USA ska hjälpa Ukraina bomba Ryssland

USA ska förse Ukraina med underrättelser kring infrastrukturmål inom energisektorn för attacker med lång räckvidd, enligt två källor till Reuters.

Underrättelserna ska hjälpa Ukraina att välja om och när de ska skicka missiler mot målen.

USA ber även sina Nato-allierade att ge likartat stöd, enligt källorna som bekräftar tidigare uppgifter i Wall Street Journal.

USA har länge delat underrättelseinformation med Ukraina, men WSJ skriver att det nu blir lättare för landet att attackera raffinaderier, rörledningar och kraftverk.

Det amerikanska beslutet blir, om det håller, den första konkreta förändringen sedan den styrande Donald Trump verbalt skärpt tonen mot Ryssland de senaste veckorna.

Vill få kryssningsrobotar

Trump har även pressat europeiska länder att sluta köpa rysk olja och lanserat det som ett krav för att USA ska delta i nya hårda sanktioner mot Ryssland.

Det sker samtidigt som USA överväger en ukrainsk begäran om att få Tomahawks, den amerikanska kryssningsrobot som används för precisionsanfall mot land- och sjömål.

Tomahawk har en räckvidd på 250 mil, tillräckligt mycket för att nå Moskva och större delen av den europeiska delen av Ryssland om den avfyras från Ukraina.

Ukraina har även utvecklat en egen långdistansmissil, Flamingo, men den är i ett tidigt produktionsled och det är osäkert vilken mängd som finns tillgänglig.

