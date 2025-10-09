Struntar i Trump – fortsätter klimatrapportera

Nästan nio av tio large cap-bolag i Sverige kommunicerar klimatmål i årsredovisningen.

Dock redovisar mindre än hälften av dem effekten av klimatrelaterade frågor. Båda sakerna framgår i en ny studie från EY.

Det är intressant i en värld där USA:s alltmer auktoritärt styrande Donald Trump ser rött så fort något handlar om kombinationen företag och hållbarhet, klimatmål eller än värre inkludering och jämställdhet.

Donald Trump: “Amerikanska drömmen är satt på paus”. Dagens PS

Fler rapporterar klimat i dag

Det struntar uppenbarligen svenska bolag i. I stället går de åt andra hållet. Hos EY har andelen bolag som inkluderar klimat i rapporteringen gått från 17 procent 2022 till 43 procent 2024 och följaktligen mer än fördubblats.

Det är tredje året i rad som rådgivnings- och revisionsföretaget EY analyserat hur klimatrelaterade frågor återspeglas i 93 årsredovisningar från Stockholmsbörsens storbolagslista.

Studien visar att klimatmål och andra hållbarhetsfrågor ofta omnämns i övriga delar av årsredovisningarna, exempelvis förvaltningsberättelsen eller hållbarhetsrapporten, men klimatlöftena får inte samma tyngd i de finansiella rapporterna.

Donald Trump har sett rött inför all typ av hållbarhets- och inkluderingsrapportering i storföretagen. Det struntar de svenska stora bolagen helt i. (Foto: Evan Vucci/AP-TT)