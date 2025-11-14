"Vår klimatpolitik avgörs i Peking"

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Kina har gått från att vara världens största utsläppare av växthusgaser till att även vara världsledande inom grön teknologi.

Landet leder produktionen av solpaneler, batterier till elbilar och kritiska mineraler, sammanfattar Yle.

”Kina har sett grön industri som en strategisk och viktig framtidssektor. Landet har drivit igenom massiva investeringar för att skapa sig en dominerande position”, säger Anna Åberg, forskare i internationell miljöpolitik vid Chatham House, Storbritanniens ledande utrikespolitiska institut.

”Kina alltmer centralt”

Den här dominansen markerades återigen tydligen redan från starten av FN:s klimatmöte COP30, där Kinas insatser blir alltmer centrala, menar forskaren.

Samtidigt har Europas produktion halkat efter och beroendet av kinesisk teknik och råvaror ökat dramatiskt.

Resultatet blir att klimatpolitik blir en fråga om säkerhet och makt, där teknologisk dominans ger stora geopolitiska fördelar.

Enligt Anna Åberg är i dag den globala klimatpolitiken i hög grad i Kinas händer.

