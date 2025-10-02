Dagens PS
USA ska hjälpa Ukraina bomba Ryssland

USA ska hjälpa Ukraina att bomba Ryssland
Spåren av en Tomahawk-missil lyser upp himlen. Nu ska missilerna och amerikanskt underrättelsestöd hjälpa Ukraina att bomba Ryssland. (Foto: Adam Butler/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

USA ska underlätta för Ukraina att attackera energirelaterade mål i Ryssland och uppmanar andra Nato-länder att göra samma sak.

USA ska förse Ukraina med underrättelser kring infrastrukturmål inom energisektorn för attacker med lång räckvidd, enligt två källor till Reuters.

Underrättelserna ska hjälpa Ukraina att välja om och när de ska skicka missiler mot målen.

USA ber även sina Nato-allierade att ge likartat stöd, enligt källorna som bekräftar tidigare uppgifter i Wall Street Journal.

USA har länge delat underrättelseinformation med Ukraina, men WSJ skriver att det nu blir lättare för landet att attackera raffinaderier, rörledningar och kraftverk.

Det amerikanska beslutet blir, om det håller, den första konkreta förändringen sedan den styrande Donald Trump verbalt skärpt tonen mot Ryssland de senaste veckorna.

Vill få kryssningsrobotar

Trump har även pressat europeiska länder att sluta köpa rysk olja och lanserat det som ett krav för att USA ska delta i nya hårda sanktioner mot Ryssland.

Det sker samtidigt som USA överväger en ukrainsk begäran om att få Tomahawks, den amerikanska kryssningsrobot som används för precisionsanfall mot land- och sjömål. 

Tomahawk har en räckvidd på 250 mil, tillräckligt mycket för att nå Moskva och större delen av den europeiska delen av Ryssland om den avfyras från Ukraina.

Ukraina har även utvecklat en egen långdistansmissil, Flamingo, men den är i ett tidigt produktionsled och det är osäkert vilken mängd som finns tillgänglig.

Läser på läxan från Kreml? Rysslands FN-ambassadör Vasilij Nebenzia, citerar utrikesminister Sergej Lavrov och kritiserar Trump. (Foto: Eduardo Muñoz Alvarez/AP-TT)
”Gör ingen skillnad”

Ryssland har kommenterat utvecklingen genom sin FN-ambassadör Vasilij Nebenzia, under en presskonferens som markerar starten av Rysslands ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd under oktober.

Nebenzia citerade ryske utrikesministern Sergej Lavrov som sade att om USA förser Ukraina med Tomahawk ”kommer det inte att förändra situationen på slagfältet”.

Nebenzia kommenterade dessutom Trump och Ukraina mer generellt.

”President Trump är en speciell sorts politiker. Han gillar snabba lösningar och det här är en situation där snabba lösningar inte fungerar”, sade Nebenzia.

Tar kriget till ny nivå

Även om Lavrov viftar bort Tomahawk-leveranserna markerar de en milstolpe. Om en leverans blir av är det första gången USA ger stöd för ukrainska långdistansattacker djupt inne på ryskt territorium.

Det innebär i sin tur en fördjupning av konflikten och för den till en nivå där USA och Ryssland står närmare en tydlig militär konfrontation.

Ryssland Ukraina USA
Torbjörn Karlgren
