor del numera är beroende av fisk- och skaldjur för sitt proteinintag.