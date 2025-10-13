Syrefattiga hav genom ett varmare klimat kan leda till större förekomst av metylkvicksilver, ett starkt nervgift. Det ger större exponering för människor genom konsumtion av fisk- och skaldjur.
Varmare klimat – nervgift i fisk och skaldjur
Det är redan en vanlig syn, framför allt i kustnära hav som Östersjön.
Syrefattiga områden breder ut sig och dödar det marina livet, i takt med att haven blir allt varmare genom klimatförändringarna.
Det giftiga ämnet metylkvicksilver bildas när mikroorganismer omvandlar oorganiskt kvicksilver i syrefattiga miljöer, enligt Forskning.se.
Nervgift ökar i syrefattiga miljöer
Forskare vid Umeå Universitet har tittat närmare på dna från sediment i Svarta havet som går tillbaka tusentals år i tiden och kommit fram till att metylkvicksilver ökade i havet när syrebristen var som mest utbredd.
Det bådar inte gott för dagens syrefattiga havsmiljöer runt om i världen och det faktum att jordens befolkning till stor del numera är beroende av fisk- och skaldjur för sitt proteinintag.
Kan ske i Östersjön
Vad som tidigare skedde i Svarta havet kan alltså ske igen på platser som Östersjön.
“Våra resultat visar att klimatuppvärmning och syrebrist i sig, utan industriella kvicksilverutsläpp, kan skapa ”hotspots” för produktion av metylkvicksilver”, säger en av forskarna i projektet, Eric Capo på Umeå universitet, i ett pressmeddelande.
Fisk- och skaldjur dödas
Stillastående vatten som blir allt varmare drar till sig algblomningar som på sistone har drabbat nya områden som södra Australien där mängder av fisk- och andra marina djur har dödats.
Algblomningen har drabbat turismen och myndigheterna undersöker vad det är som ligger bakom, berättar BBC.
Forskarna på Umeå universitet vill genom den nya studien förstå sambandet hur mikroorganismer reagerar på miljöförändringar, både nu och för tusentals år sedan.
Nervgift leder till stor hälsofara
Om haven fortsätter att värmas upp kan det innebära en direkt hälsofara för många människor.
“Det här väcker allvarlig oro inför framtiden, eftersom växande områden med syrebrist kan öka människors exponering för nervgift via konsumtion av fisk och skaldjur”, säger forskaren Meifang Zhong som också ligger bakom den nya studien.
Läs även:
Struntar i Trump – fortsätter klimatrapportera. Dagens PS
Klimatrisker skapar oro på bostadsmarknaden. Dagens PS
