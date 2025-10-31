Så kan vi rädda klimatet – efter Trump

Det handlar om sex ”stora utmaningar” klimatförändringarna skapar globalt när professor Solomon Hsiang vid Stanford redovisar resultat om empirisk forskning kring klimatet, skriver Dagens näringsliv.

Den deprimerande listan utgörs av lägre ekonomisk tillväxt, höga hälsokostnader, fler konflikter och katastrofer, minskad livsmedelsproduktion och ökad migration, konstaterar tidningens finansredaktör Terje Erikstad i en krönika.

Solomon Hsiang deltog nyligen i norska centralbankens, Norges Bank, klimatkonferens för att beskriva sin syn på utmaningarna och ekonomin.

”Det kanske viktigaste empiriska resultatet är att bruttonationalprodukten (BNP) är mycket känslig för klimatologiska faror”, menar Hsiang.

”Som att kasta grus i en maskin”

Extrema klimatförhållanden påverkar många delar av ekonomin, främst genom ett stort antal små effekter, menar Hsiang som jämfört det med att kasta grus i en stor maskin.

Störst ekonomisk påverkan har temperaturförändringar. Den optimala nivån är en medeltemperatur på 13-15 grader, enligt forskarna som hävdar att både kallare och varmare medeltemperatur minskar produktionen.

Forskningen visar att minskningen av värdeskapandet är 1-2 procent för varje grad temperaturen stiger.

Då hör det till bilden att effekten inte är jämn och gradvis utan icke-linjär.

För kalla områden ökar tillväxten per capita upp till ovanstående 13-15 grader, men börjar minska kraftigt om temperaturen fortsätter uppåt.

