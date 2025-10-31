Klimathotet ger oss stora utmaningar men forskningen ger möjligheter att hantera dem, åtminstone när Trump lämnar scenen, menar en krönikör.
Så kan vi rädda klimatet – efter Trump
Det handlar om sex ”stora utmaningar” klimatförändringarna skapar globalt när professor Solomon Hsiang vid Stanford redovisar resultat om empirisk forskning kring klimatet, skriver Dagens näringsliv.
Den deprimerande listan utgörs av lägre ekonomisk tillväxt, höga hälsokostnader, fler konflikter och katastrofer, minskad livsmedelsproduktion och ökad migration, konstaterar tidningens finansredaktör Terje Erikstad i en krönika.
Solomon Hsiang deltog nyligen i norska centralbankens, Norges Bank, klimatkonferens för att beskriva sin syn på utmaningarna och ekonomin.
”Det kanske viktigaste empiriska resultatet är att bruttonationalprodukten (BNP) är mycket känslig för klimatologiska faror”, menar Hsiang.
Bill Gates: Liv är viktigare än klimatet – får kritik. Dagens PS
”Som att kasta grus i en maskin”
Extrema klimatförhållanden påverkar många delar av ekonomin, främst genom ett stort antal små effekter, menar Hsiang som jämfört det med att kasta grus i en stor maskin.
Störst ekonomisk påverkan har temperaturförändringar. Den optimala nivån är en medeltemperatur på 13-15 grader, enligt forskarna som hävdar att både kallare och varmare medeltemperatur minskar produktionen.
Forskningen visar att minskningen av värdeskapandet är 1-2 procent för varje grad temperaturen stiger.
Då hör det till bilden att effekten inte är jämn och gradvis utan icke-linjär.
För kalla områden ökar tillväxten per capita upp till ovanstående 13-15 grader, men börjar minska kraftigt om temperaturen fortsätter uppåt.
Hälsoeffekter största påverkan
En rapport från Lancet, ”Lancet Countdown on Health and Climate Change”, utarbetad av 128 experter i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO, har fått WHO att utbrista i budskapet ”Klimatkrisen är en hälsokris”.
Solomon Hsiang skriver i sin rapport att hälsoeffekter kanske är den största ekonomiska klimateffekten.
Utmaningen är att värdet av dödsfall och förkortade liv inte omedelbart kan observeras på en marknad. Därför är det krävande att värdera hälsokostnader, resonerar professorn.
Klimatförändringar i sig utlöser inte nya konflikter som inbördeskrig, menar han, men de ökar sannolikheten för att befintliga konflikter intensifieras.
Däremot är livsmedelsproduktion direkt knuten till klimatet. Grödor är mycket mer känsliga för temperaturförändringar än för tillgång till vatten och mängden nederbörd.
Europa mest utsatt för klimathotet. Dagens PS
Kan kosta 10 gånger mer
Katastrofer som översvämningar, värmeböljor, bränder och cykloner påverkas av klimatförändringar men är inte den som har den största ekonomiska effekten, enligt Hsiang.
Däremot är de indirekta effekterna av dessa katastrofer långt större än de direkta, ibland mer än 10 gånger större än de omedelbara kostnaderna, vid exempelvis orkaner som Melissa som ödelade stora delar av Jamaica och Kuba denna månad.
Solomon Hsiang påpekar att forskning klargjort att flera tidigare hypoteser inte stämmer. Ett exempel är att man antagit att hälsoeffekterna av klimatförändringar skulle vara små.
Där har forskningen gjort skillnad och gett ny kunskap. Det får krönikören Terje Erikstad att sluta med en förhoppning;
”USA leds nu av en president som aktivt försöker förstöra klimatvetenskapen. Donald Trump gör stor skada, men han kommer inte att kunna stoppa forskning som ger oss viktig klimatkunskap.”
Studie: Jorden värms upp snabbare än väntat – måste kylas ner. Dagens PS
Europas klimatpolitik hotar bli ekonomisk bromskloss. Realtid
