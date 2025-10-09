Donald Trump slår ner på bolag som fortsätter tala om inkludering, jämställdhet, hållbart eller klimatarbete. Det struntar svenska bolag i.
Struntar i Trump – fortsätter klimatrapportera
Nästan nio av tio large cap-bolag i Sverige kommunicerar klimatmål i årsredovisningen.
Dock redovisar mindre än hälften av dem effekten av klimatrelaterade frågor. Båda sakerna framgår i en ny studie från EY.
Det är intressant i en värld där USA:s alltmer auktoritärt styrande Donald Trump ser rött så fort något handlar om kombinationen företag och hållbarhet, klimatmål eller än värre inkludering och jämställdhet.
Donald Trump: “Amerikanska drömmen är satt på paus”. Dagens PS
Fler rapporterar klimat i dag
Det struntar uppenbarligen svenska bolag i. I stället går de åt andra hållet. Hos EY har andelen bolag som inkluderar klimat i rapporteringen gått från 17 procent 2022 till 43 procent 2024 och följaktligen mer än fördubblats.
Det är tredje året i rad som rådgivnings- och revisionsföretaget EY analyserat hur klimatrelaterade frågor återspeglas i 93 årsredovisningar från Stockholmsbörsens storbolagslista.
Studien visar att klimatmål och andra hållbarhetsfrågor ofta omnämns i övriga delar av årsredovisningarna, exempelvis förvaltningsberättelsen eller hållbarhetsrapporten, men klimatlöftena får inte samma tyngd i de finansiella rapporterna.
Mindre om konsekvenserna
Få börsbolag i Sverige rapporterar hur klimatrisker påverkar ekonomin – även om andelen har ökat under senaste tre åren
Hela 88 procent av de granskade bolagen nämner klimatmål i årsredovisningen och 71 procent diskuterar klimatrelaterade risker, vilket kan jämföras med att det endast är 43 procent som nämner klimat i sina finansiella rapporter.
Studien visar dock en positiv trend i att det har blivit vanligare under de undersökta åren att företag adresserar frågan i de finansiella rapporterna.
Samtidigt finns det ett gap i årsredovisningarna i hur klimatpåverkan redovisas, menar EY.
Historisk nyhet: Grön el går om kol för första gången. Dagens PS
”Behovet ökar”
”När effekterna av klimatförändringarna blir tydligare, ökar konsekvenserna för bolagen och därmed också behovet av information”, säger Pernilla Lundqvist, partner på EY och ansvarig för den svenska avdelning för redovisning och finansiell rapportering.
”2025 är också första året som större noterade svenska bolag ska rapportera enligt CSRD och de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna. I takt med att transparensen runt hållbarhetsfrågor ökar, så tror jag att vi kan förvänta oss att detta även påverkar innehållet i den finansiella delen av årsredovisningen”, påpekar Lundqvist.
Skillnader mellan branscher
Det är stora skillnader mellan olika branscher. Företag inom industri, konsumentvaror och tjänster liksom råmaterial nämnder klimat oftare i sina finansiella rapporter än andra företag.
”Förväntningarna ökar på bolag att rapportera tydliga klimatrelaterade risker och möjligheter. Utvecklingen går åt rätt håll, men vår analys visar att många bolag fortfarande nöjer sig med alltför generella formuleringar. Investerare behöver tydligare och mer företagsspecifik information”, säger Malin Karlsson, redovisningsspecialist på EY och projektledare för studien.
Företag fortsätter med hållbarhet – men tiger om det. Realtid
