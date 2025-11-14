Alltmer av Europas klimatpolitik avgörs i Kina. Det är följden av att Kina tagit ledartröjan globalt inom grön teknologi, påpekar forskare.
"Vår klimatpolitik avgörs i Peking"
Kina har gått från att vara världens största utsläppare av växthusgaser till att även vara världsledande inom grön teknologi.
Landet leder produktionen av solpaneler, batterier till elbilar och kritiska mineraler, sammanfattar Yle.
”Kina har sett grön industri som en strategisk och viktig framtidssektor. Landet har drivit igenom massiva investeringar för att skapa sig en dominerande position”, säger Anna Åberg, forskare i internationell miljöpolitik vid Chatham House, Storbritanniens ledande utrikespolitiska institut.
Så kan vi rädda klimatet – efter Trump. Dagens PS
”Kina alltmer centralt”
Den här dominansen markerades återigen tydligen redan från starten av FN:s klimatmöte COP30, där Kinas insatser blir alltmer centrala, menar forskaren.
Samtidigt har Europas produktion halkat efter och beroendet av kinesisk teknik och råvaror ökat dramatiskt.
Resultatet blir att klimatpolitik blir en fråga om säkerhet och makt, där teknologisk dominans ger stora geopolitiska fördelar.
Enligt Anna Åberg är i dag den globala klimatpolitiken i hög grad i Kinas händer.
FN:s roll en framgång
Statsvetaren Faribroz Zelli vid Lunds universitet är inne på samma spår, men vill nyansera bilden både relaterat till Parisavtalet om klimatet och det senaste klimatmötet.
”Jag skulle nog säga att den största framgången är att FN lyckats behålla sin centrala roll i det globala klimatarbetet. Det är stort och har inte alls varit en självklarhet”, anser han.
Samtidigt är Zelli förvånad över andra aspekter, positivt och negativt, om han stått 2015 och sedan situationen i dag.
”Flera saker. Att vi redan 2024 åtminstone tillfälligt passerade 1,5 graders uppvärmning hade nog chockat många för tio år sedan. Samtidigt har den långsiktiga prognosen för år 2100 förbättrats något – det blir ungefär en grad lägre uppvärmning än vi befarade 2015.”
Klimatkrisen: Så många dör av extremväder. Dagens PS
”Kärnkraften ett misslyckande”
”Att vi fortfarande har stora subventioner för fossila bränslen runt om i världen och åter planerar för mer kärnkraft tror jag hade överraskat många år 2015”, menar Zelli.
”Jag ser det som ett stort misslyckande att vi inte på ett bättre sätt har lyckats förklara problemen med kärnkraften och att vi inte har lyckats utbygga förnybara energier ännu snabbare”.
Han instämmer i analysen av Kinas roll och konstaterar att det varit ”uppenbart” sedan några år att Kina är den drivande kraften i övergången till förnybar energi.
”Ändå överraskar omfattningen och hastigheten av Kinas omställning, och även att deras energipolitik har blivit en så viktig del av deras utrikeshandelspolitik”.
10 år efter Parisavtalet: “Det går för långsamt”. Dagens PS
